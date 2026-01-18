Bầu Đức chính thức quay lại bất động sản, bán chung cư giá 20-25 triệu đồng/m2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bầu Đức chính thức quay lại bất động sản, bán chung cư giá 20-25 triệu đồng/m2

Tin, ảnh, clip: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Bầu Đức quay lại bất động sản với dự án trên khu đất vàng ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày 18-1, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, tổ chức lễ động thổ Dự án Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng (trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) có diện tích gần 7.000 m2. 

TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức cho biết dự án gồm 2 tầng hầm và 22 tầng nổi; khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 bố trí cho mục đích thương mại dịch vụ; khối tháp từ tầng 3 đến tầng 22 bố trí căn hộ chung cư với hơn 600 căn hộ.

Trong số này, bầu Đức dành riêng 160 căn hộ, tổng trị giá khoảng 500 tỉ đồng, tặng nhân viên tiêu biểu đã có đóng góp cho Hoàng Anh Gia Lai trở lại từ bờ vực phá sản 10 năm trước.

Nghi thức động thổ dự án

Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong 2 năm và công ty sẽ cố gắng xây dựng thần tốc, cố gắng xong trong 18 tháng.

Đồng thời, bầu Đức cũng tuyên bố giá bán căn hộ từ 20-25 triệu đồng/m2 và kiên quyết không bán cao hơn bởi đó là sự vô lý.

Trước đó, bầu Đức từng tuyên bố không làm bất động sản nữa mà chỉ chuyên tâm vào nông nghiệp. Tuy nhiên, do dự án trên, công ty đã có sẵn nên xây dựng và gọi đó là dự án bất động sản cuối cùng.

Bầu Đức trở lại bất động sản với căn hộ giá chỉ 20 - 25 triệu đồng / m2 - Ảnh 2.

Khu đất của dự án Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng của Hoàng Anh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ghi nhận những đóng góp của tập đoàn tại địa phương từ: y tế, thể thao, nông nghiệp,…

"Việc khởi công dự án bất động sản quy mô lớn lần này minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ và cam kết gắn bó lâu dài của tập đoàn đối với quê hương Gia Lai.

Dự án được triển khai vào thời điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thi đua lao động sản xuất của doanh nghiệp và địa phương. Đây không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là hành động thiết thực đóng góp vào ngày hội lớn của dân tộc" – ông Quế nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Quế yêu cầu chủ đầu tư cần rà soát và xác định giá bán phù hợp để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để dự án sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Ông Quế tin tưởng dự án sẽ sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của tỉnh nhà Gia Lai.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 18-1: Bầu Đức nói về giá cà phê hiện tại

Giá cà phê hôm nay 18-1: Bầu Đức nói về giá cà phê hiện tại

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tuy rời đỉnh nhưng vẫn là mức hấp dẫn với người trồng và những nhà đầu tư mới

Công ty của bầu Đức chính thức "chia tay" Hoàng Anh Gia Lai Agrico

(NLĐO) – Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT còn đang sở hữu 8,24% vốn của HAGL Agrico

Bầu Đức lần đầu kể chuyện về 3 ân nhân đã cứu HAGL từ vực phá sản

(NLĐO) – Theo bầu Đức, nếu không có 3 ân nhân này, Hoàng Anh Gia Lai đã không thể thoát hiểm ngoạn mục từ bờ vực phá sản đến thành công ngày nay

bất động sản Hoàng Anh Gia Lai bầu Đức giá căn hộ Giá chung cư dự án bất động sản cuối cùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo