Bầu Đức chính thức quay lại bất động sản, bán chung cư giá 20-25 triệu đồng/m2

Ngày 18-1, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, tổ chức lễ động thổ Dự án Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng (trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) có diện tích gần 7.000 m2.

Bầu Đức cho biết dự án gồm 2 tầng hầm và 22 tầng nổi; khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 bố trí cho mục đích thương mại dịch vụ; khối tháp từ tầng 3 đến tầng 22 bố trí căn hộ chung cư với hơn 600 căn hộ.

Trong số này, bầu Đức dành riêng 160 căn hộ, tổng trị giá khoảng 500 tỉ đồng, tặng nhân viên tiêu biểu đã có đóng góp cho Hoàng Anh Gia Lai trở lại từ bờ vực phá sản 10 năm trước.

Nghi thức động thổ dự án

Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong 2 năm và công ty sẽ cố gắng xây dựng thần tốc, cố gắng xong trong 18 tháng.

Đồng thời, bầu Đức cũng tuyên bố giá bán căn hộ từ 20-25 triệu đồng/m2 và kiên quyết không bán cao hơn bởi đó là sự vô lý.

Trước đó, bầu Đức từng tuyên bố không làm bất động sản nữa mà chỉ chuyên tâm vào nông nghiệp. Tuy nhiên, do dự án trên, công ty đã có sẵn nên xây dựng và gọi đó là dự án bất động sản cuối cùng.

Khu đất của dự án Khu phức hợp Nhà ở cao tầng và Thương mại Phù Đổng của Hoàng Anh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ghi nhận những đóng góp của tập đoàn tại địa phương từ: y tế, thể thao, nông nghiệp,…

"Việc khởi công dự án bất động sản quy mô lớn lần này minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ và cam kết gắn bó lâu dài của tập đoàn đối với quê hương Gia Lai.

Dự án được triển khai vào thời điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thi đua lao động sản xuất của doanh nghiệp và địa phương. Đây không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là hành động thiết thực đóng góp vào ngày hội lớn của dân tộc" – ông Quế nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Quế yêu cầu chủ đầu tư cần rà soát và xác định giá bán phù hợp để người dân có thể dễ dàng tiếp cận. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để dự án sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Ông Quế tin tưởng dự án sẽ sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của tỉnh nhà Gia Lai.