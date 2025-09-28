Bầu trời TP HCM tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều nơi

Ngày 28-9, thời tiết TP HCM tiếp tục duy trì mưa dông. Từ sáng đến chiều mưa rải rác, có lúc trời hửng nắng.
Đến hơn 15 giờ, bầu trời kéo mây đen liên tục, mưa vừa mưa to cũng nhanh chóng trút xuống nhiều nơi.
Theo ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa ở TP HCM do khu vực đang trong giai đoạn cao điểm mùa mưa với sự hoạt động của gió mùa Tây Nam mang ẩm và hiện tượng đối lưu nhiệt mạnh vào cuối ngày.
Theo đó, khoảng thời gian dễ có mưa nhất ở TP HCM chiều 28-9 là từ khoảng 16-18 giờ. Sau đó, mưa sẽ dần ngớt và khả năng mưa vào buổi đêm là thấp.
Trong vài giờ tới, những ổ mây đối lưu sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông trên khu vực nói trên, sau đó có thể mở rộng sang các khu vực lân cận. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
TP HCM đang trong đợt mưa lớn
Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 27 đến 13 giờ ngày 28-9), khu vực TP HCM có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa như sau: Mỹ Xuân 48.2 mm, Cát Lái 34.2 mm, Bàu Lâm 32.8 mm, Củ Chi 27.6 mm...
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-90 mm, có nơi trên 100 mm.
Khả năng từ 48 giờ đến 72 giờ tới, khu vực sẽ có mưa vừa, mưa to. Theo đó, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200 mm.
Từ ngày 30-9, mưa giảm dần về diện và lượng.
Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.
