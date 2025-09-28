Thời tiết TP HCM hôm nay, 28-9: Mưa dông vào chiều và tối

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hôm nay, 28-9, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa về chiều và tối

Theo phân tích, hôm nay, cả TP HCM và khu vực Nam Bộ vẫn sẽ là một ngày có nắng vào buổi sáng nhưng tiềm ẩn mưa dông mạnh vào chiều và tối. Tình trạng mưa dông này là do hoạt động của gió mùa Tây Nam đang tiếp tục đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền, kết hợp với sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt mạnh vào cuối ngày.

Người dân cần lưu ý mang theo áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là vào buổi chiều. Đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm dông như sấm sét, gió giật mạnh và khả năng ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp do mưa lớn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, riêng vùng biển Lâm Đồng cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 2-4 m, biển động.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1-2 m, biển có lúc động nhẹ.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.