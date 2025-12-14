HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

"Bẫy 5.000 đồng" từ shipper giả mạo, nhiều người suýt sập bẫy

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Shipper giả mạo yêu cầu người nhận chuyển trước 5.000 đồng với lý do in phiếu xuất kho, đồng thời cam kết sẽ hoàn lại số tiền này khi giao hàng.

Phản ánh đến phóng viên Báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thu Thủy (ngụ TPHCM) cho biết vừa nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng của bưu điện, thông báo chị có "đơn hàng tài liệu từ ngân hàng" sắp được giao.

Người gọi còn nói phí vận chuyển đã được ngân hàng thanh toán đầy đủ, chị chỉ cần chuyển trước 5.000 đồng để in phiếu xuất kho và số tiền này sẽ được hoàn lại khi shipper giao hàng.

Khi chị thắc mắc vì sao ngân hàng gửi nhưng không thu phí từ ngân hàng mà lại thu của người nhận, đối tượng giải thích đây là quy định mới, chỉ là khoản tạm thu.

Tuy nhiên, khi chị Thủy tiếp tục hỏi rõ về loại tài liệu, đơn vị gửi và tính xác thực của đơn hàng, người gọi tỏ ra sốt ruột, liên tục thúc giục chuyển khoản.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, chị Thủy từ chối thanh toán thì đối tượng lập tức chuyển sang đe dọa, cho rằng nếu không chuyển tiền, đơn hàng sẽ bị lưu kho từ 7–15 ngày, thông tin người nhận bị đưa vào "danh sách đen" và sau này không đơn vị vận chuyển nào nhận giao hàng.

"Tôi thấy đây là chiêu lừa mới, số tiền rất nhỏ nhưng dễ khiến người nghe chủ quan. Nếu chuyển tiền, rất có thể sẽ bị dẫn dắt sang các bước tiếp theo để chiếm đoạt nhiều hơn" - chị Thủy cảnh báo.

Tương tự, anh Nguyễn Thanh Tân, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cho biết đầu tháng 12 cũng nhận cuộc gọi tự xưng shipper thông báo có hồ sơ giấy tờ từ nhà cung cấp của công ty, yêu cầu đóng thêm 5.000 đồng phí giao hàng. Sau đó, đối tượng liên tục gọi từ nhiều số lạ, thúc giục chuyển khoản.

Bẫy 5 . 000 Đồng từ shipper giả mạo: Cảnh giác với chiêu lừa đảo mới - Ảnh 1.

Shipper giả mạo yêu cầu người nhận chuyển khoản 5.000 mới giao hàng

"Họ còn nói đã gửi nhầm số tài khoản, chuyển nhầm tiền và yêu cầu tôi làm theo hướng dẫn để lấy lại" - anh Tân chia sẻ.

Đáng chú ý, khoảng 20 phút sau khi kết thúc cuộc gọi, một shipper của hãng vận chuyển khác vẫn đến giao hàng bình thường, cũng là tài liệu. Đây mới chính là đơn hàng thật.

Nhân viên bưu điện tại TPHCM khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo. Các đối tượng thường yêu cầu chuyển khoản số tiền rất nhỏ, sau đó lấy lý do chuyển nhầm để dụ nạn nhân bấm vào đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Thời gian qua, các đối tượng giả danh shipper đã sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, chủ yếu gọi điện yêu cầu người nhận chuyển khoản các khoản phí phát sinh như giao hàng, in phiếu, bảo hiểm, hủy dịch vụ.

Một số trường hợp gửi đường link giả mạo để đánh cắp thông tin, yêu cầu chuyển tiền trước hoặc cung cấp mã OTP với lý do thanh toán, hoàn tiền.

Ngoài ra, kẻ gian còn lợi dụng sự thiếu cảnh giác bằng cách giao hàng giá trị thấp hoặc hàng giả, không cho kiểm tra trước rồi chiếm đoạt tiền. Các chiêu thức này thường bắt đầu bằng số tiền nhỏ để khiến nạn nhân chủ quan, sau đó dẫn dắt sang các bước chiếm đoạt tiếp theo.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không chuyển khoản trước, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP và cần kiểm tra trực tiếp với đơn vị vận chuyển chính thống khi nhận các cuộc gọi tương tự.

Tin liên quan

Khi nhận những email này "gửi từ ngân hàng", cần nghĩ ngay tới thủ đoạn lừa đảo

Khi nhận những email này "gửi từ ngân hàng", cần nghĩ ngay tới thủ đoạn lừa đảo

(NLĐO) – BIDV vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mạo danh ngân hàng, chèn đường link có thể chứa mã độc hay trang web giả mạo để đánh cắp thông tin

Giá bạc hôm nay 12-11: Tăng tiếp, công ty bạc cảnh báo lừa đảo

(NLĐO) - Giá bạc trong nước tăng tiếp, bỏ xa mốc 2 triệu đồng/lượng. Một công ty bạc cảnh báo thủ đạo lừa đảo mới.

Vietcombank mở rộng tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu lừa đảo

(NLĐO) - Tính năng cảnh báo sẽ áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền online trên VCB Digibank và chuyển tiền tại quầy (chuyển tiền trong Vietcombank).

lừa đảo ngân hàng shipper bưu điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo