Thời sự

Loại động vật quý hiếm bất ngờ đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Thấy con cu li nhỏ quý hiếm đi lạc vào vườn nhà, người dân ở Quảng Trị đã chủ động trình báo cơ quan chức năng để cứu hộ, bảo vệ theo quy định

Cu li nhỏ qúy hiếm đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị , được cứu hộ kịp thời - Ảnh 1.

Lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tiếp nhận cá thể cu li nhỏ để bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã

Ngày 8-5, UBND xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an bàn giao một con cu li nhỏ quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Trước đó, gia đình ông Trần Văn Duẩn (trú thôn Đông Tân, xã Tuyên Hóa) phát hiện một cu li nhỏ đi lạc vào vườn nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, gia đình đã chủ động trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để xử lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tuyên Hóa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cao Quảng và công an xã tiến hành lập biên bản, xác minh chủ sở hữu theo đúng quy định trước khi bàn giao cu li nhỏ cho trung tâm cứu hộ.

Cu li nhỏ qúy hiếm đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị , được cứu hộ kịp thời - Ảnh 2.

Cu li nhỏ sức khỏe ổn định khi được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Cu li nhỏ qúy hiếm đi lạc vào nhà dân ở Quảng Trị , được cứu hộ kịp thời - Ảnh 3.

Cu li nhỏ thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định pháp luật

Theo cơ quan chức năng, con cu li nhỏ nặng khoảng 0,3 kg, sức khỏe ổn định, vận động bình thường, đang được chăm sóc, cứu hộ tạm thời trong thời gian chờ xử lý tiếp theo.

Cu li nhỏ là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB - nhóm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Theo Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới, loài này đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng cao ngoài tự nhiên.

Lãnh đạo địa phương cho rằng việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã quý hiếm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời thể hiện trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Khánh Hòa: Trăn quý hiếm liên tục bò vào khu dân cư

(NLĐO) - Một con trăn đất quý hiếm nặng hàng chục kg bất ngờ bò vào vườn nhà dân ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa

Quảng Trị Phong Nha - Kẻ Bàng động vật hoang dã Đa dạng sinh học động vật quý hiếm động vật hoang dã quý hiếm cu li nhỏ đi lạc vào nhà dân xã Tuyên Hoá
