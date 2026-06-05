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Tự hào cờ Tổ quốc

Bay cao cùng non sông gấm vóc

BÙI PHAN THẢO

Đi trên những ngả đường đất nước, màu cờ sáng lên như vẫy gọi, nhắn nhủ hãy sống xứng đáng là người con dân của nước Việt

Ngày 2-11-2022, đoàn công tác của Báo Người Lao Động cùng đại diện Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 4 huyện vùng cao nguyên đá Hà Giang cũ gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; và nhiều người dân, giáo viên, học sinh đã có buổi chào cờ đầy ý nghĩa nơi cột cờ Lũng Cú…

Xúc động dưới bóng cờ bay

Cột cờ Lũng Cú cao trên 34 m, lá cờ 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em của nước Việt Nam. Phần thân cột cờ được thiết kế bát giác, gắn 8 hình trống đồng cùng 8 phù điêu bằng đá xanh. Năm 1978, Đồn Công an nhân dân vũ trang Lũng Cú cho dựng cột cờ đầu tiên bằng cây sa mộc cao 12 m, treo lá cờ 1,2 m2. Năm 2000, chính quyền tỉnh Hà Giang xây dựng cột cờ kiên cố bằng bê-tông. Mười năm sau, công trình được trùng tu hoàn thiện, mô phỏng theo Cột cờ Hà Nội. Mỗi lá cờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình được gấp lại, ghi mã số, ngày thượng cờ, ngày hạ cờ và bảo quản chu đáo.

Bay cao cùng non sông gấm vóc - Ảnh 1.

Đoàn công tác thực hiện nghi thức chào cờ tại cột cờ Lũng Cú .Ảnh: HỮU THẮNG

So với nhiều năm trước, diện mạo khu vực quanh cột cờ đã tô điểm nhiều vẻ tươi tắn. Từ chân núi, chúng tôi leo 893 bậc đá. Lên tới nơi đã thấy cô giáo, học sinh cùng người dân đứng đợi. Ai cũng mặc đẹp, các cháu tươi vui, rạng rỡ.

Nắng đã lên. Bầu trời trong xanh, từ trên đỉnh Lũng Cú nhìn xuống, không gian hiện ra bao la với một bên là nước bạn Trung Quốc, một bên là non xanh nước biếc của tỉnh Hà Giang (cũ).

Lễ chào cờ bắt đầu. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng chỉnh tề, trang nghiêm tiến hành nghi thức. Niềm xúc động dâng trào trong tim mỗi người khi Quốc ca vang lên và cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nắng gió biên cương. Từ trên cao nơi địa đầu Tổ quốc này, bóng đại kỳ như tỏa rộng hơn, nối dài bởi tâm thức những người mang trong mình dòng máu Việt - dòng máu yêu nước, truyền từ bao thế hệ.

Bay cao cùng non sông gấm vóc - Ảnh 2.

Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Bùi Thanh Liêm trao ảnh Bác Hồ tặng người dân tại cột cờ Lũng Cú .Ảnh: NGÔ NHUNG

Sau lễ chào cờ, đoàn công tác của Báo Người Lao Động đã tặng địa phương 10.000 lá cờ Tổ quốc, trao quà cho một số người dân, chiến sĩ biên phòng và trao 500 triệu đồng cho học sinh nghèo vùng cao nguyên đá.

Sâu sắc hơn niềm tự hào

Lễ chào cờ khép lại mà lòng người bồi hồi. Từ Lũng Cú, tôi nhớ về 3 năm trước, ngày 1-6-2019, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức khai mạc tại Bạc Liêu. Ở sự kiện, những lá cờ đầu tiên của chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", nay là "Tự hào cờ Tổ quốc", được trao cho các ngư dân tiêu biểu, khởi đầu một chương trình lớn, sâu rộng.

Tôi nhớ đến khoảnh khắc chào cờ trên boong tàu vùng biển Trường Sa, chào cờ ở đảo Trường Sa Lớn hay nhà giàn DK, và bồi hồi khi ngắm sắc đỏ tung bay trên tàu ngư dân neo đậu bên các đảo tiền tiêu… Tôi cũng nhớ buổi chào cờ ở đất Mũi Cà Mau vào những năm trước đó và nhận ra rằng, bất cứ người Việt Nam nào đứng nghiêm dưới cờ hát Quốc ca đều thấy cảm xúc dâng trào, sâu sắc hơn tình yêu quê hương, đất nước cùng lòng biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Đi trên những ngả đường đất nước, màu cờ sáng lên như vẫy gọi, nhắn nhủ hãy sống xứng đáng là người con dân của nước Việt. Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" qua 7 năm thực hiện đã làm sâu sắc hơn niềm tự hào, ý thức đóng góp xây dựng đất nước. Tình yêu quê hương, đất nước được lan tỏa, tình cảm gắn bó giữa quân dân, đồng bào các dân tộc Việt Nam càng thêm bền chặt.

Dưới bóng cờ, người dân Việt chung sức đồng lòng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, góp sức xây dựng non sông giàu mạnh, trường tồn. Đó là sức mạnh nội sinh bất diệt trong từng trái tim người Việt hôm nay. 

Hành trang giá trị

Chương trình của Báo Người Lao Động được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc; có sự gắn kết chặt chẽ với lực lượng vũ trang, như Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... Trải qua thời gian, chương trình đi vào chiều sâu, thêm nhiều ý nghĩa cao đẹp. Những hoạt động ngày càng mở rộng, phong phú và kết nối thêm nhiều tấm lòng.

Chương trình được trao tặng giải A Giải Báo chí quốc gia, qua đó tiếp thêm động lực cho những người làm Báo Người Lao Động với những sáng kiến mới, mở rộng quy mô, tầm vóc chương trình.

Với những người làm báo chúng tôi, và cả những người đồng hành với chương trình, đều thấm thía rằng: Mục tiêu cao cả nhất là sự phát triển vững mạnh, trường tồn của đất nước; hành trang mỗi người mang theo trên hành trình cuộc sống là lòng yêu nước, là trái tim biết sống vì lý tưởng cao đẹp và lòng nhân ái… Ngọn lửa từ tình yêu đất nước sáng lên dưới mỗi bóng cờ luôn hun đúc ý chí, niềm tin…

Cờ Tổ quốc không chỉ tung bay trên những nóc tàu cá của ngư dân giữa biển khơi mà còn phấp phới ở các miền biên cương và nhiều nẻo đường của giang sơn gấm vóc. Đẹp làm sao bóng cờ ở Lũng Cú, ở Mũi Điện, ngã ba Đồng Lộc, hải đảo… Và, lễ chào cờ ở những nơi ấy luôn đem đến nhiều cảm xúc, làm đầy thêm tâm thức tình yêu Tổ quốc.

Con đường về trường nằm trên bản Lô Lô Chải của cô giáo và các học sinh trải nhựa, nhiều nhà làm homestay thu hút khá nhiều du khách. Ở đâu cũng thấy niềm vui ánh lên trong mắt người dân khi họ được chăm sóc tốt hơn, cuộc sống ngày một khá hơn, không còn nét lo âu về gia cảnh như ngày xa xưa…

Với cô giáo Lý Thị Nam, sau hơn 15 năm từ Bắc Kạn qua dạy học ở Trường Tiểu học Lũng Cú, cô chia sẻ rất an tâm, vui và tự hào khi các thầy cô cùng cán bộ - chiến sĩ đóng góp công sức bảo vệ, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.


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