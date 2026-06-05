Chúng tôi tự hào!

Hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" đã trở thành biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, kiến tạo nếp sống văn hóa từ TP HCM tới mọi miền đất nước

Hẻm 457 Nhật Tảo, phường Diên Hồng, TP HCM đón chúng tôi vào một ngày tháng 5 đầy nắng. Những ngột ngạt, xô bồ của phố thị bỗng chốc lùi xa trước màu cờ Tổ quốc rực rỡ dưới vòm trời xanh ngắt. Bên hiên nhà, ông Nguyễn Kim Thành, 76 tuổi, vừa nhấp ngụm trà vừa nhìn hàng cờ tung bay với ánh mắt đầy chiêm nghiệm.

Sức mạnh vô hình

Ít ai biết rằng diện mạo hẻm 457 Nhật Tảo hôm nay được góp phần bởi hành trình tiếp nối đầy trách nhiệm, nghĩa tình. Những lá cờ đỏ sao vàng vốn là món quà do Báo Người Lao Động trao tặng Đoàn Thanh niên quận 10 (cũ). Từ ngày 1-7-2025, khi TP HCM chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, con hẻm nhỏ thuộc về địa giới hành chính mới mang tên phường Diên Hồng.

Hẻm nhỏ 457 Nhật Tảo, phường Diên Hồng, TP HCM bình yên dưới bóng cờ. Đến nay, “Đường cờ Tổ quốc” nhuộm thắm hơn 1.200 cung đường tại 32 tỉnh, thành cả nước

Tên gọi trên bản đồ hành chính thay đổi nhưng có một mạch ngầm chưa bao giờ đứt gãy. Đó là Báo Người Lao Động luôn đồng hành, "thắp sáng" con hẻm bằng những sắc đỏ tươi tắn, để niềm tự hào trong mỗi cá nhân được nuôi dưỡng vẹn nguyên cùng "Đường cờ Tổ quốc".

Ông Thành kể rằng hơn nửa thế kỷ sống ở đây, chưa bao giờ thấy hẻm mang vẻ trang nghiêm mà ấm áp đến vậy. Sự trang nghiêm mang sức mạnh cảm hóa vô hình khi nếp sống của người dân chuyển biến rõ rệt. Không ai bảo ai, tình trạng xả rác bừa bãi hay lấn chiếm lối đi chung bớt hẳn, những tiếng cự cãi bởi nhịp sống mưu sinh thường nhật vơi đi khi thói quen ứng xử trở nên nhã nhặn hơn.

Những buổi sớm mai, người dân lại thấy bóng áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên dọc con hẻm. Thấy cán cờ nào nghiêng, các bạn chỉnh ngay. Trong đội ngũ ấy có Nguyễn Quốc Tài, Trần Ngọc Duy, là những thành viên từng cùng ban điều hành khu phố đo đạc khoảng cách để ấn định vị trí cán cờ. Hai năm sau, 2 chàng trai vẫn đều đặn đi kiểm tra, nâng niu từng lá cờ Tổ quốc.

Cũng theo ông Thành, đêm về, lúc con hẻm nhỏ chìm vào giấc ngủ cũng là lúc bước chân của lực lượng an ninh cơ sở thầm lặng tuần tra, canh giữ cho sự bình yên của từng nếp nhà, bảo vệ biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc không bị xâm phạm. Mỗi dịp lễ, Tết hay ngày đất nước có sự kiện lớn, những mái đầu bạc cùng mái đầu xanh quây quần rồi chia nhau kiểm tra từng cán cờ, cả con hẻm lại rộn ràng.

Nối dài khát vọng

Không khí rộn ràng, nồng ấm tình người của hẻm nhỏ nội đô ấy là một trong nhiều minh chứng cho sức sống nội sinh của một mô hình hợp lòng dân. Khát vọng của những người làm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" không dừng lại ở những con phố giữa lòng đô thị. Và, những ngày cuối năm 2022, ký ức ngược xuôi về khu vực Bình Chánh - "vùng đất lửa" kiên cường khi xưa - trở lại vẹn nguyên trong tâm trí chúng tôi. Đó là thời điểm đầy ý nghĩa, đánh dấu sự ra đời của hợp phần "Đường cờ Tổ quốc".

Khi ấy, tại xã Tân Nhựt, hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc đã được Báo Người Lao Động trao tặng chính quyền và người dân. Từ đây, trải dài suốt 6 km đường Thế Lữ là hình ảnh rợp bóng cờ bay, kiêu hãnh băng qua Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 rồi nghiêng mình soi bóng xuống Khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò.

Những hàng cờ thẳng tắp, đồng bộ trên cột sắt vững chãi hiện ra như hàng quân danh dự, nghiêm trang và bất khuất. Mỗi lá cờ thắm sắc như cầu nối vô hình sưởi ấm hương hồn những người anh hùng đã ngã xuống, thắp lên ngọn lửa tự hào, dẫn lối cho thế hệ hôm nay vững vàng bước tiếp trên con đường dựng xây quê hương.

Thực tế chứng minh "Đường cờ Tổ quốc" đi đến đâu, lòng dân yêu mến, tin tưởng và đồng thuận đến đó để biến niềm tự hào thành những hành động mắt thấy tai nghe.

Sức lan tỏa mạnh mẽ từ mạch nguồn ân tình ấy một lần nữa được khẳng định, hữu hình hóa dọc theo tuyến đường Võ Trần Chí, cũng ngay trên xã Tân Nhựt. Bằng tất cả sự trân trọng và niềm vinh dự tự thân, hơn 430 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường đã đóng góp trực tiếp những đồng tiền chắt chiu và công sức lao động của gia đình mình để cùng nhau dựng nên đường cờ.

Quý nhất là "kỷ lục lòng dân"

Còn ở tỉnh Hà Tĩnh, tuyến đường cờ dài 10 km dẫn vào Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành. Đặc biệt, tại khối phố Xuân Hải, mô hình đường cờ kiểu mẫu đã nhận được sự đồng thuận của bà con giáo dân. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến hẻm của cộng đồng Công giáo không chỉ là minh chứng cho tinh thần "kính Chúa yêu nước" mà còn khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hành trình 7 năm của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" nói chung và hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" nói riêng đã dệt nên một bức tranh kỳ vĩ từ tâm huyết của Báo Người Lao Động và sự đồng lòng của triệu trái tim Việt Nam. Đến nay, những "Đường cờ Tổ quốc" vươn tới 32/34 tỉnh, thành, nhuộm thắm hơn 1.200 cung đường. Từ tuyến đường cờ dài nhất Việt Nam (25 km) dẫn vào Căn cứ Cái Chanh (tỉnh Cà Mau), đến tuyến Nguyễn Văn Cừ uy nghiêm giữa TP Cần Thơ…, mỗi công trình đều hóa thành "địa chỉ đỏ", một không gian văn hóa - chính trị mang sắc thái riêng biệt.

Dù được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập nhiều kỷ lục danh giá nhưng giá trị bền vững nhất của chương trình chính là "kỷ lục của lòng dân". Từ góc độ quản lý, lãnh đạo các địa phương đều nhìn nhận đây là bước đột phá trong công tác dân vận và giáo dục truyền thống. Trong bối cảnh việc tuyên truyền lý tưởng dễ đi vào lối mòn, "Đường cờ Tổ quốc" góp phần giải quyết vấn đề ấy. Sắc cờ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn nâng tầm ý thức tự quản, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự của người dân, bởi "dưới bóng cờ thiêng, ý thức mỗi người tự khắc được nâng tầm".

Hạnh phúc của người làm báo Phía sau những nụ cười hạnh phúc ngày khánh thành là hành trình băng rừng, vượt biển đầy gian nan của những người làm chương trình. Có những ngày thời tiết như đổ lửa, mồ hôi ướt đầm vai áo, chúng tôi cùng các bạn trẻ ôm bó cờ nặng trĩu đi bộ qua những con dốc dựng đứng vùng cao, hay tự tay đóng từng chiếc cán cờ sắt trong hẻm sâu hun hút. Lại có những chuyến biển động, dẫu say sóng đến lả người, chúng tôi vẫn ôm chặt thùng cờ như ôm giữ báu vật để kịp mang hơi ấm đất liền ra các cột mốc sống nơi tiền tiêu hải đảo. Chúng tôi đi, không quản ngại vất vả đường xa, bởi niềm tự hào của đồng bào mỗi khi nhìn lá cờ Tổ quốc chính là liều thuốc tinh thần vô giá Chúng tôi đi, không quản ngại vất vả đường xa, bởi niềm tự hào của đồng bào mỗi khi nhìn lá cờ Tổ quốc chính là liều thuốc tinh thần vô giá xua tan mọi mệt mỏi. Chúng tôi tự hào khi đi khắp mọi miền để nối dài cánh tay đại đoàn kết. Mỗi lá cờ trao đi là một lời hứa đồng hành, và hạnh phúc lớn nhất của người làm báo là được thấy ngọn lửa yêu nước mình góp công nhóm lên đang ngày đêm sưởi ấm, thắp sáng triệu tấm lòng trên khắp dải đất hình chữ S...



