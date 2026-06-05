Cờ Tổ quốc tung bay trong khu công nghiệp, nhà xưởng

Treo cờ Tổ quốc trong các nhà máy, xí nghiệp giúp anh chị em công nhân và chuyên gia người nước ngoài hiểu rõ hơn về nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy của dân tộc Việt Nam

Ở TP HCM, các khu công nghiệp lớn không chỉ là nơi tập trung những doanh nghiệp nội địa mà còn là điểm đến của hàng ngàn doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Singapore… Việc lá cờ Tổ quốc được kéo lên một cách trang trọng tại mặt tiền hoặc đỉnh cao nhất của các nhà xưởng trong doanh nghiệp FDI mang một ý nghĩa ngoại giao và văn hóa sâu sắc.

Kết nối triệu trái tim

Tại các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn II - Nhà máy Pungkook Sài Gòn III (phường An Phú), Công ty TNHH S4 Fashion Partner Việt Nam (phường Bến Cát), Công ty TNHH Gỗ kỹ nghệ cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp)…, Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với công ty treo cờ Tổ quốc khắp nhà máy thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước và niềm tự hào về lịch sử, văn hóa của dân tộc. Việc này được thực hiện vào các ngày lễ lớn của dân tộc.

Cờ Tổ quốc được treo tại bàn làm việc, nhà xưởng của Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn II - Nhà máy Pungkook Sài Gòn III

Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gỗ kỹ nghệ cửa Ý - Á Châu, cho biết trong các dịp lễ, Tết, ngoài treo cờ Tổ quốc, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tất cả cán bộ, người lao động mặc áo cờ đỏ sao vàng để thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, đầm ấm.

Theo bà Hương, hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay giữa nhà xưởng không chỉ mang tính biểu tượng cao đặc biệt mà còn kết nối sâu sắc giữa tình yêu quê hương và tinh thần lao động sản xuất. Đó không chỉ là dấu mốc chủ quyền mà còn là ngọn hải đăng tinh thần, thắp lên niềm tự hào và khát vọng cống hiến của hàng triệu người lao động.

Với lý do đó, trong các hoạt động kỷ niệm của đất nước, Công ty TNHH Gỗ kỹ nghệ cửa Ý - Á Châu đã tổ chức lễ chào cờ trang trọng, giúp anh chị em công nhân và các chuyên gia người nước ngoài hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của những ngày lễ lớn như: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Quốc tế Lao động (1-5), Quốc khánh (2-9), Tết Nguyên đán... Qua đó, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xây dựng đất nước.

Khi được hỏi về cảm xúc lúc nhìn thấy hoặc tham gia treo cờ Tổ quốc ngay trong không gian nhà xưởng, nơi làm việc, các anh chị em công nhân thường chia sẻ những suy nghĩ đầy tự hào. Nếu như ở nơi biên cương, hải đảo, lá cờ là cột mốc chủ quyền thì tại các khu công nghiệp, lá cờ chính là biểu tượng của tinh thần thi đua yêu nước. Trong thời kỳ đổi mới, lòng yêu nước của người lao động không còn là tay súng bảo vệ quê hương, mà được cụ thể hóa bằng "tay búa, tay máy", bằng sự sáng tạo và năng suất lao động.

Anh Nguyễn Văn Trường (quê Hà Tĩnh), hiện làm công nhân trong Khu Công nghiệp VSIP, bộc bạch: "Nơi tôi làm việc có cả người miền Bắc, miền Trung, miền Nam, mỗi người một giọng nói, một tính cách, nền văn hóa khác nhau. Nhưng khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc trong các buổi sinh hoạt đầu ca hay dịp lễ, tất cả đều chung một màu cờ, một lòng hướng về đất nước. Nhìn những lá cờ tung bay khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn, xem nhau như anh em một nhà để cùng cố gắng".

Nét đẹp từ "Đường cờ Tổ quốc"

Nếu như lá cờ Tổ quốc tung bay trong nhà xưởng giúp công nhân và chuyên gia người nước ngoài xích lại gần nhau hơn thì hình ảnh "Đường cờ Tổ quốc" với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng tung bay đều tăm tắp dọc những con đường dẫn vào các nhà máy, xí nghiệp đã tạo nên bầu không khí trang nghiêm nhưng sục sôi tinh thần thi đua lao động sản xuất.

Mỗi sáng sớm, đi làm qua tuyến đường Thạnh Hội 1, phường Tân Khánh, chị Nguyễn Thị Kim Huệ (quê Quảng Trị), công nhân Công ty TNHH URC Việt Nam, lâng lâng cảm xúc khó tả. "Khi đi trên các con đường làng, nhìn những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, trong tôi dâng lên cảm giác tự hào, như nhắc nhở về sự hy sinh anh dũng của rất nhiều thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do" - chị Huệ chia sẻ.

Công trình "Đường cờ Tổ quốc" này được Báo Người Lao Động thực hiện trên tuyến đường dài gần 2 km đi qua đường Thạnh Hội 1 và 4, từ đầu cầu Thạnh Hội đi qua đình Nhựt Thạnh là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và Di tích cấp quốc gia khảo cổ học Cù lao Rùa.

Đi trên con đường rợp bóng cờ, xen kẽ là những giàn hoa giấy rực rỡ trong nắng, ông Nguyễn Văn Bá (ngụ ấp Thạnh Hòa) vui mừng khi được chứng kiến "Đường cờ Tổ quốc" rất đẹp, trang trọng ngay tại quê hương. "Lần đầu tiên tôi thấy có đường cờ đẹp như thế này, nhìn rất tự hào và xúc động" - ông Bá bày tỏ.

Với những người trẻ, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay là dịp để nhắc nhớ về truyền thống cách mạng của quê hương, cũng như sự hy sinh xương máu của thế hệ ông cha trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để cho thế hệ hôm nay có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Từ đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ để đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Tại khu vực Bình Dương (TP HCM), Báo Người Lao Động đã trao tặng hơn 16.000 lá cờ để thực hiện các công trình "Đường cờ Tổ quốc" như: Đường cờ trên tuyến đường ĐX001 nối Phạm Ngọc Thạch dài 2 km, thuộc phường Bình Dương; đường cờ tại tuyến đường ĐT744, thuộc xã Dầu Tiếng, dài 12 km; đường cờ tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi dài 2 km; đường cờ tại cù lao Thạnh Hội (phường Tân Khánh) dài 10 km…



