HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tình cảnh hiếm thấy của Bayern Munich

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Bayern Munich có thể bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với không một thủ môn nào đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

3 thủ môn đều lần lượt gặp vấn đề

Sau vòng 26 Bundesliga cuối tuần qua, thủ thành Sven Ulreich, người thường xuyên đóng vai trò dự phòng cho đội trưởng Manuel Neuer, bị rách bó cơ ở đùi phải dù đã thi đấu trọn vẹn trong trận hòa Bayer Leverkusen. Chấn thương này khiến Ulreich sẽ phải vắng mặt khoảng 6 tuần, và Bayern Munich gần như mất đi phương án giàu kinh nghiệm cuối cùng trong khung gỗ.

Tình cảnh hiếm thấy của Bayern Munich - Ảnh 1.

Chấn thương của Sven Ulreich buộc Bayern Munich phải tính đến các phương án thay thế các thủ môn trẻ (Ảnh: Bayern Munich FC)

Trước đó, cả 3 thủ môn khác của "Hùm xám" đều lần lượt gặp vấn đề. Người gác đền số 1 Manuel Neuer vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương ở bắp chân trái. Jonas Urbig, người được sử dụng trong thời gian gần đây, cũng phải tạm nghỉ sau pha va chạm mạnh dẫn đến chấn động não trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Atalanta. Trong khi đó, Leon Klanac đã phải ngồi ngoài từ tháng 11-2025 vì chấn thương cơ đùi.

TIN LIÊN QUAN

Việc cả 4 người gác đền của đội một cùng gặp vấn đề là tình huống cực kỳ hiếm thấy tại Bayern. Đội bóng xứ Bavaria vốn nổi tiếng với sự ổn định trong khung thành suốt nhiều năm qua, đặc biệt từ khi Neuer trở thành biểu tượng của vị trí thủ môn hiện đại.

Trao cơ hội cho thủ môn trẻ 

Tuy nhiên, "cơn bão" chấn thương đã buộc HLV Vincent Kompany phải tính đến những phương án chưa từng được dự liệu. Một trong những kịch bản khả thi lúc này là trao cơ hội cho thủ môn trẻ Leonard Prescott. Cầu thủ 16 tuổi hiện thuộc hệ thống đào tạo của Bayern và đã từng nhiều lần ra sân cho đội U19 tại Giải Trẻ các CLB châu Âu.

Tình cảnh hiếm thấy của Bayern Munich - Ảnh 2.

Tài năng trẻ Leonard Prescott cần có giấy phép đặc biệt để ra sân đấu Atalanta (Ảnh: Transfermarkt)

Song lựa chọn này sẽ mang đến một vài rắc rối về mặt giấy tờ. Theo luật bảo vệ lao động vị thành niên tại Đức, người dưới 18 tuổi không được làm việc sau 20 giờ. Còn trận lượt về giữa Bayern Munich và Atalanta diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 18-3 (giờ Đức). Nhà ĐKVĐ Bundesliga được cho là đang thực hiện thủ tục xin giấy phép đặc biệt để Prescott có thể thi đấu muộn hơn.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài Prescott, HLV Vincent Kompany còn một lựa chọn khác là Jannis Bartl, thủ môn 19 tuổi đang thi đấu cho đội dự bị ở giải hạng tư Đức. Bartl từng góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội một ở trận thắng Dortmund tại vòng 24 Bundesliga và được xem là phương án an toàn hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ bán chuyên.

Tình cảnh hiếm thấy của Bayern Munich - Ảnh 3.

Bayern Munich nắm lợi thế lớn sau trận thắng đậm Atalanta ở lượt đi (Ảnh: Bayern Munich FC)

May mắn cho HLV Vincent Kompany là "Hùm xám" đang nắm lợi thế cực lớn sau trận lượt đi. Chiến thắng cách biệt 6-1 trên đất Ý giúp đại diện Bundesliga gần như giành tấm vé tiến vào tứ kết Champions League. Dù Atalanta từng có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước 1 đội bóng từ Đức khác là Dortmund, khoảng cách 5 bàn hiện tại phần nào giảm áp lực cho nhà cầm quân người Bỉ nếu ông buộc phải trao cơ hội cho một thủ môn trẻ.

Bayern vẫn đang hy vọng Jonas Urbig có thể kịp hồi phục để ra sân tiếp đón Atalanta trên sân nhà Allianz Arena. Thủ môn 22 tuổi đã bắt đầu tập luyện trở lại cùng các đồng đội và đang được theo dõi chặt chẽ trước khi ban huấn luyện đưa ra quyết định cuối cùng.


Man City – Real Madrid: Chờ phép mầu xuất hiện tại Etihad

(NLĐO) – Giành vé vào tứ kết Champions League là nhiệm vụ cực khó với Man City khi họ đón tiếp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng 18-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo