Tình cảnh hiếm thấy của Bayern Munich

3 thủ môn đều lần lượt gặp vấn đề

Sau vòng 26 Bundesliga cuối tuần qua, thủ thành Sven Ulreich, người thường xuyên đóng vai trò dự phòng cho đội trưởng Manuel Neuer, bị rách bó cơ ở đùi phải dù đã thi đấu trọn vẹn trong trận hòa Bayer Leverkusen. Chấn thương này khiến Ulreich sẽ phải vắng mặt khoảng 6 tuần, và Bayern Munich gần như mất đi phương án giàu kinh nghiệm cuối cùng trong khung gỗ.

Chấn thương của Sven Ulreich buộc Bayern Munich phải tính đến các phương án thay thế các thủ môn trẻ (Ảnh: Bayern Munich FC)

Trước đó, cả 3 thủ môn khác của "Hùm xám" đều lần lượt gặp vấn đề. Người gác đền số 1 Manuel Neuer vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương ở bắp chân trái. Jonas Urbig, người được sử dụng trong thời gian gần đây, cũng phải tạm nghỉ sau pha va chạm mạnh dẫn đến chấn động não trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Atalanta. Trong khi đó, Leon Klanac đã phải ngồi ngoài từ tháng 11-2025 vì chấn thương cơ đùi.

Việc cả 4 người gác đền của đội một cùng gặp vấn đề là tình huống cực kỳ hiếm thấy tại Bayern. Đội bóng xứ Bavaria vốn nổi tiếng với sự ổn định trong khung thành suốt nhiều năm qua, đặc biệt từ khi Neuer trở thành biểu tượng của vị trí thủ môn hiện đại.

Trao cơ hội cho thủ môn trẻ

Tuy nhiên, "cơn bão" chấn thương đã buộc HLV Vincent Kompany phải tính đến những phương án chưa từng được dự liệu. Một trong những kịch bản khả thi lúc này là trao cơ hội cho thủ môn trẻ Leonard Prescott. Cầu thủ 16 tuổi hiện thuộc hệ thống đào tạo của Bayern và đã từng nhiều lần ra sân cho đội U19 tại Giải Trẻ các CLB châu Âu.

Tài năng trẻ Leonard Prescott cần có giấy phép đặc biệt để ra sân đấu Atalanta (Ảnh: Transfermarkt)

Song lựa chọn này sẽ mang đến một vài rắc rối về mặt giấy tờ. Theo luật bảo vệ lao động vị thành niên tại Đức, người dưới 18 tuổi không được làm việc sau 20 giờ. Còn trận lượt về giữa Bayern Munich và Atalanta diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 18-3 (giờ Đức). Nhà ĐKVĐ Bundesliga được cho là đang thực hiện thủ tục xin giấy phép đặc biệt để Prescott có thể thi đấu muộn hơn.

Ngoài Prescott, HLV Vincent Kompany còn một lựa chọn khác là Jannis Bartl, thủ môn 19 tuổi đang thi đấu cho đội dự bị ở giải hạng tư Đức. Bartl từng góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của đội một ở trận thắng Dortmund tại vòng 24 Bundesliga và được xem là phương án an toàn hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ bán chuyên.

Bayern Munich nắm lợi thế lớn sau trận thắng đậm Atalanta ở lượt đi (Ảnh: Bayern Munich FC)

May mắn cho HLV Vincent Kompany là "Hùm xám" đang nắm lợi thế cực lớn sau trận lượt đi. Chiến thắng cách biệt 6-1 trên đất Ý giúp đại diện Bundesliga gần như giành tấm vé tiến vào tứ kết Champions League. Dù Atalanta từng có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước 1 đội bóng từ Đức khác là Dortmund, khoảng cách 5 bàn hiện tại phần nào giảm áp lực cho nhà cầm quân người Bỉ nếu ông buộc phải trao cơ hội cho một thủ môn trẻ.

Bayern vẫn đang hy vọng Jonas Urbig có thể kịp hồi phục để ra sân tiếp đón Atalanta trên sân nhà Allianz Arena. Thủ môn 22 tuổi đã bắt đầu tập luyện trở lại cùng các đồng đội và đang được theo dõi chặt chẽ trước khi ban huấn luyện đưa ra quyết định cuối cùng.



