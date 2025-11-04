Nhiều bất cập khi sử dụng hợp đồng lao động điện tử

Mới đây, sau khi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động với hình thức hợp đồng điện tử thì Công ty TNHH A.S (TP HCM) phát hiện có sai sót về một điều khoản trong hợp đồng. Lúc này, công ty khá bối rối không biết nên ký lại hợp đồng mới hay ký phụ lục HĐLĐ với người lao động thì mới đúng quy định vì hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể của cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại ngày hội việc làm

Thực tế, việc giao kết HĐLĐ điện tử đã được quy định tại Bộ Luật lao động 2019. Qua 5 năm thực hiện, việc giao kết HĐLĐ điện tử đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Giao kết hợp HĐLĐ điện tử cũng là quy định tiến bộ, phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ số hiện nay, đáp ứng yêu cầu tất yếu trong tương lai của Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Nội vụ quá trình triển khai giao kết, thực hiện HĐLĐ điện tử đang gặp một số vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn như: chưa có hướng dẫn cụ thể về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt HĐLĐ điện tử; thiếu quy định liên quan đến điều kiện có hiệu lực của HĐLĐ bằng phương thức điện tử do có sự khác biệt với hình thức truyền thống; việc công nhận giá trị pháp lý và sử dụng HĐLĐ điện tử khi giao dịch với bên thứ ba (cơ quan thuế, BHXH, ngân hàng…) còn gặp nhiều bất cập và hạn chế phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu giao kết HĐLĐ điện tử của doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh đó, hiện nay, trên thị trường Việt Nam có nhiều doanh nghiệp công nghệ cung cấp phần mềm giao kết HĐLĐ (như VNPT, FPT, Viettel, EFY…) với quy trình riêng tùy theo điều kiện về hạ tầng, nền tảng công nghệ. Song, các sản phẩm phần mềm nêu trên chủ yếu phục vụ mục đích quản trị nội bộ của doanh nghiệp, chưa có nền tảng HĐLĐ điện tử tập trung, thống nhất do nhà nước quản lý nhằm hình thành cơ sở dữ liệu về HĐLĐ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, BHXH và các hệ thống thông tin khác theo yêu cầu quản lý nhà nước.

Để khắc phục các bất cập trên, Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định về giao kết, thực hiện HĐLĐ điện tử. Trong đó, có quy định cụ thể các nội dung về giao kết và thực hiện HĐLĐ điện tử như: Chủ thể tham gia hoạt động giao kết, thực hiện HĐLĐ điện tử; điều kiện, phương thức thực hiện giao kết HĐLĐ điện tử; hiệu lực của HĐLĐ điện tử; sửa đổi, bổ sung, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ điện tử…

Đáng chú ý là trong dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ cũng đề xuất xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng nền tảng HĐLĐ điện tử. Theo đó, nền tảng HĐLĐ điện tử được xây dựng trên nguyên tắc quản lý, vận hành tập trung; được khai thác và sử dụng thống nhất từ trung ương đến địa phương; được duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt đáp ứng yêu cầu quản lý giao kết, thực hiện HĐLĐ điện tử và yêu cầu khai thác, sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; Thông tin dữ liệu về HĐLĐ được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.