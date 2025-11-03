HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nữ sinh viên 18 tuổi bất ngờ đột quỵ khi đang tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường

N.Dung

(NLĐO) - Thời tiết trở lạnh khiến số ca đột quỵ gia tăng, không ít người trẻ bất ngờ ngã quỵ giữa lúc học tập, làm việc.

Trong lúc tham gia một hoạt động ngoại khóa cuối tuần tại trường đại học ở Hà Nội, một nữ sinh 18 tuổi bất ngờ ngã quỵ trước sự hoảng hốt của bạn bè.

Nữ sinh 18 tuổi bất ngờ đột quỵ khi đang ở trường - Ảnh 1.

Nữ sinh 18 tuổi bị đột quỵ được cấp cứu kịp thời, hiện đang hồi phục tốt

Nữ sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hà Đông, sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não do vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh, một dạng đột quỵ não ở người trẻ.

Đến sáng 3-11, sau một tuần điều trị tích cực tại Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), nữ sinh đã tỉnh táo, nói chuyện được, có thể cử động chân tay, tuy nhiên vẫn chưa thể tự đi lại bình thường. Bệnh nhân sẽ tiếp tục tập phục hồi chức năng trong thời gian tới.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, cho biết thời tiết chuyển lạnh khiến số bệnh nhân đột quỵ gia tăng, đồng thời bệnh có xu hướng trẻ hóa, trong đó nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Đáng chú ý, thời tiết lạnh không chỉ gây co thắt mạch máu làm tăng huyết áp, mà còn làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn đến đột quỵ do xuất huyết não và nhồi máu não.

"Ở người trẻ, đột quỵ thường bắt nguồn từ dị dạng mạch máu não bẩm sinh, cùng lối sống thiếu khoa học như thức khuya, căng thẳng kéo dài và ít vận động"- bác sĩ Dũng cảnh báo.

Theo bác sĩ Dũng, nghiên cứu tại hơn 10 trung tâm trên cả nước với hơn 3.000 bệnh nhân cho thấy chỉ khoảng 22–25% người bệnh được đưa đến viện trong "giờ vàng" - 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng nêu các dấu hiệu cảnh báo bị đột quỵ. Video: Ngọc Dung

Theo các bác sĩ, tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ được đưa đến bệnh viện sớm vẫn thấp, làm giảm hiệu quả điều trị. Vì vậy, ngành y tế đang tăng cường truyền thông giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu và nguy cơ đột quỵ, trong đó Trung tâm Đột quỵ đã xây dựng bộ video tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Mỗi năm, Trung tâm Đột quỵ tiếp nhận 12.000-13.000 ca, chủ yếu là bệnh nhân nặng, phức tạp chuyển từ tuyến dưới.

Với các tiến bộ y học, đội ngũ bác sĩ phối hợp liên khoa triển khai nhiều kỹ thuật điều trị chuyên sâu như tái tưới máu não bằng thuốc tiêu huyết khối, kiểm soát thân nhiệt theo đích, dẫn lưu não thất, siêu âm Doppler xuyên sọ và theo dõi áp lực nội sọ xâm lấn hoặc không xâm lấn. Nhiều trường hợp đến muộn vẫn có cơ hội cải thiện đáng kể nhờ các phương pháp điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng sớm.

Trung tâm đột quỵ chuyên sâu đầu tiên

Trong khuôn khổ hội nghị khoa học Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 33 và lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đột quỵ, ngày 3-11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tâm Đột quỵ.

Trung tâm Đột quỵ là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận "Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu - Advanced Stroke Center". Đây là mức cao nhất trong hệ thống đánh giá của WSO, với các tiêu chí khắt khe về cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình chẩn đoán – điều trị, nghiên cứu, đào tạo, cũng như phát triển mạng lưới cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Nữ sinh 18 tuổi đột quỵ khi đang ở trường - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Y tế trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tâm Đột quỵ

Trong 5 năm qua, trung tâm đã cấp cứu điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, thực hiện đào tạo thường xuyên cho tuyến cơ sở, góp phần phát triển chuyên môn hệ thống cấp cứu đột quỵ tại các bệnh viện tỉnh và khu vực.

Tại buổi lễ, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đề nghị trung tâm tiếp tục duy trì chuẩn chất lượng WSO, mở rộng mạng lưới cấp cứu đột quỵ trước viện, tăng cường tele-stroke, đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cá thể hóa điều trị, qua đó giảm tỉ lệ tử vong, tàn phế và gánh nặng xã hội do đột quỵ.

Đột quỵ khi uống bia, người đàn ông thoát chết ngoạn mục

Đột quỵ khi uống bia, người đàn ông thoát chết ngoạn mục

(NLĐO) - Uống bia xong thấy chóng mặt, người đàn ông 60 tuổi bất ngờ bị đột quỵ thể nặng, được bác sĩ cứu sống ngoạn mục trong “thời gian vàng”.

Ngừa đột quỵ hàng chục năm sau nhờ điều này

(NLĐO) - Nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim... của một người có thể liên quan mạnh mẽ đến những gì xảy ra trong "1.000 ngày vàng".

Không chỉ liệt hay ngọng, đột quỵ còn gây sa sút trí tuệ

(NLĐO) - Nhiều người sau đột quỵ không chỉ mất vận động, rối loạn ngôn ngữ mà còn dần suy giảm trí nhớ, nhận thức, dẫn đến sa sút trí tuệ.

đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực xuất huyết não Dấu hiệu đột quỵ
