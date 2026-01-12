Bê bối nhập tịch chưa lắng, FAM hướng tới World Cup khi tái cấu trúc đào tạo trẻ

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với khủng hoảng từ vụ bê bối nhập tịch của FAM. Tuy nhiên, Tân Giám đốc kỹ thuật Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia Malaysia (NFDP) của FAM, Datuk Ong Kim Swee khẳng định cấu trúc mới được xây dựng với mục tiêu dài hạn là giành vé dự World Cup.

Cụ thể, Tân Giám đốc kỹ thuật NFDP cho biết toàn bộ lộ trình đào tạo trẻ của Malaysia từ U13 đến U17 sẽ được thống nhất theo một định hướng chung.

"Khi được hỏi về mục tiêu cốt lõi của NFDP, câu trả lời của tôi là World Cup. Tất nhiên, không thể kỳ vọng thành công chỉ sau một hoặc hai năm. Nếu điều đó xảy ra thì là điều tuyệt vời. Trước mắt, chúng tôi tập trung vào Asian Cup, nhưng đích đến lớn nhất vẫn là World Cup" - ông Kim Swee nhấn mạnh.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố cuộc cải tổ toàn diện NFDP tại Học viện Mokhtar Dahari (AMD), đưa toàn bộ hệ thống bóng đá trẻ về dưới sự quản lý trực tiếp của FAM. Việc tái cấu trúc bao gồm làm mới bộ máy huấn luyện các nhóm tuổi, tăng cường đào tạo HLV, tuyển chọn tài năng và tập trung vào phát triển dài hạn.

FAM bổ nhiệm Kim Swee làm Giám đốc kỹ thuật NFDP, Datuk Dollah Salleh giữ vai trò Phó Giám đốc kỹ thuật, đồng thời công bố dàn HLV trưởng mới cho các đội U13-U17. Cụ thể, ông Hassan Sazali Waras (dẫn U13), Rusdi Suparman (U14), P. Maniam (U15), Shukor Adan (U16) và Noor Zaidi Rohmat (U17), cùng các trợ lý chuyên môn và HLV thủ môn.

Theo ông Kim Swee, đây là ban huấn luyện mạnh nhất ông từng có nhờ sự tin tưởng và cam kết chung, với tất cả quyết định, con người và định hướng đều xoay quanh mục tiêu World Cup.

“World Cup là mục tiêu xuyên suốt. Mọi quyết định, mọi HLV và mọi cầu thủ trong hệ thống này đều hướng về đích đến đó. Đây không phải kế hoạch cho hôm nay hay ngày mai, mà là hành trình xây dựng một thế hệ đủ sức cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất thế giới" - ông Kim Swee nói thêm.