Bê bối nhập tịch chưa lắng, FAM hướng tới World Cup khi tái cấu trúc đào tạo trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Bê bối nhập tịch chưa lắng, FAM hướng tới World Cup khi tái cấu trúc đào tạo trẻ

Quốc An

(NLĐO) - FAM bổ nhiệm Tân Giám đốc kỹ thuật chương trình phát triển bóng đá quốc gia, đồng bộ trong đào tạo từ U13 đến U17 và tự tin đặt mục tiêu dự World Cup.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt với khủng hoảng từ vụ bê bối nhập tịch của FAM. Tuy nhiên, Tân Giám đốc kỹ thuật Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia Malaysia (NFDP) của FAM, Datuk Ong Kim Swee khẳng định cấu trúc mới được xây dựng với mục tiêu dài hạn là giành vé dự World Cup.

Cụ thể, Tân Giám đốc kỹ thuật NFDP cho biết toàn bộ lộ trình đào tạo trẻ của Malaysia từ U13 đến U17 sẽ được thống nhất theo một định hướng chung.

"Khi được hỏi về mục tiêu cốt lõi của NFDP, câu trả lời của tôi là World Cup. Tất nhiên, không thể kỳ vọng thành công chỉ sau một hoặc hai năm. Nếu điều đó xảy ra thì là điều tuyệt vời. Trước mắt, chúng tôi tập trung vào Asian Cup, nhưng đích đến lớn nhất vẫn là World Cup" - ông Kim Swee nhấn mạnh.

FAM thông nhất hệ thống đào tạo trẻ, đặt mục tiêu đi World Cup giữa bê bối nhập tịch - Ảnh 1.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố cuộc cải tổ toàn diện NFDP tại Học viện Mokhtar Dahari (AMD), đưa toàn bộ hệ thống bóng đá trẻ về dưới sự quản lý trực tiếp của FAM. Việc tái cấu trúc bao gồm làm mới bộ máy huấn luyện các nhóm tuổi, tăng cường đào tạo HLV, tuyển chọn tài năng và tập trung vào phát triển dài hạn.

FAM bổ nhiệm Kim Swee làm Giám đốc kỹ thuật NFDP, Datuk Dollah Salleh giữ vai trò Phó Giám đốc kỹ thuật, đồng thời công bố dàn HLV trưởng mới cho các đội U13-U17. Cụ thể, ông Hassan Sazali Waras (dẫn U13), Rusdi Suparman (U14), P. Maniam (U15), Shukor Adan (U16) và Noor Zaidi Rohmat (U17), cùng các trợ lý chuyên môn và HLV thủ môn.

Theo ông Kim Swee, đây là ban huấn luyện mạnh nhất ông từng có nhờ sự tin tưởng và cam kết chung, với tất cả quyết định, con người và định hướng đều xoay quanh mục tiêu World Cup.

“World Cup là mục tiêu xuyên suốt. Mọi quyết định, mọi HLV và mọi cầu thủ trong hệ thống này đều hướng về đích đến đó. Đây không phải kế hoạch cho hôm nay hay ngày mai, mà là hành trình xây dựng một thế hệ đủ sức cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất thế giới" - ông Kim Swee nói thêm.

Tin liên quan

Tòa án trọng tài thể thao phản hồi về vụ nhập tịch "lậu" của FAM

Tòa án trọng tài thể thao phản hồi về vụ nhập tịch "lậu" của FAM

(NLĐO) - Tòa án Trọng tài Thể thao dù chưa thể công bố kết quả nhưng đã đưa ra phản hồi với một trang truyền thông của Malaysia.

FAM lao đao: FIFA, AFC có thể tiếp quản, cảnh sát điều tra tội lừa đảo

(NLĐO) - Các lãnh đạo FAM có nguy cơ bị bãi nhiệm để FIFA và AFC tạm thời tiếp quản khắc phục. Thậm chí, cảnh sát Malaysia điều tra vụ án theo hướng "lừa đảo".

Bóng đá Malaysia chịu mức tiền phạt kỷ lục trong 2025

(NLĐO) - Các án phạt từ AFC, FIFA và FAM khiến bóng đá Malaysia ghi nhận mức phạt kỷ lục lên đến 2,42 triệu RM trong năm 2025.

Malaysia đào tạo trẻ FAM dự World Cup
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo