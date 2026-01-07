HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Tòa án trọng tài thể thao phản hồi về vụ nhập tịch "lậu" của FAM

Quốc An

(NLĐO) - Tòa án Trọng tài Thể thao dù chưa thể công bố kết quả nhưng đã đưa ra phản hồi với một trang truyền thông của Malaysia.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hiện vẫn chưa ấn định ngày điều trần cho đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến các án phạt của FIFA trong vụ việc các cầu thủ nhập tịch "lậu".

Trao đổi với StarSport, người phát ngôn truyền thông của CAS, bà Vanessa Tracey cho biết các bên vẫn đang hoàn tất trao đổi và nộp bản đệ trình bằng văn bản, nên CAS chưa thể công bố thông tin về việc thành lập hội đồng trọng tài.

“Do vụ việc thu hút sự quan tâm rất lớn từ truyền thông, CAS sẽ đăng tải một thông báo ngắn trên website chính thức ngay khi ngày điều trần được xác nhận, kèm theo phần giải đáp những câu hỏi liên quan. Ở thời điểm này, chúng tôi chưa thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc thành lập hội đồng trọng tài” - bà Tracey cho biết trong email gửi StarSport .

a - Ảnh 1.

CAS vẫn chưa thể ra phán quyết về vụ nhập tịch lậu của Malaysia

Tuy nhiên, hôm 8-12, FAM xác nhận đã nộp đơn kháng cáo lên CAS sau khi FIFA đình chỉ thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch và áp đặt các án kỷ luật nghiêm khắc với FAM. Quyết định này dựa trên phán quyết dài 63 trang công bố hôm 18-11, trong đó FIFA giữ nguyên toàn bộ hình phạt và khẳng định việc sử dụng giấy tờ giả là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cốt lõi của bóng đá.

Cũng trong diễn biến mới nhất, các lãnh đạo FAM có nguy cơ bị bãi nhiệm để FIFA và AFC tạm thời tiếp quản khắc phục.

Một phương án khác là ban lãnh đạo FAM chủ động từ chức, thành lập ủy ban tạm thời để khắc phục sai sót theo các báo cáo điều tra của FIFA, với sự hỗ trợ chuyên môn từ FIFA và AFC.

Thậm chí, cảnh sát Malaysia cũng đưa vụ việc này đi theo hướng điều tra về tội danh "lừa đảo".


Tin liên quan

Bóng đá Malaysia chịu mức tiền phạt kỷ lục trong 2025

Bóng đá Malaysia chịu mức tiền phạt kỷ lục trong 2025

(NLĐO) - Các án phạt từ AFC, FIFA và FAM khiến bóng đá Malaysia ghi nhận mức phạt kỷ lục lên đến 2,42 triệu RM trong năm 2025.

FAM lao đao, HLV Cklamovski tự tin đưa Malaysia vực dậy

(NLĐO) - FAM đang đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng truyền thông Malaysia tin HLV Cklamovski có thể vực dậy tuyển Malaysia.

AFC có thể cấm Malaysia dự hai kỳ Asian Cup 2027, 2031

(NLĐO) - Việc nhập tịch "lậu" của tuyển Malaysia khiến họ bị AFC xử thua 2 trận với Nepal và Việt Nam, cũng như đối mặt án cấm dự 2 mùa giải tới của Asian Cup.

Malaysia Cảnh sát điều tra website chính thức công bố thông tin AFC CAS FAM FIFA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo