Bóng đá Malaysia chịu mức tiền phạt kỷ lục trong 2025

Bóng đá Malaysia đã trải qua một năm 2025 đầy sóng gió khi phải nộp tổng tiền phạt hơn 2,42 triệu RM (hơn 15,5 tỉ đồng). Tờ New Straits Times nhận định đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay, do hàng loạt sai phạm về quản lý, hồ sơ cầu thủ và bạo lực của cổ động viên.

Cụ thể, các án phạt này được đưa ra bởi FIFA, AFC, LĐBĐ Malaysia (FAM) và Giải Bóng đá quốc gia Malaysia (MFL) đã tăng đột biến so với các năm trước.

Trong năm 2023, tổng tiền phạt của bóng đá Malaysia chỉ khoảng 66.000 RM và năm 2024 là 186.000 RM. Đến năm 2025, con số này đã vọt lên 2,42 triệu RM, gấp 13 lần so với năm trước và hơn 36 lần so với 2023.

Nghiêm trọng nhất là bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ gốc, khiến FAM bị FIFA phạt đến 350.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 1,9 triệu RM chiếm gần 80% tổng tiền phạt. Bảy tuyển thủ quốc gia gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado mỗi người còn bị phạt tiền và treo giò 12 tháng, kèm theo các án xử thua trận liên quan.

Ngoài ra, AFC cũng phạt hơn 325.000 RM đối với các CLB, FAM và một số HLV, cầu thủ vì vi phạm kỷ luật, điều kiện sân bãi và giờ thi đấu. Ở giải quốc nội, Selangor tiếp tục bị phạt nặng do bạo lực CĐV, phải thi đấu hai trận FA Cup không khán giả.

Cựu tuyển thủ Jamal Nasir cảnh báo đây không chỉ là thiệt hại tài chính mà còn làm tổn hại uy tín, thành tích và niềm tin của nhà tài trợ đến bóng đá nước nhà. Ông kêu gọi các nhà quản lý sớm cải tổ, siết chặt kỷ cương để tránh những hệ lụy tương tự trong tương lai.