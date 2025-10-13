HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bé gái 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã tử vong

Tr.Thường

(NLĐO) - Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bé gái 11 tháng tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông ở TP Đà Nẵng đã không qua khỏi.

Sáng 13-10, ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé Đ.T.A.N (11 tháng tuổi, trú tại xã này) đã tử vong sau vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 12-10 trên đường Võ Chí Công, TP Đà Nẵng.

Bé N. là một trong 7 người gặp nạn trong vụ tai nạn. Gia đình đã đưa bé N. về quê nhà tại xã Sơn Hà để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã cử người đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Bé gái tử vong Đà Nẵng trong vụ tai nạn thương tâm trên đường khám Bệnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Võ Chí Công, qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, bé N. bị chấn thương sọ não kín và chấn thương ngực, bụng nặng. Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, song tiên lượng xấu nên gia đình xin cho cháu về nhà trong đêm 12-10.

Các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn bị đa chấn thương, hiện sức khỏe đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Bé gái tử vong Đà Nẵng trong vụ tai nạn thương tâm trên đường khám Bệnh - Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12-10, ô tô 7 chỗ BS 92H-0935 do anh Đinh Đông Dương (37 tuổi, trú xã Sơn Hà) điều khiển, lưu thông hướng Nam – Bắc trên đường Võ Chí Công.

Khi ô tô đến đến km53+300 (địa phận xã Tam Xuân) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BS 77C-070.85 kéo rơ móc 77R-005.28 đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến cả 7 người trên ô tô bị thương, gồm 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ, là thành viên của 2 gia đình ở xã Sơn Hà, đang trên đường ra TP Đà Nẵng khám bệnh. Cả 2 xe bị hư hỏng nặng.

