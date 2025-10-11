Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa có văn bản phản hồi Văn phòng HĐND và UBND phường về kết quả xử lý phản ánh của công dân liên quan tình trạng giải quyết hồ sơ lĩnh vực đăng ký đất đai tại bộ phận một cửa.

Theo phản ánh, người dân cho biết khi đến làm thủ tục đăng ký đất đai, dù chỉ khoảng 10 người có mặt nhưng lại bấm ra số thứ tự 42. Người này thắc mắc về việc cấp số tự động, đặt nghi vấn có tình trạng bấm số ảo để giữ số thứ tự.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh việc chỉ có một cán bộ tiếp nhận hồ sơ ở quầy đất đai, khiến thời gian chờ kéo dài trong khi các ô khác lại "rảnh rỗi hơn".

Công dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu. Ảnh: Phường Liên Chiểu

Trả lời ý kiến công dân, ông Phan Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu, khẳng định việc cấp số thứ tự của máy bấm là hoàn toàn tự động. Tổ chức, công dân đến liên hệ thủ tục hành chính tự bấm số thứ tự để giao dịch; đến thời điểm 15 giờ 30 phút mỗi ngày, hệ thống tự động ngừng cấp số.

Đối với phản ánh "10 người có mặt nhưng số thứ tự đến 42", ông Đại cho biết sáng 26-9, vào lúc 7 giờ 45 phút, công dân bấm đến số 42 là đúng vì số thứ tự cấu hình trên máy bấm số là cho tất cả 7 ô tiếp nhận tại trung tâm, chứ không phải ô số 7 bấm đến số thứ tự 42.

Bên cạnh đó, có thể người dân bấm nhầm ô thực hiện thủ tục hành chính nên số thứ tự tăng lên, không có chuyện bấm số ảo để giữ số thứ tự.

Máy lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Liên Chiểu

Về phản ánh chỉ có một cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại quầy đất đai, UBND phường Liên Chiểu đã kiến nghị với Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực V bố trí thêm nhân lực tiếp nhận hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân, tránh tình trạng chờ đợi lâu.

Phường Liên Chiểu nằm ở phía Tây Bắc TP Đà Nẵng, được sáp nhập từ phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang trước đây. Dân số của phường là hơn 70.000 người.

Theo báo cáo gần nhất của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, phường Liên Chiểu là một trong số các phường, xã ở thành phố xảy ra tình trạng thiếu cán bộ (thiếu 4 nhân sự).