Bé gái bị nhiễm độc từ chính mình, đi 6 bệnh viện không phát hiện ra

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bé gái bị nhiễm độc từ chính mình, đi 6 bệnh viện không phát hiện ra

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Bé ốm yếu, suy dinh dưỡng nặng, luôn quấy khóc vì cơ thể bị nhiễm độc từ chính chất thải không thể thoát ra ngoài.

Từng đi qua 6 bệnh viện điều trị tình trạng táo bón ngay từ khi mới lọt lòng nhưng không thành công, bé gái 30 tháng tuổi (người Campuchia) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM).

"Địa ngục" trần gian của bé gái ruột già giãn to gấp 6 lần bình thường - Ảnh 1.

Bé ốm yếu, suy dinh dưỡng nặng, luôn quấy khóc vì cơ thể bị nhiễm độc từ chính chất thải không thể thoát ra ngoài

"5-7 ngày bé mới đi ngoài một lần, mà đi cũng không ra phân. Con ốm yếu, suy dinh dưỡng nặng, chỉ nặng 10 kg, thiếu tận 5kg so với bạn bè đồng trang lứa. Bé luôn quấy khóc vì cơ thể bị nhiễm độc từ chính chất thải không thể thoát ra ngoài"- người thân bé chia sẻ trong nước mắt.

Khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành bơm thuốc cản quang và chụp CT để đánh giá nhu động ruột. Kết quả khiến cả ê-kíp bàng hoàng: Đoạn ruột từ đại tràng sigma xuống trực tràng hoàn toàn "tê liệt", không có nhu động. Đáng sợ hơn, phần ruột phía trên do ứ đọng phân lâu ngày đã giãn to tới 12cm, trong khi ở trẻ bình thường chỉ khoảng 2cm. Chiếc bụng nhỏ xíu của em phải gánh chịu một "túi phân" khổng lồ, chèn ép mọi cơ quan nội tạng khiến em chán ăn, suy kiệt và luôn trong tình trạng nhiễm độc.

"Địa ngục" trần gian của bé gái ruột già giãn to gấp 6 lần bình thường - Ảnh 2.

Sau ca phẫu thuật, bé gái có thể ăn uống, vệ sinh bình thường

ThS-BSCK2 Lê Thanh Quang, Trưởng Khoa Ngoại-Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, (người trực tiếp phẫu thuật), cho biết ca mổ được đánh giá là cực kỳ khó khăn bởi bệnh nhi quá nhỏ, thể trạng suy dinh dưỡng khiến việc gây mê trở thành một thách thức lớn. Áp lực bơm vào ổ bụng khi mổ nội soi phải giữ ở mức cực thấp (chỉ bằng 1/2 người lớn). 

Các bác sĩ phẫu tích tỉ mỉ từng milimet để tránh tổn thương mạch máu, thần kinh và niệu quản. Mục tiêu là cắt bỏ toàn bộ đoạn ruột chết không có nhu động, sau đó kéo đoạn ruột khỏe mạnh xuống nối trực tiếp vào rìa hậu môn.

Sau 2 tiếng rưỡi tập trung cao độ, ca phẫu thuật theo phương pháp hiện đại (phát triển từ phẫu thuật Swenson) đã thành công. Một ngày sau khi mổ, bé đã có thể đi cầu gần như bình thường, bắt đầu ăn được, ngủ được và không còn quấy khóc vì đau đớn.

Nếu thấy trẻ có dấu hiệu táo bón kéo dài, 5-7 ngày mới đi cầu, cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan. Đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, trong đó có Hirschsprung (Đại trực tràng vô hạch bẩm sinh). Việc phát hiện sớm và can thiệp bằng phẫu thuật nội soi hiện đại sẽ giúp trẻ trở lại cuộc sống bình thường, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.


Tin liên quan

Bé gái quấy khóc vì khối phồng bẹn: Cảnh báo bố mẹ đừng chủ quan

Bé gái quấy khóc vì khối phồng bẹn: Cảnh báo bố mẹ đừng chủ quan

(NLĐO) - Lúc 2 tháng tuổi, bé gái xuất hiện khối phồng ở bẹn nhưng gia đình nghĩ không nguy hiểm. Gần đây, khối phồng to dần, căng đau khiến bé đau mới đi khám.

Bất thường ở "vùng kín", bé gái mới lớn bí tiểu suốt 2 tháng, phụ huynh cần chủ động quan tâm

(NLĐO) - Bệnh nhi đau bụng dưới từng cơn suốt hơn hai tháng, gần như không đi tiểu được trong hai ngày trước nhập viện, bụng căng tức và táo bón kéo dài.

Bác sĩ cấp cứu đau lòng trước bé gái 3 tuổi sặc thức ăn ở nhà trẻ

(NLĐO) - Bé gái 3 tuổi bị sặc thức ăn được đưa đến 2 trạm y tế trước khi gọi cấp cứu 115. Khi tiếp cận, bác sĩ hồi sức tim phổi tích cực trong hơn 70 phút.

suy dinh dưỡng ca phẫu thuật phẫu thuật nội soi bé gái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo