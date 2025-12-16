Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội Facebook ở Hà Tĩnh dậy sóng khi chị P.T.C. (SN 1999, ngụ xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đăng tải hình ảnh con gái L.N.T.N. (hơn 2 tuổi) đang theo học ở Trường Mầm non thị trấn Phố Châu lên Facebook cá nhân hình ảnh cơ thể cháu N. sau khi đi học về xuất hiện chi chít vết cắn, bầm tím và trầy xước trên người.

Hình ảnh cháu N. với nhiều vết thương trên cơ thể (ảnh NVCC)

Theo chị C., sự việc xảy ra tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu. Khoảng 15 giờ chiều 10-12, mẹ đẻ của chị đến trường đón cháu gái tan học về nhà. Sau đó, quá trình tắm cho con gái thì phát hiện trên cánh tay của con có rất nhiều vết cắn bầm tím, trầy xước da và mặt.

Cũng theo chị C., trước đó, giáo viên phụ trách lớp không thông báo sự việc, nhóm Zalo phụ huynh của lớp cũng không có thông tin liên quan.

Vụ việc càng khiến phụ huynh bức xúc hơn khi gia đình chủ động liên hệ để tìm hiểu nguyên nhân, thì giáo viên phụ trách lại nhắn tin lên nhóm lớp với nội dung rất thiếu trách nhiệm, trong đó có câu trả lời "cô bao nhiêu là việc".

Sự việc khiến phụ huynh rất bức xúc

Chị C. cho biết đã đề nghị nhà trường cho xem lại camera giám sát nhằm nắm bắt quá trình xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi đến trường, gia đình được thông báo hệ thống camera đã mất dữ liệu trong nhiều ngày do "bị rút điện", không thể trích xuất hình ảnh.

Tại tin nhắn trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh trong nhóm lớp, cô giáo Thanh Hà cho rằng, các tai nạn thường xảy ra ở mầm non như cắn, cấu, ngã gãy xương tay, xương chân... Các mẹ hiểu, thông cảm và đồng hành chăm sóc trẻ.

Ngoài ra, cũng theo chị C., sáng nay (16-12), chị đã lên làm việc với nhà trường và có cả thợ xem camera. Họ khẳng định do gặp vấn đề lỗi chứ không phải camera bị xoá. Hiện vết thương của cháu đã khô lại nhưng tinh thần của cháu vẫn đang hoảng loạn, chưa thể đi học lại.

Chiếc áo cháu N. mặc có 2 vết thủng nghi do bị bạn cắn gây ra

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Sa, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, cho biết sau khi nắm bắt được sự việc nhà trường cũng đã làm báo cáo gửi Sở GD-ĐT.

"Tối qua nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, động viên cháu, đồng thời tiến hành họp kiểm điểm, kỷ luật giáo viên. Ngoài ra, khi cháu bị thương, cô giáo chỉ phát hiện vết thương ở mặt chứ không biết bên trong người cũng có nên đã không thông báo kịp thời với phụ huynh. Cách trả lời phụ huynh của giáo viên cũng chưa hợp lý, gây bức xúc cho gia đình cháu"- bà Sa cho hay.

Cũng theo bà Sa, nguyên nhân khiến bé N. có nhiều vết thương trên cơ thể là do bị bạn cắn.