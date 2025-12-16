HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé gái hơn 2 tuổi có nhiều vết cắn, bầm tím khiến phụ huynh bức xúc

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Sau khi đón con gái đi học về, một phụ huynh ở Hà Tĩnh tá hoả khi phát hiện trên cơ thể con gái chi chít vết cắn, bầm tím và trầy xước.

Theo đó, mới đây, trên mạng xã hội Facebook ở Hà Tĩnh dậy sóng khi chị P.T.C. (SN 1999, ngụ xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đăng tải hình ảnh con gái L.N.T.N. (hơn 2 tuổi) đang theo học ở Trường Mầm non thị trấn Phố Châu lên Facebook cá nhân hình ảnh cơ thể cháu N. sau khi đi học về xuất hiện chi chít vết cắn, bầm tím và trầy xước trên người.

Phụ huynh bức xức khi phát hiện con gái hơn 2 tuổi có nhiều vết cắn, bầm tím trên cơ thể sau khi đi học về - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu N. với nhiều vết thương trên cơ thể (ảnh NVCC)

Theo chị C., sự việc xảy ra tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu. Khoảng 15 giờ chiều 10-12, mẹ đẻ của chị đến trường đón cháu gái tan học về nhà. Sau đó, quá trình tắm cho con gái thì phát hiện trên cánh tay của con có rất nhiều vết cắn bầm tím, trầy xước da và mặt.

Cũng theo chị C., trước đó, giáo viên phụ trách lớp không thông báo sự việc, nhóm Zalo phụ huynh của lớp cũng không có thông tin liên quan.

Vụ việc càng khiến phụ huynh bức xúc hơn khi gia đình chủ động liên hệ để tìm hiểu nguyên nhân, thì giáo viên phụ trách lại nhắn tin lên nhóm lớp với nội dung rất thiếu trách nhiệm, trong đó có câu trả lời "cô bao nhiêu là việc".

Phụ huynh bức xức khi phát hiện con gái hơn 2 tuổi có nhiều vết cắn, bầm tím trên cơ thể sau khi đi học về - Ảnh 2.

Sự việc khiến phụ huynh rất bức xúc

Chị C. cho biết đã đề nghị nhà trường cho xem lại camera giám sát nhằm nắm bắt quá trình xảy ra sự việc. Tuy nhiên, khi đến trường, gia đình được thông báo hệ thống camera đã mất dữ liệu trong nhiều ngày do "bị rút điện", không thể trích xuất hình ảnh.

Tại tin nhắn trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh trong nhóm lớp, cô giáo Thanh Hà cho rằng, các tai nạn thường xảy ra ở mầm non như cắn, cấu, ngã gãy xương tay, xương chân... Các mẹ hiểu, thông cảm và đồng hành chăm sóc trẻ.

Ngoài ra, cũng theo chị C., sáng nay (16-12), chị đã lên làm việc với nhà trường và có cả thợ xem camera. Họ khẳng định do gặp vấn đề lỗi chứ không phải camera bị xoá. Hiện vết thương của cháu đã khô lại nhưng tinh thần của cháu vẫn đang hoảng loạn, chưa thể đi học lại.

Phụ huynh bức xức khi phát hiện con gái hơn 2 tuổi có nhiều vết cắn, bầm tím trên cơ thể sau khi đi học về - Ảnh 3.

Chiếc áo cháu N. mặc có 2 vết thủng nghi do bị bạn cắn gây ra

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Sa, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu, cho biết sau khi nắm bắt được sự việc nhà trường cũng đã làm báo cáo gửi Sở GD-ĐT.

"Tối qua nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, động viên cháu, đồng thời tiến hành họp kiểm điểm, kỷ luật giáo viên. Ngoài ra, khi cháu bị thương, cô giáo chỉ phát hiện vết thương ở mặt chứ không biết bên trong người cũng có nên đã không thông báo kịp thời với phụ huynh. Cách trả lời phụ huynh của giáo viên cũng chưa hợp lý, gây bức xúc cho gia đình cháu"-  bà Sa cho hay.

Cũng theo bà Sa, nguyên nhân khiến bé N. có nhiều vết thương trên cơ thể là do bị bạn cắn.

Tin liên quan

Cà Mau: Tạm dừng hoạt động nhóm trẻ nơi bé gái 2 tuổi bị bạo hành

Cà Mau: Tạm dừng hoạt động nhóm trẻ nơi bé gái 2 tuổi bị bạo hành

(NLĐO) – Một nhóm trẻ tư thục ở Cà Mau bị ngành chức năng ra thông báo tạm dừng hoạt động để điều tra vụ bé 2 tuổi bị bạo hành

Giáo viên bị xử phạt vì bạo hành trẻ, phụ huynh đòi hoàn lại 1 năm học phí

(NLĐO) – Sau khi con trai bị giáo viên bạo hành, một phụ huynh ở Gia Lai yêu cầu Trường Mầm non Hoa Sữa hoàn trả 1 năm học phí.

Bé gái 9 tuổi ở TP HCM bị mẹ bạo hành

(NLĐO) - Công an phường Tân Uyên, TP HCM nhận được trình báo về việc bé gái bị bạo hành nên đã vào cuộc xác minh.

mạng xã hội facebook Trường mầm non
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo