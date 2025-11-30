HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM "xóa mù số" để không ai bị bỏ lại phía sau

PHAN ANH - THANH THẢO; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO)- TPHCM trang bị kỹ năng số cơ bản cho người dân, nhất là người lớn tuổi, người thu nhập thấp, người yếu thế

Sáng 30-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục diễn ra với phiên làm việc thứ 3.

Dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM.

TPHCM "xóa mù số" để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ 7 từ trái sang) và lãnh đạo Trung ương, TPHCM tham dự đại hội

TPHCM "xóa mù số" để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự đại hội

Tín hiệu tích cực

Trình bày tham luận về Phong trào Bình dân học vụ số, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết phong trào được truyền cảm hứng từ phong trào Bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1945.

Nếu như 80 năm trước, mục tiêu là biết đọc, biết viết thì ngày nay là biết mở máy tính, điện thoại thông minh, biết vào dịch vụ công trực tuyến, biết giữ an toàn thông tin. "Nói một cách giản dị, đó chính là xóa mù số. Mục tiêu của phong trào là giúp mọi người, đặc biệt là những người cao tuổi, người thu nhập thấp, người yếu thế, có kỹ năng số cơ bản để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số" - bà Võ Thị Trung Trinh chia sẻ.

TPHCM "xóa mù số" để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số - Ảnh 3.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh trình bày tham luận tại đại hội

Điểm lại những định hướng, chỉ đạo của Trung ương về phong trào này, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết ngày 18-11-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu phát động, thực hiện phong trào Bình dân học vụ số. 

Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị có yêu cầu triển khai sâu rộng phong trào "học tập số". Tiếp đó, ngày 26-3-2025, Trung ương phát động phong trào và ra mắt nền tảng Bình dân học vụ số.

Đến tháng 10-2025, TPHCM phát động phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn giai đoạn 2025-2026. UBND TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào Bình dân học vụ số.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đã chủ động tổ chức và phối hợp triển khai tuyên truyền cho 51 lớp đào tạo, tập huấn và hội thảo, thu hút hơn 10.000 lượt tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Nhiều lớp tập huấn đã được tổ chức tại các phường, xã, khu phố, ấp và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

TPHCM "xóa mù số" để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số - Ảnh 4.

Đại biểu tham dư đại hội

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, sau gần 2 tháng triển khai, phong trào đã ghi nhận những tín hiệu hết sức tích cực. Nhiều người lớn tuổi trước đây còn e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh nay đã biết mở ứng dụng, nộp giấy tờ trực tuyến, tra cứu thông tin cần thiết. Tinh thần tương trợ cũng lan tỏa mạnh mẽ, người biết hướng dẫn người chưa biết, tạo nên một cộng đồng học tập số sôi động.

TPHCM "xóa mù số" để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số - Ảnh 5.

Đại biểu tham dự đại hội

Tuy vậy, bà Võ Thị Trung Trinh cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều thách thức. Người dân lo ngại rủi ro lừa đảo trên mạng nên ít nhiều ngần ngại, cảnh giác với chuyển đổi số; một số dịch vụ công trực tuyến còn phức tạp, nhất là với người lớn tuổi; tổ Công nghệ số Cộng đồng chủ yếu hoạt động tự nguyện, thiếu nguồn lực để đảm bảo hoạt động được ổn định, lan tỏa phong trào.

Đẩy mạnh mô hình Tổ Công nghệ số cộng đồng

Để phong trào Bình dân học vụ số đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, bà Võ Thị Trung Trinh cho rằng cần tăng cường sự phối hợp giữa Trung tâm Chuyển đổi số và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong đó, Trung tâm chịu trách nhiệm về kỹ thuật, bao gồm quản lý hạ tầng, vận hành các nền tảng số, xây dựng bộ học liệu phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ chuyên môn.

TPHCM "xóa mù số" để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số - Ảnh 6.

Đại biểu dự đại hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chịu trách nhiệm hướng dẫn hệ thống MTTQ ở các phường, xã, đặc khu phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các lớp học, các buổi hướng dẫn tại cộng đồng về các kỹ năng số cần thiết; vận động và hướng dẫn trực tiếp người dân, xây dựng niềm tin và kết nối với các tổ chức đoàn thể về các ứng dụng chính quyền số, xã hội số của thành phố.

Mô hình Tổ Công nghệ số cộng đồng là kết tinh của sự phối hợp này, giúp tri thức số đến tay người dân một cách hiệu quả và có hệ thống.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số đề xuất nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công nghệ số Cộng đồng. 

Cụ thể, đảm bảo nguồn lực, tạo điều kiện để lực lượng này hoạt động ổn định, lâu dài; đào tạo an toàn thông tin một cách thiết thực: cập nhật các chiêu trò lừa đảo mới nhất để người dân nhận biết và phòng ngừa; hướng dẫn các kỹ năng số bằng hình ảnh, đoạn phim ngắn, mô phỏng - dễ hiểu.

Đồng thời đồng bộ hạ tầng và quy trình điện tử như đơn giản các thao tác, tích hợp công cụ thông minh hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, làm thủ tục hành chính. Cạnh đó, phát triển chương trình phổ cập kỹ năng số và tiếp tục phát triển ứng dụng Công dân số TPHCM...

Ngoài ra, truyền thông đa kênh, dễ hiểu, dễ nhớ. Cần kết hợp truyền các phương tiện truyền thông truyền thống và truyền thông số; phát huy mạng lưới rộng khắp của Ủy ban MTTQ; lồng ghép truyền thông vào các sự kiện lớn như Ngày Hội đổi mới sáng tạo 1-10), Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10)… để tăng tính lan tỏa.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 1,5 ngày, ngày 29 và sáng 30-11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM).

Số lượng đại biểu tham dự đại hội là 880, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời.

Chủ đề Đại hội: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong thời gian qua và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.


