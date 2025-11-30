Mặt trận phải là thỏi nam châm thu hút trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân

Tại ngày làm việc thứ 2 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đã có phát biểu chỉ đạo.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Chính sức mạnh vô biên này là cội nguồn làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu vĩ đại của đất nước. "Chân lý ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết; Thành công - thành công - đại thành công"- Bí thư Thành uỷ TPHCM nói.

Theo Bí thư Thành uỷ TPHCM, tư tưởng đoàn kết ấy không chỉ là lý luận mà thể hiện rõ trong thời điểm mưa lũ lịch sử vừa qua. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã kịp thời thể hiện trách nhiệm, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên nhịp cầu sẻ chia, góp phần giảm bớt khó khăn cho đồng bào vùng lũ.

Qua đó, tình dân tộc, nghĩa đồng bào được toả sáng, khẳng định sức mạnh bền chặt của khối đại đoàn kết. Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng động viên, sẻ chia với nhân dân vùng lũ.

Bí thư Thành uỷ TPHCM cho rằng đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh TPHCM thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất ba địa phương.

Đây là thời điểm mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực cho TPHCM trở thành đô thị hiện đại, hướng tới mục tiêu "Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước – TPHCM phát triển bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình".

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận xét trong thời gian qua m, MTTQ TPHCM đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như việc thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" chưa toàn diện; một số hoạt động phong trào hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tâm tư người dân chưa kịp thời; chuyển đổi số chưa đáp ứng nhu cầu; việc triển khai mô hình mới sau sáp nhập còn nhiều lúng túng... Đây là những vấn đề cần được khắc phục.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị MTTQ lưu ý một số vấn đề.

Thứ nhất, cần thu hút người dân tham gia các phong trào để củng cố mạnh mẽ niềm tin xã hội. Đoàn kết phải thể hiện bằng hành động trong đời sống, phát triển các phong trào bền vững gắn với dân sinh, có kết quả nhìn thấy được, tránh hình thức.

Thứ hai, giám sát và phản biện xã hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay và không hình thức. Không phản ánh chung chung, phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, kiến nghị phải thiết thực, khả thi.

MTTQ Việt Nam TPHCM cần giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ viên chức…

Thứ ba, ứng dụng công nghệ tạo hệ sinh thái tương tác số với nhân dân. MTTQ Việt Nam TPHCM phải tích cực trong chuyển đổi số, trong đó nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 tiếp nhận ý kiến của nhân dân, công khai giải quyết các kiến nghị.

Thứ tư, sức mạnh của mặt trận bắt đầu từ sự chân thành và trách nhiệm, đây là cầu nối tin câỵ của nhân dân. Muốn vậy cán bộ mặt trận phải kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm và dũng cảm nhận ra những khiếm khuyết để sửa sai, không được để ý kiến của người dân bị lãng quên.

Thứ năm, MTTQ Việt Nam TPHCM huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, kiến tạo TPHCM với không gian phát triển mới. Mặt trận phải là hạt nhân kết nối, là thỏi nam châm thu hút quyền lực và trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

Phát biểu chào mừng đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - bày tỏ vui mừng khi về dự đại hội. Theo bà, Đại hội là diễn đàn để nhân dân thành phố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, tiên phong trong kỷ nguyên mới, xây dựng TPHCM phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố.

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của công tác mặt trận.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, TPHCM trong thời gian vừa qua không chỉ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân thành phố mà còn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chung của cả nước.

Bằng chứng là hiện nay TPHCM đang được Bộ Chính trị giao để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

Trong công tác mặt trận, TPHCM là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Ủy ban MTTQ thành phố có cơ cấu hợp lý, chất lượng vượt trội, đặc biệt có 60 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

Vì vậy Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "đặt hàng" với MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức một số hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như triển khai thí điểm một số nội dung theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Tổng Bí thư, như đánh giá chỉ số niềm tin xã hội, chỉ số an sinh cộng đồng, Tháng nghe dân nói, diễn đàn nhân dân, đối thoại xã hội…