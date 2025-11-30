Mặt trận phải là thỏi nam châm thu hút trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Mặt trận phải là thỏi nam châm thu hút trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân

Thanh Thảo - Phan Anh; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị MTTQ TPHCM huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, kiến tạo TPHCM với không gian phát triển mới

Tại ngày làm việc thứ 2 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đã có phát biểu chỉ đạo.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh đoàn kết là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Chính sức mạnh vô biên này là cội nguồn làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu vĩ đại của đất nước. "Chân lý ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đoàn kết - đoàn kết - đại đoàn kết; Thành công - thành công - đại thành công"- Bí thư Thành uỷ TPHCM nói.

- Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo Bí thư Thành uỷ TPHCM, tư tưởng đoàn kết ấy không chỉ là lý luận mà thể hiện rõ trong thời điểm mưa lũ lịch sử vừa qua. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã kịp thời thể hiện trách nhiệm, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên nhịp cầu sẻ chia, góp phần giảm bớt khó khăn cho đồng bào vùng lũ. 

Qua đó, tình dân tộc, nghĩa đồng bào được toả sáng, khẳng định sức mạnh bền chặt của khối đại đoàn kết. Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng động viên, sẻ chia với nhân dân vùng lũ.

Bí thư Thành uỷ TPHCM cho rằng đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh TPHCM thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất ba địa phương.

- Ảnh 2.

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM tặng bức tranh cho Đại hội

Đây là thời điểm mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực cho TPHCM trở thành đô thị hiện đại, hướng tới mục tiêu "Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước – TPHCM phát triển bền vững, hội nhập, hiện đại và nghĩa tình".

- Ảnh 3.

MTTQ TPHCM nhận Bằng khen của Chính phủ

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận xét trong thời gian qua m, MTTQ TPHCM đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như việc thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" chưa toàn diện; một số hoạt động phong trào hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tâm tư người dân chưa kịp thời; chuyển đổi số chưa đáp ứng nhu cầu; việc triển khai mô hình mới sau sáp nhập còn nhiều lúng túng... Đây là những vấn đề cần được khắc phục.

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị MTTQ lưu ý một số vấn đề.

Thứ nhất, cần thu hút người dân tham gia các phong trào để củng cố mạnh mẽ niềm tin xã hội. Đoàn kết phải thể hiện bằng hành động trong đời sống, phát triển các phong trào bền vững gắn với dân sinh, có kết quả nhìn thấy được, tránh hình thức.

- Ảnh 4.

Thứ hai, giám sát và phản biện xã hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay và không hình thức. Không phản ánh chung chung, phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, kiến nghị phải thiết thực, khả thi.

MTTQ Việt Nam TPHCM cần giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ viên chức…

- Ảnh 5.

Các đơn vị ủng hộ Quỹ vì người nghèo và nguồn cứu trợ Thành phố

Thứ ba, ứng dụng công nghệ tạo hệ sinh thái tương tác số với nhân dân. MTTQ Việt Nam TPHCM phải tích cực trong chuyển đổi số, trong đó nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 tiếp nhận ý kiến của nhân dân, công khai giải quyết các kiến nghị.

Thứ tư, sức mạnh của mặt trận bắt đầu từ sự chân thành và trách nhiệm, đây là cầu nối tin câỵ của nhân dân. Muốn vậy cán bộ mặt trận phải kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm và dũng cảm nhận ra những khiếm khuyết để sửa sai, không được để ý kiến của người dân bị lãng quên.

Thứ năm, MTTQ Việt Nam TPHCM huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, kiến tạo TPHCM với không gian phát triển mới. Mặt trận phải là hạt nhân kết nối, là thỏi nam châm thu hút quyền lực và trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

- Ảnh 6.

Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM tuyên dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tích trong công tác hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai

Phát biểu chào mừng đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - bày tỏ vui mừng khi về dự đại hội. Theo bà, Đại hội là diễn đàn để nhân dân thành phố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, tiên phong trong kỷ nguyên mới, xây dựng TPHCM phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - tặng bức tranh cho đại hội

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của công tác mặt trận.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, TPHCM trong thời gian vừa qua không chỉ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân thành phố mà còn thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chung của cả nước. 

Bằng chứng là hiện nay TPHCM đang được Bộ Chính trị giao để hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra. 

Trong công tác mặt trận, TPHCM là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Ủy ban MTTQ thành phố có cơ cấu hợp lý, chất lượng vượt trội, đặc biệt có 60 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

Vì vậy Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "đặt hàng" với MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức một số hoạt động, đặc biệt là hoạt động giám sát, phản biện xã hội cũng như triển khai thí điểm một số nội dung theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Tổng Bí thư, như đánh giá chỉ số niềm tin xã hội, chỉ số an sinh cộng đồng, Tháng nghe dân nói, diễn đàn nhân dân, đối thoại xã hội…

 

Tin liên quan

Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

(NLĐO)- Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự đại hội.

Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

(NLĐO)- Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để có cơ sở chính trị vững chắc cho thảo luận

Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ I, MTTQ Việt Nam TPHCM có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững"

tỉnh Bình Dương chính quyền địa phương đại hội đại biểu Trần Lưu Quang Trung ương đảng dân tộc việt nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo