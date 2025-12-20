Bế mạc SEA Games 33: Hẹn gặp lại, Malaysia 2027

Đúng như tuyên bố của Ban tổ chức, lễ bế mạc SEA Games 33 đã diễn ra hết sức ngắn gọn. Cả sân vận động Rajamangala đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Hoàng thái hậu Sirikit, người đã từ trần hồi tháng 10-2025.



Sân Rajamangala trong ngày bế mạc đại hội

Với tên gọi "Âm thanh tiếng còi", chương trình biểu diễn nghệ thuật với điểm nhấn là màn trình diễn của hai ca sĩ nổi tiếng Daou Pittaya và Kratae R-Siam mang đến bầu không khí sôi động cho buổi lễ bế mạc. Màn diễu hành của đoàn thể thao các nước vòng quanh sân Rajamangala như một lời chào gửi đến khán giả chủ nhà đã đồng hành cùng đại hội trong gần hai tuần lễ vừa qua.

Kết thúc SEA Games 33, chủ nhà Thái Lan đạt thành tích "vô tiền khoáng hậu" khi giành tổng cộng 499 huy chương, trong đó có 233 HCV. Đây là số HCV nhiều nhất mà một đoàn thể thao giành được tại một kỳ đại hội trong lịch sử, như khẳng định của ông Atthakorn Sirilatthayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan trong bài phát biểu tổng kết SEA Games 33.

Gần 20.000 khán giả có mặt tại sân Rajamangala đồng loạt thổi hồi còi, như một âm thanh đánh dấu sự chấm hết của SEA Games 33. Ngọn lửa SEA Games dần tắt trên đài lửa sân vận động và tiếp theo đó, lá cờ SEA Games 33 cũng chính thức hạ xuống. Nghi thức chuyển giao cờ SEA Games cho Malaysia, nước chủ nhà của kỳ đại hội thứ 34 năm 2027 đã được thực hiện trang trọng sau đó.

Trưởng ban tổ chức SEA Games 33 Atthakorn Sirilatthayakorn trao cờ cho đại diện Malaysia, mở màn cho phần trình diễn nghệ thuật của các ca sĩ, diễn viên quốc gia này. Malaysia từng đăng cai SEA Games năm 2017 và sau tròn mười năm, họ lại sẵn sàng đăng cai những ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.