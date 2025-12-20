HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

SEA Games 33 ngày 20-12: Việt Nam tranh 2 HCV cầu mây, chờ bế mạc

Đông Linh - Ảnh: Ngọc Linh, Bùi Lượng

(NLĐO) - Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu cuối SEA Games 33 với tâm điểm là 2 nội dung cầu mây với hy vọng khép lại đại hội bằng đoạn kết trọn vẹn.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Hai tuần lễ tranh tài sôi động của SEA Games 33 sắp đến hồi kết và Đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng, 20-12 trước khi đại hội kết thúc tại Bangkok, Thái Lan.

Trong những ngày qua, thể thao Việt Nam đã góp phần làm sôi động SEA Games bằng những màn trình diễn tỏa sáng của các cá nhân, tập thể ở rất nhiều bộ môn. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng gờm với 4 HCV và 2 kỷ lục đại hội; Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV điền kinh trong khi Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Phạm Thanh Bảo (bơi), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Nguyễn Xuân Lợi (kiếm), Nguyễn Thùy Trang (bắn súng), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh) đều mang về 2 HCV.

Chiến thắng của U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam, tuyển nữ ở môn futsal, tuyển bóng ném nữ mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ của SEA Games 33, kể cả thất bại nghẹt thở của tuyển bóng chuyền nữ trong trận chung kết.

Ngày cuối sôi động

Môn cầu mây sẽ trở thành tâm điểm của ngày tranh tài cuối cùng khi đoàn TTVN có cơ hội giành thêm 2 HCV ở các nội dung regu nam và nữ. Regu là nội dung tranh tài hấp dẫn trong cầu mây, mỗi đội thi đấu với 3 VĐV.

SEA Games 33 ngày 20-12: Việt Nam tranh 2 HCV cầu mây, chờ bế mạc - Ảnh 1.

Dù giành trọn 2 HCV cũng chưa đủ để vượt qua Indonesia nhưng chiến thắng sẽ là cái kết đẹp, nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên 88, khép lại SEA Games 33 với nhiều dấu ấn tích cực và niềm tin cho chặng đường phía trước.

Xem gì ở lễ bế mạc

Lễ bế mạc SEA Games 33 được tổ chức vào lúc 18 giờ tại sân vận động quốc gia Rajamangala, thủ đô Bangkok. Ngọn lửa SEA Games sẽ dần tắt và Ban tổ chức chủ nhà Thái Lan sẽ thực hiện nghi thức trao cờ SEA Games cho Malaysia, nước chủ nhà của kỳ đại hội tiếp theo vào năm 2027.

Khán giả đến sân hoặc xem trực tuyến trên mọi nền tảng sẽ được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật kết hợp văn hóa truyền thống Thái Lan với công nghệ hiện đại, hứa hẹn một "bữa tiệc nghệ thuật" ấn tượng.

Lịch thi đấu ngày 20-12 của Đoàn TTVN:

SEA Games 33 ngày 20-12: Việt Nam tranh 2 HCV cầu mây, chờ bế mạc - Ảnh 2.

Bảng tổng sắp huy chương đại hội:

SEA Games 33 ngày 20-12: Việt Nam tranh 2 HCV cầu mây, chờ bế mạc - Ảnh 3.

 

