HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bệ phóng hiệu quả để giới trẻ khởi nghiệp

Bài và ảnh: CA LINH

Những dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ đã và đang chuyển dịch từ các phong trào "bề nổi" sang kết quả thực chất, có chiều sâu

Điểm nổi bật của các bạn trẻ miền Tây là tư duy gắn liền việc khởi nghiệp với nguồn tài nguyên địa phương. Thay vì lao vào thực hiện những ý tưởng xa vời, họ tập trung giải quyết bài toán ngay trên chính mảnh vườn, thửa ruộng quê hương.

Chú trọng khai thác tài nguyên địa phương

Dự án khởi nghiệp "Phát triển chuỗi giá trị tuần hoàn keo hữu cơ" của nhóm sinh viên Đại học (ĐH) Cần Thơ được nhiều người chú ý. Anh Thạch Hoàng Anh, trưởng nhóm, cho biết dự án hướng tới việc tái chế và tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp - như rơm rạ, bã cà phê, bã mía, lục bình... - để cải tạo đất trồng, tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nhóm của Hoàng Anh đã sử dụng công nghệ lên men keo hữu cơ độc quyền từ nhựa cây - dùng công nghệ sinh học để tạo ra keo hữu cơ, thay thế hoàn toàn các loại keo công nghiệp chứa hóa chất độc hại. Keo hữu cơ này không chỉ có độ kết dính cao mà còn có khả năng làm giảm tính axít từ các phụ phẩm, giúp sản phẩm thân thiện với môi trường hơn. Đáng chú ý, khi hết vòng đời sử dụng, sản phẩm có thể phân hủy thành phân bón cho cây trồng, đáp ứng nguyên tắc kinh tế tuần hoàn và giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Từ việc tận dụng phụ phẩm và sử dụng công nghệ nêu trên, nhóm Hoàng Anh còn tạo ra sản phẩm than hữu cơ Green Coal. Với trọng lượng mỗi viên 8 g, Green Coal là lựa chọn thích hợp để thay thế than truyền thống, bảo đảm ngọn lửa ổn định, cháy lâu và không tạo ra khói độc hại, góp phần bảo vệ môi trường.

Cũng với tư duy khai thác tài nguyên địa phương, nhóm sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã tận dụng hạt sầu riêng khi khởi nghiệp với dự án "Durimilk - Sữa hạt sầu riêng". Theo anh Lâm Chí Trường, trưởng nhóm, một trong những tồn tại trong việc tiêu dùng nông sản hiện nay là tình trạng lãng phí nguyên liệu sau thu hoạch, nhất là với trái sầu riêng. Trong quá trình chế biến và tiêu thụ sầu riêng, phần lớn hạt bị loại bỏ và không được tái sử dụng, dẫn đến sự lãng phí tài nguyên, đồng thời tạo ra lượng rác thải hữu cơ lớn trong cộng đồng.

Bệ phóng hiệu quả để giới trẻ khởi nghiệp - Ảnh 1.

Dự án khởi nghiệp của nhóm sinh viên AquaTech thuộc Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Trường ĐH Trà Vinh giành giải nhất tại Lobal Youth Summit 2025

Từ thực trạng đó, dự án "Durimilk - Sữa hạt sầu riêng" được hình thành với mong muốn tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu tưởng chừng như bỏ đi. Hạt sầu riêng sau khi được xử lý đúng kỹ thuật có thể trở thành nguồn cung cấp tinh bột và chất dinh dưỡng giá trị.

Dựa vào tiềm năng này, dự án đã phát triển sản phẩm sữa hạt sầu riêng, kết hợp giữa hạt đã qua sơ chế và cơm sầu riêng nguyên chất, tạo nên loại thức uống béo ngọt, thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Sản phẩm này phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh và lành mạnh hiện nay.

Cơ hội từ những cuộc thi

Bên cạnh việc khai thác hiệu quả tài nguyên địa phương, sự biến chuyển trong các dự án của sinh viên nói riêng, giới trẻ ở miền Tây nói chung không tách rời hệ sinh thái khởi nghiệp vốn được xây dựng bài bản tại ĐBSCL.

Hằng năm, hàng loạt cuộc thi khởi nghiệp quy mô được nhiều tỉnh, thành và các trường ĐH tổ chức, trở thành bệ phóng quan trọng. Đơn cử, cuộc thi "DNC Start-up 2025 - Khởi nghiệp đột phá, sáng tạo vươn xa" do Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức đã mang đến sân chơi dành cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp. Từ đó, những ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa và các tài năng trẻ có dịp tỏa sáng.

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên Trường ĐH Trà Vinh" năm 2025 cũng mang ý nghĩa như vậy. Cuộc thi năm nay thu hút 800 sinh viên tham gia với 202 ý tưởng.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh, nhận định: "Sau 9 năm tổ chức, cuộc thi đã trở thành bệ phóng vững chắc cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp. Không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, khởi nghiệp có thể xuất phát từ các ý tưởng đơn giản, giải quyết những vấn đề thường ngày. Trường sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên biến khát vọng khởi nghiệp thành hiện thực".

Trong khi đó, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ vừa tổ chức thành công vòng chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2025". Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc của học sinh, sinh viên Cần Thơ. Qua đó, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo nên sự thay đổi tư duy, dám nghĩ dám làm và có đủ khát vọng để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực.

Theo ông Vũ Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ, ban tổ chức sẽ tạo điều kiện triển khai các dự án xuất sắc, có tiềm năng. Trung tâm sẽ tiếp tục duy trì kết nối, hỗ trợ ươm tạo chuyên sâu; kết nối đối tác thuộc các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP Cần Thơ để triển khai dự án. 

Chú trọng các vấn đề môi trường

Đáng chú ý, nhiều dự án khởi nghiệp của giới trẻ miền Tây không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn mang trách nhiệm xã hội sâu sắc, nhất là chú trọng giải quyết các vấn đề môi trường.

Chẳng hạn, dự án "Hệ thống xử lý và tái sử dụng nước cho ao nuôi tôm theo hướng tuần hoàn" của nhóm sinh viên AquaTech thuộc Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Trường ĐH Trà Vinh giúp xử lý, tái sử dụng 60%-70% nước ao nuôi; giảm ô nhiễm, giảm thiểu chất thải ra môi trường; tiết kiệm nước và năng lượng; giảm phát thải khí nhà kính... Dự án này vừa đoạt giải nhất tại Lobal Youth Summit 2025.


Tin liên quan

Khởi nghiệp handmade: Đam mê thôi, chưa đủ

Khởi nghiệp handmade: Đam mê thôi, chưa đủ

Làn sóng khởi nghiệp với sản phẩm thủ công (handmade) đã mở ra cánh cửa đầy triển vọng cho giới trẻ

Khởi nghiệp từ "rác" nông nghiệp

Không còn bị xem là rác thải gây ô nhiễm môi trường, các phụ phẩm nông nghiệp đang trở thành "mỏ vàng" cho các dự án khởi nghiệp

Rộn ràng khởi nghiệp ở vùng cao

Làn sóng khởi nghiệp không chỉ phát triển ở đô thị hay nông thôn mà còn mở rộng lên vùng cao - nơi vốn có nhiều đặc sản

dự án khởi nghiệp Công nghệ sinh học tài năng trẻ ý tưởng khởi nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo