Góc nhìn

Bệ phóng vững chắc

Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA)

Cộng đồng doanh nghiệp (DN) TP HCM hoàn toàn hưởng ứng và tán thành chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và tin đây sẽ là bệ phóng vững chắc cho thành phố

Thực tế thời gian qua, TP HCM luôn giữ vị thế đầu tàu và đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để thành phố bước sang giai đoạn phát triển mới, cần có sự thay đổi đột phá về thể chế và Luật Đô thị đặc biệt là rất cần thiết.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt mở rộng phân quyền cho thành phố trong việc thí điểm và phát triển các mô hình dịch vụ mới như: Trung tâm Tài chính quốc tế; trung tâm mua sắm, trung tâm outlet và không gian thương mại hiện đại; khu logistics tích hợp; trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; tổ hợp dịch vụ - thương mại - giải trí tích hợp; hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, nền tảng số dùng chung và các mô hình dịch vụ mới khác theo xu hướng phát triển quốc tế.

Dưới góc độ của DN, các quy định trong dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cần cơ chế tạo điều kiện để không chỉ DN lớn mà cả DN nhỏ và vừa cũng có thể huy động vốn qua Trung tâm Tài chính quốc tế đang được triển khai ở TP HCM, từ đó giảm lệ thuộc vào vốn tín dụng ngân hàng. Cụ thể, DN kiến nghị nghiên cứu cơ chế cho phép thành phố chủ động hơn trong việc tiếp cận, huy động nguồn vốn vay nước ngoài theo quy định pháp luật để đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông và hạ tầng số quy mô lớn.

Cần bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ khai thác hiệu quả không gian kinh tế ven sông, phát triển kinh tế ban đêm, kinh tế dịch vụ, du lịch và các mô hình kinh tế mới phù hợp với vai trò đô thị đặc biệt của TP HCM. Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ DN trong nước; DN trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo; DN nhỏ và vừa tham gia các dự án hạ tầng, logistics, chuyển đổi xanh, công nghiệp sinh thái và chuỗi cung ứng của thành phố.

Trong bối cảnh kinh tế số và đổi mới sáng tạo phát triển nhanh, các đô thị đặc biệt cần trở thành không gian tiên phong cho việc thử nghiệm các mô hình quản trị, công nghệ và chính sách mới. Việc dự thảo Luật Đô thị đặc biệt bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện cho DN phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Để cơ chế sandbox phát huy hiệu quả thực chất, cần có cơ chế pháp lý rõ ràng đối với DN thực hiện đúng quy chế thử nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các DN tham gia sandbox phải đầu tư lớn về công nghệ, hạ tầng và vận hành. Do đó, nếu chính sách thay đổi hoặc thiếu cơ chế chuyển tiếp phù hợp sẽ làm gia tăng rủi ro và giảm động lực đổi mới sáng tạo. Luật cần bổ sung cơ chế chuyển tiếp minh bạch, xác định rõ trách nhiệm pháp lý và có lộ trình hoàn thiện khung pháp lý đối với các mô hình đã được thực tiễn chứng minh hiệu quả.

Đặc biệt, cần có cơ chế bảo vệ cán bộ, cơ quan thực thi trong quá trình triển khai các mô hình thí điểm nhằm giảm tâm lý e ngại, sợ sai trong thực thi công vụ. 

Luật Đô thị đặc biệt: "Cơ hội vàng" để TP HCM kiến tạo cơ chế vượt trội, mở đường cho doanh nghiệp

Luật Đô thị đặc biệt: "Cơ hội vàng" để TP HCM kiến tạo cơ chế vượt trội, mở đường cho doanh nghiệp

(NLĐO) – Luật Đô thị đặc biệt kế thừa các cơ chế đặc thù hiệu quả và mạnh dạn đề xuất cơ chế mới, vượt trội, tạo dư địa phát triển mạnh mẽ hơn cho TPHCM

Luật đô thị đặc biệt phải giải quyết cơ chế xin cho, "họp hành liên miên, suốt ngày suốt đêm"

(NLĐO) - Sáng 22-5, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, trí thức tiêu biểu về dự thảo Dự án Luật đô thị đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội thông tin về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TPHCM đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện trong thời gian qua

Luật đô thị đặc biệt TPHCM Phát triển TPHCM cơ chế TP HCM
