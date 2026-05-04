Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

LÊ VĨNH. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TPHCM đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện trong thời gian qua

Sáng 4-5, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM - Ảnh 1.

Đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri

Ngoài Chủ tịch Quốc hội, đơn vị bầu cử số 12 còn có các đại biểu: Trung tướng Dương Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt đơn vị bầu cử số 12 phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM - Ảnh 3.

Cử tri phát biểu ý kiến

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong quý 1 năm nay, cả nước đạt mức tăng trưởng 7,83%. Riêng TPHCM đạt 8,27%, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những việc TPHCM đã xung phong, đi tắt đón đầu để thực hiện trong thời gian qua.

Tại cuộc làm việc vừa qua với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TPHCM kiến nghị tới đây sẽ có Nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý.

Tại cuộc làm việc ở Bộ Chính trị trước đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng đề xuất ban hành Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM. Đề xuất này cũng đã được Bộ Chính trị đồng ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh từ nay tới kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra vào tháng 10, tháng 11-2026), Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ làm việc với Bộ Chính trị để có Nghị quyết mới.

Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cùng Đảng ủy UBND TPHCM sẽ làm việc với Đảng ủy Quốc hội, Thường vụ Quốc hội nhiều lần. Từ đó, trình Quốc hội Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM. Điều này tương tự như vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những cơ chế đặc thù, đặc biệt của TPHCM sẽ tương tự Luật Thủ đô sửa đổi vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh về thể chế, nếu Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM được thông qua sẽ tháo gỡ khó khăn để thành phố có điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tăng cường giám sát các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo.

Liên quan đến bộ máy chính quyền cơ sở, MTTQ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay Bộ Nội vụ đang tiếp tục tham mưu việc sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương, các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM - Ảnh 5.

Cử tri tham dự hội nghị

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vừa qua Quốc hội đã sửa các luật, giúp giảm gánh nặng thuế, trong đó có nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế. Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu Chính phủ rà soát hệ thống an sinh xã hội đảm bảo sát với đặc thù đô thị lớn.

Trước những lo lắng của cử tri về tình trạng thực phẩm bẩn, thuốc giả, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng khác.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

(NLĐO)- Chiều 2-5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới

(NLĐO)- Tại thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới, Chủ tịch Quốc hội đề xuất biện pháp giải quyết các vấn đề chung của khu vực, quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc IPU-152

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri Hóc Môn Luật đô thị đặc biệt Trần Thanh Mẫn TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo