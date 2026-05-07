Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi lúc rạng sáng ở TPHCM

Ngày 7-5, chính quyền phường Tân Đông Hiệp, TPHCM cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan chăm sóc, xác minh vụ một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cánh đồng thuộc khu phố Tân Hiệp.

Bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài đồng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, trong lúc đi tập thể dục, người dân phát hiện một bé sơ sinh được quấn khăn, đặt trong chiếc rổ tre đan ngoài đồng nên đến kiểm tra.

Qua kiểm tra, người dân xác định bé là trẻ sơ sinh nữ, còn nguyên dây rốn. Thời điểm được phát hiện, sức khỏe của bé ổn định.

Ngay sau đó, người dân đã đưa bé đến Trạm Y tế phường Tân Đông Hiệp để được chăm sóc ban đầu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Sức khỏe cháu bé đã ổn định sau khi được nhân viên y tế chăm sóc.

Trong sáng cùng ngày, bé gái tiếp tục được bàn giao cho Khoa Sản - Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An để theo dõi sức khỏe và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, tìm thân nhân của bé gái bị bỏ rơi.