Sức khỏe

Gia tăng đàn ông bị vợ bạo hành, dấu hiệu nhận diện

Hải Yến

(NLĐO) - Bạo lực đối với nam giới, nhất là bạo lực tinh thần, vẫn là một "vùng xám" ít được nhận diện. Tình trạng này kéo theo việc mất ngủ, giảm ham muốn

Mới đây, Chính phủ đã có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025. Báo cáo cho thấy một tín hiệu tích cực khi tổng số vụ bạo lực gia đình có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đáng chú ý là số nam giới bị bạo lực gia đình và số nữ giới có hành vi gây bạo lực gia đình lại tăng.

Bạo lực tinh thần âm thầm bào mòn sức khỏe nam giới ra sao? - Ảnh 1.

TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, tư vấn cho bệnh nhân đến khám vì giảm ham muốn do tâm lý

Theo TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, điều này cho thấy bạo lực gia đình không chỉ là vấn đề một chiều như cách nhìn truyền thống mà đang có sự dịch chuyển phức tạp hơn về đối tượng và biểu hiện. Đặc biệt, bạo lực đối với nam giới nhất là bạo lực tinh thần vẫn là một "vùng xám" ít được nhận diện trong xã hội.

Nam giới là nạn nhân vô hình

BS Duy cho biết trong nhận thức phổ biến, nam giới thường được xem là người mạnh hơn, có khả năng chịu đựng tốt hơn trong các mối quan hệ gia đình. Chính định kiến này khiến không ít trường hợp nam giới bị bạo lực nhưng không được nhận diện đúng mức, thậm chí chính người trong cuộc cũng có xu hướng im lặng.

Bạo lực tinh thần âm thầm bào mòn sức khỏe nam giới ra sao? - Ảnh 2.

Thực tế bạo lực gia đình đối với nam giới không chỉ dừng lại ở những hành vi thể chất. Ảnh minh hoạ AI

Thực tế, bạo lực gia đình đối với nam giới không chỉ dừng lại ở những hành vi thể chất. Nhiều trường hợp ghi nhận dạng bạo lực tinh thần kéo dài, âm thầm nhưng có sức tàn phá lớn. Đó có thể là sự chê bai liên tục, hạ thấp năng lực, so sánh với người khác hoặc thái độ xem thường kéo dài trong đời sống vợ chồng.

Những hành vi này nếu diễn ra thường xuyên dễ bị xem nhẹ như "xích mích gia đình", "lời nói lúc nóng giận". Tuy nhiên, khi lặp lại trong thời gian dài, chúng có thể bào mòn lòng tự trọng, làm suy giảm cảm giác an toàn và gây rạn nứt sâu sắc trong mối quan hệ.

Các dấu hiệu nam giới gặp căng thẳng trong gia đình

Một số trường hợp thực tế cho thấy nam giới vẫn duy trì công việc bình thường bên ngoài nhưng lại rơi vào trạng thái căng thẳng khi trở về nhà. Việc luôn phải dè chừng trong giao tiếp, lo sợ bị phê phán hoặc xúc phạm khiến họ dần thu mình, né tránh đối thoại và giảm kết nối với bạn đời.

Theo thời gian, tình trạng này có thể kéo theo những biểu hiện như mất ngủ, giảm ham muốn, né tránh gần gũi hoặc rối loạn chức năng sinh lý. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào biểu hiện sinh lý, rất dễ bỏ sót nguyên nhân sâu xa từ tổn thương tâm lý kéo dài.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy nam giới là nạn nhân của bạo lực bạn đời thường có nguy cơ cao gặp các vấn đề như trầm cảm, stress kéo dài và suy giảm lòng tự trọng. 

Những yếu tố này có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe sinh lý, đặc biệt là chức năng tình dục.

Trong thực tế, không ít trường hợp nam giới tìm đến cơ sở y tế không phải vì yếu sinh lý đơn thuần mà vì cảm giác kiệt sức tinh thần, mất kết nối trong hôn nhân và giảm chất lượng sống. Khi đó, tình dục không còn là sự gắn kết mà trở thành áp lực tâm lý.

BS Anh Duy khuyến cáo khi nam giới có dấu hiệu giảm ham muốn, rối loạn chức năng sinh lý trong bối cảnh bị xúc phạm, kiểm soát hoặc hạ thấp kéo dài, cần được đánh giá một cách toàn diện cả về tâm lý lẫn thể chất. Việc chỉ tập trung điều trị triệu chứng mà bỏ qua nguyên nhân gốc có thể khiến kết quả không bền vững.

Bạo lực gia đình không chỉ tồn tại dưới hình thức dễ nhận thấy mà còn ẩn sâu trong những tổn thương tinh thần kéo dài. Khi nam giới trở thành nạn nhân, vấn đề càng dễ bị che khuất bởi định kiến giới.

Vòng xoáy tâm lý – sinh lý dễ bị bỏ qua

Một nghiên cứu đăng trên The Journal of Sexual Medicine (Atlantis & Sullivan, 2012) chỉ ra mối liên hệ hai chiều giữa trầm cảm và rối loạn cương. Theo đó, nam giới bị trầm cảm có nguy cơ rối loạn cương cao hơn, trong khi người gặp rối loạn cương lại dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Điều này tạo ra một vòng xoáy tiêu cực càng tự ti, càng dễ suy giảm chức năng; càng suy giảm, lại càng gia tăng áp lực tâm lý. Trong bối cảnh có thêm yếu tố bạo lực tinh thần kéo dài, vòng xoáy này càng dễ trở nên nghiêm trọng hơn.

BS Duy cho rằng khi tâm lý luôn ở trạng thái căng thẳng hoặc phòng thủ, cơ thể khó duy trì được trạng thái thư giãn cần thiết cho các hoạt động sinh lý bình thường. Đây là cơ chế sinh học tự nhiên, không thể tách rời giữa thể chất và tinh thần.

