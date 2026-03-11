HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bé trai chào đời khỏe mạnh sau hành trình can thiệp tim bào thai phức tạp

Hải Yến

(NLĐO) - Khi thai được 24 tuần tuổi, trong lần khám thai định kỳ, các bác sĩ phát hiện thai nhi có dấu hiệu tim bẩm sinh phức tạp

Chiều 11-3, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết vừa đón thêm một bé trai nặng 3 kg đã chào đời khỏe mạnh sau khi được thông tim khi bào thai gần 28 tuần tuổi. 

Bé trai 3 kg chào đời khỏe mạnh sau hành trình can thiệp tim bào thai phức tạp - Ảnh 1.

Bé trai nặng 3 kg chào đời khoẻ mạnh sau khi được thông tim ở tuần thai 28 trong bụng mẹ

Thai phụ là chị N.T.K.Q (26 tuổi), được chỉ định mổ lấy thai khi thai 37 tuần. Trẻ sơ sinh là bé trai, nặng 3 kg, khóc ngay sau sinh và có tình trạng tổng quát ổn định.

Trước đó, khi thai được 24 tuần tuổi, trong lần khám thai định kỳ, các bác sĩ phát hiện thai nhi có dấu hiệu tim bẩm sinh phức tạp. Chị Q. sau đó được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 để thực hiện các đánh giá chuyên sâu.

Kết quả siêu âm tim thai xác định thai nhi mắc dị tật không lỗ van động mạch phổi kèm vách liên thất kín, một dạng bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp. Với tình trạng này, đường thoát máu từ thất phải lên động mạch phổi bị tắc hoàn toàn, khiến tim phải làm việc trong điều kiện bất thường.

Bé trai 3 kg chào đời khỏe mạnh sau hành trình can thiệp tim bào thai phức tạp - Ảnh 2.
Bé trai 3 kg chào đời khỏe mạnh sau hành trình can thiệp tim bào thai phức tạp - Ảnh 3.

Sau khi sinh, bé được tiến hành siêu âm tim – phổi ngay tại phòng mổ để đánh giá nhanh tình trạng tim mạch và hô hấp.

Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ nhận thấy buồng thất phải của thai nhi có xu hướng nhỏ dần và chức năng suy giảm nhanh. Nếu không được can thiệp kịp thời, tim thai có nguy cơ không phát triển theo cấu trúc hai thất. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ sau sinh có thể phải điều trị theo chiến lược tuần hoàn một thất, kéo theo nhiều ca phẫu thuật phức tạp và nguy cơ cao.

Trước diễn tiến nặng của bệnh, các chuyên gia của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hội chẩn và thống nhất thực hiện thủ thuật thông tim, nong van động mạch phổi bào thai xuyên tử cung khi thai gần 28 tuần tuổi. Mục tiêu của can thiệp là tái lập dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi, tạo điều kiện để buồng thất phải tiếp tục phát triển.

Quá trình can thiệp ê-kíp gặp nhiều khó khăn do màng van động mạch phổi dày, khiến dây dẫn (guidewire) không thể xuyên qua van theo kỹ thuật thông thường. Các bác sĩ đã điều chỉnh chiến lược kỹ thuật, sử dụng kim 20G luồn qua kim 18G để chọc thủng màng van, tạo đường thông ban đầu trước khi tiếp tục đưa guidewire và tiến hành nong van bằng bóng.

Bóng nong được bơm bốn lần, giúp tái lập dòng máu từ thất phải ra động mạch phổi. Lượng dịch tràn vào khoang màng ngoài tim rất ít, nằm trong giới hạn kiểm soát và không gây biến chứng đáng kể. Sau 70 phút ca can thiệp thành công.

Sau can thiệp, thai nhi tiếp tục được theo dõi định kỳ trong suốt thai kỳ tại Bệnh viện Từ Dũ cho đến khi đủ tháng. Sau khi sinh, bé được tiến hành siêu âm tim – phổi ngay tại phòng mổ để đánh giá nhanh tình trạng tim mạch và hô hấp. Kết quả cho thấy cấu trúc tim hai thất được duy trì, trong đó thất phải phát triển tốt và đảm bảo chức năng bơm máu. Đây được xem là dấu hiệu tích cực, chứng minh hiệu quả của ca can thiệp tim bào thai trước đó. Chức năng hô hấp của trẻ ổn định, thích nghi tốt với môi trường ngoài tử cung.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định hiệu quả của kỹ thuật can thiệp tim bào thai đang được triển khai tại Việt Nam, mở ra thêm cơ hội sống và phát triển bình thường cho nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nặng ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Tin liên quan

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống thông tim hiện đại

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống thông tim hiện đại

(NLĐO) - Hệ thống này có thể chẩn đoán, điều trị các trường hợp bệnh tim mạch phức tạp mà trước đây chưa thể phát hiện do hạn chế về kỹ thuật

Bước tiến y học Việt Nam, ca thứ 12 được can thiệp thông tim bào thai

(NLĐO) - Ca can thiệp thông tim bào thai đầu tiên sau khi được Bộ Y tế phê duyệt này mở ra triển vọng cứu sống nhiều trẻ mắc tim bẩm sinh trước khi chào đời.

Người mẹ Singapore sinh con an toàn nhờ thông tim thai tại Việt Nam

(NLĐO) - Sau hơn 5 tháng kể từ khi can thiệp tim thai tại Việt Nam vì thai nhi mắc dị tật tim hiếm gặp, thai phụ người Singapore đã hạ sinh bé gái tại quê nhà.

trẻ sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Bệnh viện Nhi Đồng 1 ca phẫu thuật tạo điều kiện nguy cơ cao thông tim thông tim bào thai kỳ tích y khoa
