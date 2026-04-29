CSGT TPHCM khuyến cáo về nguy cơ của trẻ trước kỳ nghỉ lễ

Ngày 29-4, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cảnh báo "nóng" về tai nạn đuối nước ở lứa tuổi trẻ em.

Theo cảnh sát, thành phố đang bước vào giai đoạn nhạy cảm dễ xảy ra tai nạn đuối nước do thời tiết nắng nóng gay gắt. Nhu cầu tham gia hoạt động giải trí dưới nước cùng gia đình, bạn bè của người dân tăng cao, nhất là kỳ nghỉ lễ 30-4 và ngày 1-5…

Phòng CSGT đã cử cán bộ trực tiếp đến từng trường, lớp để tuyên truyền các nội dung quan trọng của công tác phòng chống tai nạn đuối nước với phương thức truyền đạt trực tiếp cô đọng, súc tích, dễ hiểu.

CSGT nhấn mạnh việc tăng cường kỹ năng như bơi, các việc cần làm quan trọng khi cứu người rơi xuống nước... Đồng thời, lưu ý phụ huynh, người lớn quan tâm đến các em nhỏ nhiều hơn, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho các em khi tham gia các hoạt động dưới nước, đặc biệt là các em nhỏ dưới 7 tuổi.