Bé trai thoát nguy kịch sau đuối nước nhờ được ép tim kịp thời

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (TP Hà Nội) ngày 25-5 cho biết vừa cứu sống một bé trai 12 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch sau tai nạn đuối nước, nhờ được người dân sơ cứu đúng cách tại chỗ.

Theo bác sĩ, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, giảm oxy máu nghiêm trọng sau khi ngừng tim, ngừng thở do thiếu oxy kéo dài. Trước đó, trẻ bị chìm dưới nước vài phút, khi được đưa lên bờ đã mất ý thức.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng thực hiện hồi sức tim phổi trước khi chuyển đến cơ sở y tế. Đây được đánh giá là yếu tố then chốt giúp duy trì sự sống cho trẻ trong "thời gian vàng".

Tại bệnh viện, bệnh nhi được xác định tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng toàn thân do thiếu oxy. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Nhi lập tức triển khai hồi sức chuyên sâu: Thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi, hỗ trợ tuần hoàn, kiểm soát thân nhiệt và điều trị bảo vệ não.

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhi cai máy thở, tỉnh táo hoàn toàn và không ghi nhận di chứng thần kinh.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Kết, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Nhi, ca bệnh cho thấy vai trò sống còn của việc sơ cứu đúng cách ngay tại hiện trường và can thiệp hồi sức kịp thời.

Mùa hè là thời điểm gia tăng tai nạn đuối nước ở trẻ. Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần giám sát chặt khi trẻ tiếp xúc với môi trường nước, đồng thời trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản để xử trí tình huống khẩn cấp.