Sức khỏe

Bé trai với gương mặt cháy đen tự chạy về nhà để người thân đưa đi bệnh viện

Liên Anh

(NLĐO) - Sau khi pháo phát nổ, bé trai bị cháy chủ yếu ở vùng mặt. Nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, tự chạy về nhà báo cho gia đình

Ngày 11-1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bé trai (13 tuổi, ở Đồng Nai) bị bỏng nặng do pháo nổ.

Bé trai 13 tuổi ôm mặt chạy về báo gia đình sau khi cùng bạn nghịch pháo - Ảnh 1.

Bé trai sau khi nghịch pháo cùng bạn thì bỏng nặng

Theo lời ông T.V.T (cha cháu bé) thời điểm xảy ra tai nạn, bé đang chơi đốt pháo tại nhà bạn. Loại pháo này được một người bạn trong nhóm mua trên mạng với giá khoảng 500.000 đồng. Khi vừa đốt lên thì pháo bất ngờ phát nổ mạnh.

Sau tai nạn, bé trai bị cháy chủ yếu ở vùng mặt. Nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, tự chạy về nhà báo cho gia đình. Người nhà lập tức dùng nước sạch để rửa mặt cho cháu và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. 

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ ghi nhận bé bị bỏng lửa vùng mặt. Nguyên nhân do pháo nổ. Diện tích bỏng khá rộng, mức độ từ bỏng độ II đến độ III, gần như toàn bộ vùng mặt.

BS Ngô Hồng Phúc, Trưởng Khoa Bỏng chỉnh trực-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết bệnh nhi được rửa vết thương bằng dung dịch chuyên dụng, bôi thuốc điều trị bỏng và hiện đang được theo dõi sát nguy cơ hoại tử da.

Trong trường hợp tổn thương tiến triển nặng có thể phải cắt lọc hoại tử hoặc ghép da. Vùng bỏng tiềm ẩn nguy cơ co rút vùng mắt, khóe miệng, ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chức năng. Thời gian nằm viện phụ thuộc vào diễn tiến tổn thương. Sau giai đoạn cấp, bệnh nhi cần được vật lý trị liệu kết hợp hỗ trợ tâm lý, do nguy cơ để lại sẹo xấu, sẹo lồi kéo dài nhiều tháng.

"Gần Tết, số ca tai nạn do pháo nổ ở trẻ em có xu hướng gia tăng. Trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 trường hợp liên quan đến pháo, trong đó có nhiều ca rất nặng như dập nát bàn tay, phải cắt bỏ chi, để lại di chứng vĩnh viễn" - BS Phúc cảnh báo.


Tin liên quan

Cấp cứu do tai nạn và pháo nổ đều giảm

Cấp cứu do tai nạn và pháo nổ đều giảm

(NLĐO) - Hiện có hơn 95.800 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Số ca cấp cứu trong những ngày Tết Ất Tỵ giảm so với Tết năm ngoái

Một bệnh viện tiếp nhận 15 ca tai nạn do pháo nổ trong ngày

(NLĐO) - Các trường hợp tai nạn do pháo nổ đều bị tổn thương ở tay, chân, mắt… nhưng chủ yếu là dập nát bàn tay, nguy cơ phải cắt cụt do hoại tử. Bệnh nhân thường ở độ tuổi từ 18 - 50

Cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa tăng hơn 50%

(NLĐO) - Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn số trường hợp khám và cấp cứu tăng 33% so với cùng kỳ Tết Quý Mão. Đáng chú ý, số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm hơn 22%

camera an ninh Bệnh viện Nhi đồng đáng chú ý đi cấp cứu bỏng pháo nổ nghịch pháo
