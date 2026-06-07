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Thể thao

Becamex TP HCM có thoát hiểm phút chót?

Hoàng Tú

Từ chỗ hơn SHB Đà Nẵng 6 điểm và PVF-CAND 7 điểm, Becamex TP HCM tự đẩy mình vào cuộc chiến sinh tử ở vòng đấu cuối của V-League 2025-2026

Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, đó sẽ không chỉ là một suất xuống hạng, mà còn là dấu chấm hết cho một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên chuyên nghiệp.

Nên tự trách mình

Cách đây chưa lâu, rất ít người nghĩ Becamex TP HCM phải lo chuyện trụ hạng. Họ từng tạo ra khoảng cách tương đối an toàn với nhóm cuối bảng, hơn SHB Đà Nẵng và hơn PVF-CAND lần lượt 6, 7 điểm. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn ít vòng đấu, đó là lợi thế đủ lớn để nghĩ đến một cái kết yên tâm.

Becamex TP HCM có thoát hiểm phút chót? - Ảnh 1.

Từng hơn 2 đối thủ trực tiếp lần lượt 6 và 7 điểm nhưng Becamex Bình Dương giờ không tự quyết được suất trụ hạng (Ảnh: QUANG LIÊM)

Nhưng bóng đá không vận hành bằng những gì đã có. Chín vòng đấu gần nhất, Becamex TP HCM không thắng nổi một trận nào. Thành tích 3 trận hòa và 6 thất bại mang về vỏn vẹn 3 điểm. Trong cùng khoảng thời gian ấy, SHB Đà Nẵng giành được 9 điểm, còn PVF-CAND có 10 điểm.

Khoảng cách từng được tạo ra trong nhiều tháng đã bị xóa sạch chỉ trong vài tuần cuối mùa giải. Điều đáng nói là Becamex TP HCM không bị đối thủ đẩy vào thế khó, mà chính họ tự đặt mình vào tình cảnh đó.

Trước vòng đấu cuối cùng, cả 3 đội cùng có 21 điểm. Nhưng đội bóng từng nhiều lần vô địch V-League lại là đội duy nhất không còn nắm quyền quyết định số phận của mình.

Cuộc đua trụ hạng năm nay có thể được quyết định bằng thành tích đối đầu trực tiếp. Nếu cả 3 đội kết thúc mùa giải với cùng số điểm, thứ hạng sẽ được xác định dựa trên kết quả đối đầu giữa họ.

Bảng thành tích ấy đang kể một câu chuyện rất khác biệt:

SHB Đà Nẵng: 3 thắng, 1 hòa.

PVF-CAND: 1 thắng, 2 hòa, 1 thua.

Becamex TP HCM: 1 hòa, 3 thua.

Đáng chú ý hơn, Becamex TP HCM không thắng nổi SHB Đà Nẵng lẫn PVF-CAND trong cả mùa giải: Họ thua SHB Đà Nẵng 1-2 và 0-2; họ hòa PVF-CAND 1-1 và thua 1-2.Như vậy, trong những trận đấu trực tiếp quyết định cuộc đua sinh tồn, Becamex TP HCM là đội yếu thế nhất.

Nếu 3 đội tiếp tục bằng điểm sau vòng 26, vị trí cuối bảng sẽ thuộc về Becamex TP HCM và khi đó họ sẽ là đội duy nhất nhận suất xuống chơi Giải Hạng nhất 2026-2027.

Dự báo này không còn là giả thuyết. Đó là thực tế được tạo nên từ chính những cuộc đối đầu kéo dài suốt mùa giải.

Biểu tượng sụp đổ?

Một trong những quy luật quen thuộc của các cuộc đua trụ hạng là phong độ hiện tại thường quan trọng hơn danh tiếng.

Ở thời điểm quyết định nhất mùa giải, SHB Đà Nẵng là đội đang có lợi thế nhất. Họ đã thoát khỏi vị trí cuối bảng, giành những điểm số quan trọng và bước vào vòng cuối với quyền tự quyết. Chưa hết, họ còn được chơi trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa, đội bóng đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và đang bước vào giai đoạn nhiều biến động nhân sự.

PVF-CAND cũng duy trì được sự ổn định tương đối với 10 điểm trong 9 vòng gần nhất. Trong khi đó, Becamex TP HCM lại đang sa sút quá nhanh.

Tiếc thay, Becamex TP HCM không chỉ là một CLB. Đó là biểu tượng của một giai đoạn phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam.

Từ những năm đầu chuyên nghiệp hóa, họ từng là hình mẫu về đầu tư, tham vọng và năng lực cạnh tranh. CLB sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, nhiều lần vô địch V-League và góp phần thay đổi cách làm bóng đá ở Việt Nam.

Nếu phải xuống hạng sau vòng đấu cuối cùng, đó sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất của V-League trong nhiều năm trở lại đây.

Nhưng bóng đá luôn công bằng theo cách riêng của nó. Lịch sử có thể tạo nên sự tôn trọng. Danh tiếng có thể tạo nên sự kỳ vọng, song quyền ở lại V-League chỉ được quyết định bằng những điểm số trên sân cỏ. Ở mùa giải này, Becamex TP HCM đã đánh mất quá nhiều điểm số vào thời khắc quan trọng nhất cũng như những biến động trên ghế chỉ đạo.

Dĩ nhiên, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh - được bổ nhiệm vào ghế nóng từ giữa tháng 5 - hoàn toàn có thể tự cứu mình bằng một chiến thắng trước CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và chờ đợi những kết quả thuận lợi từ các sân đấu khác.

Nhưng ngay cả một nửa giấc mơ này cũng không dễ thành hiện thực. Đội khách HAGL đang hưng phấn sau trận thắng Hà Nội FC 3-1 và giành quyền trụ hạng trước một vòng đấu. Với tâm lý thi đấu thoải mái, phấn khích và lực lượng trẻ trung, HAGL vào thời điểm này thậm chí còn được đánh giá cao hơn đội chủ sân Gò Đậu.

Do đó, nếu Becamex TP HCM phải nói lời chia tay V-League, nguyên nhân lớn nhất không nằm ở 90 phút cuối cùng của mùa giải.

Nó đã bắt đầu từ chuỗi 9 trận không thắng, từ những cơ hội bị bỏ lỡ và từ việc đánh mất lợi thế mà chính họ từng tạo ra. 

"3 trận gồm Becamex TP HCM - HAGL, SLNA - PVF CAND và SHB Đà Nẵng - Thanh Hóa diễn ra cùng 18 giờ ngày 7-6.

Đội hạng 14 xuống chơi Giải Hạng nhất mùa tới, còn đội hạng 13 phải tham dự trận play-off tranh vé tham dự V-League 2026-2027 với đội á quân Giải Hạng nhất quốc gia (CLB Bắc Ninh).

Theo thể thức tính điểm xếp hạng V-League 2025-2026, khi các đội bằng điểm, thứ tự ưu tiên các chỉ số phụ sẽ là: thành tích đối đầu (điểm, hiệu số, số bàn thắng, bàn thắng sân khách), sau đó là hiệu số bàn thắng/thua chung cuộc và cuối cùng là tổng số bàn thắng.

Becamex TP HCM có thoát hiểm phút chót? - Ảnh 2.


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