Thể thao

Hàng loạt trụ cột chia tay CLB Thanh Hóa sau khi trụ hạng V-League thành công

Tường Phước (Ảnh: Thanh Hóa FC)

(NLĐO) - CLB Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League thành công song sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức ở mùa giải mới.

Dù thua CLB Ninh Bình ở vòng 25 nhưng CLB Thanh Hóa vẫn kịp hoàn thành mục tiêu trụ hạng V-League thành công khi hơn hai đội cuối bảng đến 4 điểm. Sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, đội bóng xứ Thanh sẽ chia tay hàng loạt trụ cột, gồm đội trưởng Doãn Ngọc Tân, tiền vệ Lê Quốc Phương và tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ.

Sau trận thua 0-2 trước Ninh Bình ở vòng 25 diễn ra trên sân nhà hôm 31-5, tiền vệ Doãn Ngọc Tân đã thu dọn hành trang và rời đại bản doanh của đội bóng. Ngọc Tân là thủ lĩnh của Thanh Hóa, góp công lớn giúp đội nhà trụ hạng nhưng không thể góp mặt ở vòng đấu cuối V-League 2025-2026 vì đã nhận thẻ đỏ ở vòng đấu vừa qua.

"Hết mùa giải này, Tân không còn ở Thanh Hóa cùng anh em nữa. Chúc anh em sức khỏe và thành công trong mùa giải mới. Dù ở đâu, Tân luôn theo dõi tất cả anh em và luôn trân trọng những khoảnh khắc chúng ta bên nhau" - tuyển thủ sinh năm 1994 chia sẻ.

Ngọc Tân đến với CLB Thanh Hóa từ mùa giải 2021. Tại mùa giải 2025-2026, anh thi đấu 17 trận trong màu áo đội bóng xứ Thanh, trong đó đá chính 16 trận tại V-League. Trước đó vào tháng 8-2025, CLB Thanh Hóa gặp khó khi mất nguồn tài trợ chính ở giai đoạn giữa mùa giải, buộc phải bán hàng loạt trụ cột để giảm tải nguồn chi lương, thưởng cho cầu thủ.

Dù nằm trong danh sách bị bán đi, Ngọc Tân, Ngọc Mỹ vẫn trụ lại đội bóng xứ Thanh để tiếp tục thi đấu, hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Ngọc Tân vẫn chưa xác định bến đỗ mới ở mùa giải tiếp theo trong khi "đàn em" Ngọc Mỹ sẽ trở lại CLB Ninh Bình sau thời gian khoác áo Thanh Hóa dưới dạng cho mượn.

Tiền vệ kỳ cựu Lê Quốc Phương cũng tuyên bố giải nghệ khi mùa giải 2025-2026 khép lại, sau khi gắn bó với đội bóng quê nhà Thanh Hóa từ thời năng khiếu năm 2004. Lê Quốc Phương có lối chơi giàu kỹ thuật và tốc độ, sở hữu tinh thần thi đấu máu lửa, tận hiến vì đội bóng.

Dù đã qua thời đỉnh cao phong độ, cầu thủ sinh năm 1991 vẫn cắn răng nén đau để ra sân thi đấu với mật độ dày, khi Thanh Hóa gặp khó khăn hao hụt lực lượng vì án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA ở mùa này.

HLV Mai Xuân Hợp từng ứa nước mắt khi thấy Lê Quốc Phương dính chấn thương không nhẹ ở cổ chân nhưng vẫn quấn chặt băng, cắn răng tập tễnh vào sân thi đấu vì đội đang vô cùng thiếu nhân sự.

Quốc Phương (thứ 2 từ phải)

Không chỉ là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, Quốc Phương còn là tấm gương về ý chí, sự nỗ lực và lòng trung thành đối với đội bóng. Chia tay sự nghiệp cầu thủ, Quốc Phương tiếp tục nhen nhóm tình yêu với môn thể thao vua bằng cách mở các trung tâm bóng đá cộng đồng, tìm kiếm tài năng cho bóng đá xứ Thanh trong tương lai.

Tuy đã trụ hạng V-League thành công nhưng CLB Thanh Hóa vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn của VFF để góp để mặt ở sân chơi đẳng cấp cao nhất Việt Nam mùa 2026-2027 vì chưa tìm được nhà tài trợ mới cũng như phương cách làm giàu kinh phí hoạt động.

Thanh Hóa cũng vừa nhận thêm án phạt từ FIFA, cấm đăng ký cầu thủ mới 3 kỳ chuyển nhượng kế tiếp, có hiệu lực từ ngày 21-5-2026. Đây là lần thứ 5 CLB Thanh Hóa bị kiện lên FIFA trong 5 tháng đầu năm 2026. Nguyên nhân đến từ việc gặp khủng hoảng tài chính, nợ lương và tiền "lót tay" đối với cầu thủ.


