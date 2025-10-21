HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Becamex TP HCM hồi sinh

TƯỜNG PHƯỚC

Sau khi thay HLV trưởng từ vòng 6 V-League 2025-2026, thành tích thi đấu của Becamex TP HCM dần cải thiện

Từ thời điểm ấy, đội bóng đất Thủ hòa Thanh Hóa và thắng Nam Định, thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Cựu binh trở lại

Đáng chú ý, sự trở lại của Võ Hoàng Minh Khoa giúp khả năng vận hành đấu pháp chiến thuật nhuần nhuyễn, tăng hiệu quả tấn công. Ở trận thắng Nam Định với tỉ số 2-1 thuộc vòng 7 diễn ra trên sân Thiên Trường, Minh Khoa thể hiện vai trò thủ lĩnh, góp công lớn mang về 2 bàn thắng vào lưới thủ thành Nguyên Mạnh.

Becamex TP HCM hồi sinh - Ảnh 1.

CLB Becamex TP HCM (trái) dần khởi sắc sau khi thay HLV trưởng (Ảnh: VPF)

Trước thềm mùa giải 2025-2026, khi hàng loạt trụ cột gồm Tiến Linh, Ngọc Hải, Hải Huy... đồng loạt chia tay đội chủ sân Gò Đậu, Minh Khoa cũng nằm trong những ngôi sao được các "đại gia" săn đón.

Minh Khoa được giới chuyên gia đánh giá là tài năng hội đủ đẳng cấp để trở thành nhân tố chủ chốt tuyển Việt Nam. Anh là một trong hiếm hoi cầu thủ có thể thi đấu đa năng, chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công. Minh Khoa từng khoác áo U23 Việt Nam và tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Trung tuần tháng 7-2025, tiền vệ 24 tuổi thông báo đã đạt thỏa thuận với CLB Công an Hà Nội và sẽ chuyển đến đội bóng mới sát cánh cùng dàn sao tuyển quốc gia như Quang Hải, Văn Thanh, Thành Long, Đình Trọng, Việt Anh… Tuy nhiên, đến thời khắc quyết định, Minh Khoa lựa chọn tiếp tục ở lại cống hiến cho đội bóng quê nhà.

Khi HLV Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Becamex TP HCM, Minh Khoa bất ngờ chỉ là phương án dự phòng, thường vào sân từ băng ghế dự bị và không có cơ hội để thể hiện tài năng. Việc này khiến người hâm mộ thắc mắc và nhiều đồn đoán cho rằng mối liên kết giữa ban huấn luyện với các trụ cột Becamex TP HCM "rạn nứt".

Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng phủ nhận tin đồn và khẳng định đội bóng đất Thủ là một tập thể gắn kết, ra sân với tinh thần quyết tâm cùng mục tiêu chung. Chia tay Nguyễn Anh Đức sau vòng 5, HLV Đặng Trần Chỉnh tạm quyền dẫn dắt Becamex TP HCM và đưa Minh Khoa trở lại vị thế "nhạc trưởng". Ngay lập tức, đội bóng đất Thủ khởi sắc, cải thiện phong độ thi đấu.

Minh Khoa rất tự tin khi trình diễn kỹ thuật cá nhân trong mỗi trận đấu. Nhãn quan kiến thiết và khả năng dứt điểm từ xa hiểm hóc là điểm cộng của cầu thủ gốc Bình Dương. Anh được xem là nhân tố có thể độc lập tác chiến, giúp đội nhà xoay chuyển thế trận.

Kỳ vọng và thất vọng

CLB Becamex TP HCM khó có thể hoàn thành mục tiêu vô địch giải quốc nội mùa này khi sớm bị loại ở Cúp Quốc gia và nhận 4 thất bại sau 7 vòng đấu tại V-League. Nhưng CLB Công an TP HCM vẫn còn nhiều cơ hội giúp bóng đá thành phố mang tên Bác trở lại vị thế đỉnh cao.

Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức liên tục trong tốp 3 bảng xếp hạng và bất bại trên sân nhà. Nhưng khi Công an TP HCM được kỳ vọng nhất, thầy trò ông Đức khiến người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng 7.

Trước đội bóng được đánh giá yếu hơn, Công an TP HCM chơi dưới sức, bị Hà Tĩnh lấn lướt và suýt thua dù có lợi thế sân nhà. Không thể tạo thế trận như kỳ vọng, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức còn phải chơi thiếu người ở hiệp 2 và may mắn khi cầm hòa đội khách.

Bị chia điểm trên sân nhà, Công an TP HCM mất cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng và cũng không thể rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng Ninh Binh. Đội chủ sân Thống Nhất có cùng 14 điểm với Công an Hà Nội nhưng đứng thứ 3 vì kém chỉ số phụ và thi đấu nhiều hơn 1 trận. 

Tin liên quan


