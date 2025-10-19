V-League 2025-2026: Nhiều ứng viên vô địch "sẩy chân" ở vòng 7

Vòng 7 V-League 2025-2026 bắt đầu với trận đấu của các ứng viên vô địch tối 18-10. Ninh Bình FC tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc với chiến thắng thuyết phục Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Nam Định bất ngờ bại trận khi tiếp đón Becamex TP HCM tại sân nhà Thiên Trường. Cùng thời điểm, CLB Công an Hà Nội cũng bị chủ nhà Sông Lam Nghệ An chia điểm ở sân Vinh.

Với kết quả này, CLB Ninh Bình bứt tốc và xây vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 17 điểm. Công an Hà Nội xếp thứ 2, kém Ninh Bình 3 điểm song vẫn còn một trận chưa đấu. Nam Định tụt xuống thứ 9 với 7 điểm sau 7 trận đã đấu, kém Hà Nội FC (hạng 6) vỏn vẹn 1 điểm.

Vòng 7 diễn ra vào chiều tối 19-10 cũng có những màn so tài hấp dẫn. Trên sân PVF, đội chủ nhà hướng tới mục tiêu thắng trận khi tiếp đón Thanh Hóa. Dù là "tân binh" ở V-League song PVF-CAND gây bất ngờ với thành tích thi đấu khá tốt. Đội bóng của Hưng Yên thắng 1, hòa 3 trong 6 vòng đấu.

Tại "chảo lửa" Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng quyết tâm giành lấy 3 điểm khi chạm trán Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù không được đánh giá cao nhưng đội bóng đất Cảng đã thể hiện phong độ khá tốt trong 6 trận đã qua (2 thắng, 2 hòa, 2 thua).

Qua 3 trận được chơi trên sân nhà ở mùa này, Hải Phòng bất bại, bao gồm 2 chiến thắng. Trong khi đó, đội bóng "phố núi" đang khát khao tìm chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này. Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có được trận thắng nào sau 5 trận đấu ở V-League song từng thắng Thanh Hóa tại vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia.

Trận cầu tâm điểm vòng 7 diễn ra kịch tính với kết quả bất ngờ

Cũng tại vòng 7, CLB Công an TP HCM được đánh giá cao hơn Hà Tĩnh trong màn chạm trán trên sân Thống Nhất. Giành chiến thắng trước đội khách sẽ giúp đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức thu hẹp khoảng cách với Ninh Bình xuống còn 1 điểm và tạm vươn lên nhì bảng xếp hạng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, Công an TP HCM đang thể hiện vị thế ứng cử viên đua tranh vô địch với thành tích thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1 trận sau 6 vòng đấu. Mùa này, đội bóng ngành Công an cũng bất bại khi được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất.