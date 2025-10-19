V-League 2025-2026: Nhiều ứng viên vô địch "sẩy chân" ở vòng 7

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

V-League 2025-2026: Nhiều ứng viên vô địch "sẩy chân" ở vòng 7

Tường Phước

(NLĐO) - Hà Nội, Nam Định "trắng tay" trên sân nhà, trong khi Công an Hà Nội "thót tim" giành lại 1 điểm trong trận hòa Sông Lam Nghệ An 1-1 ở vòng 7 V-League

Vòng 7 V-League 2025-2026 bắt đầu với trận đấu của các ứng viên vô địch tối 18-10. Ninh Bình FC tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc với chiến thắng thuyết phục Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy.

V-League 2025-2026: Nhiều ứng viên vô địch "sẩy chân" ở vòng 7 - Ảnh 1.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Nam Định bất ngờ bại trận khi tiếp đón Becamex TP HCM tại sân nhà Thiên Trường. Cùng thời điểm, CLB Công an Hà Nội cũng bị chủ nhà Sông Lam Nghệ An chia điểm ở sân Vinh.

Với kết quả này, CLB Ninh Bình bứt tốc và xây vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 17 điểm. Công an Hà Nội xếp thứ 2, kém Ninh Bình 3 điểm song vẫn còn một trận chưa đấu. Nam Định tụt xuống thứ 9 với 7 điểm sau 7 trận đã đấu, kém Hà Nội FC (hạng 6) vỏn vẹn 1 điểm.

Vòng 7 diễn ra vào chiều tối 19-10 cũng có những màn so tài hấp dẫn. Trên sân PVF, đội chủ nhà hướng tới mục tiêu thắng trận khi tiếp đón Thanh Hóa. Dù là "tân binh" ở V-League song PVF-CAND gây bất ngờ với thành tích thi đấu khá tốt. Đội bóng của Hưng Yên thắng 1, hòa 3 trong 6 vòng đấu.

V-League 2025-2026: Nhiều ứng viên vô địch "sẩy chân" ở vòng 7 - Ảnh 2.

Tại "chảo lửa" Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng quyết tâm giành lấy 3 điểm khi chạm trán Hoàng Anh Gia Lai. Mặc dù không được đánh giá cao nhưng đội bóng đất Cảng đã thể hiện phong độ khá tốt trong 6 trận đã qua (2 thắng, 2 hòa, 2 thua).

Qua 3 trận được chơi trên sân nhà ở mùa này, Hải Phòng bất bại, bao gồm 2 chiến thắng. Trong khi đó, đội bóng "phố núi" đang khát khao tìm chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa này. Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có được trận thắng nào sau 5 trận đấu ở V-League song từng thắng Thanh Hóa tại vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia.

V-League 2025-2026: Nhiều ứng viên vô địch "sẩy chân" ở vòng 7 - Ảnh 3.

Trận cầu tâm điểm vòng 7 diễn ra kịch tính với kết quả bất ngờ

Cũng tại vòng 7, CLB Công an TP HCM được đánh giá cao hơn Hà Tĩnh trong màn chạm trán trên sân Thống Nhất. Giành chiến thắng trước đội khách sẽ giúp đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức thu hẹp khoảng cách với Ninh Bình xuống còn 1 điểm và tạm vươn lên nhì bảng xếp hạng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, Công an TP HCM đang thể hiện vị thế ứng cử viên đua tranh vô địch với thành tích thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1 trận sau 6 vòng đấu. Mùa này, đội bóng ngành Công an cũng bất bại khi được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất.

Tin liên quan

Việt Nam lại chung bảng với Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33 - 2025

Việt Nam lại chung bảng với Malaysia ở môn bóng đá nam SEA Games 33 - 2025

(NLĐO) - Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 trưa 19-10 đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào

Huyền thoại sống Premier League thua ngay ngày ra mắt V-League

(NLĐO) - Tân HLV CLB Hà Nội Harry Kewell có màn ra mắt V-League đầy thất vọng khi chủ nhà thua CLB Ninh Bình 1-2 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 7 tối 18-10

Becamex TP HCM tạo "địa chấn" ở Thiên Trường

(NLĐO) - Bị đánh giá thấp hơn chủ nhà Nam Định song CLB Becamex TP HCM bất ngờ đánh bại nhà đương kim vô địch V-League với tỉ số 2-1 ở vòng 7 tối 18-10

V-League 2025-2026 CLB Công an TP HCM CLB Becamex TP HCM Ứng viên vô địch V-League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo