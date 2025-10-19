CLB Công an TP HCM gây thất vọng ở vòng 7 V-League

CLB Công An TP HCM và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Clip: FPT Play

CLB Công an TP HCM đặt mục tiêu giành 3 điểm khi tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 7 để nhen nhóm hy vọng vươn lên vị trí thứ 2 và rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức bế tắc trong việc xuyên thủng hàng thủ vững chắc của đội khách.

Tiền đạo Việt kiều Williams Lee Oliver Grant lần đầu khoác áo Công an TP HCM thi đấu V-League

Sang hiệp 2, đội chủ nhà phải chơi thiếu người từ phút 59, khi hậu vệ Võ Huy Toàn nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Từ thời điểm đó, đội bóng ngành Công an bị đối phương lấn lướt và phải co cụm phòng ngự hòng bảo toàn tỉ số.

Thống kê trận đấu cho thấy Hà Tĩnh chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 55%, tung 12 cú sút, gấp đôi Công an TP HCM. Trong một ngày mà các chân sút của đôi bên thi đấu kém hiệu quả, thiếu chuẩn xác trong khâu dứt điểm, khiến trận đấu kém thu hút, chưa mãn nhãn người xem.

Patrik Lê Giang và các đồng đội không hoàn thành mục tiêu thắng trận ở vòng 7

Tuy vẫn duy trì thành tích bất bại trên sân nhà từ đầu mùa giải 2025-2026 song việc bị Hà Tĩnh chia điểm ở vòng 7 khiến thầy trò ông Lê Huỳnh Đức mất cơ hội lọt vào tốp 2 bảng xếp hạng, hiện đứng thứ 3 với 14 điểm, có cùng điểm số với Công an Hà Nội song kém hơn về chỉ số phụ.

Cùng ngày, CLB PVF-CAND cầm hòa Thanh Hóa 2-2, trong khi Hoàng Anh Gia Lai thua đậm chủ nhà Hải Phòng với 3 bàn không gỡ.



