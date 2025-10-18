Becamex TP HCM tạo "địa chấn" ở Thiên Trường

CLB Becamex TP HCM đã mạnh dạn thay HLV trưởng chỉ sau 5 vòng đấu kém suôn sẻ. Đội bóng đất Thủ trở thành ứng viên rớt hạng khi liên tục thua và nằm trong nhóm 3 đội cuối bảng. Tuy nhiên, sau khi ông Đặng Trần Chỉnh lên nắm quyền dẫn dắt, phong độ của Becamex TP HCM dần khởi sắc.

Nam Định lấn lướt song không thể có điểm trước Becamex TP HCM

Trước khi làm khách trên sân Thiên Trường, Becamex TP HCM đã cầm hòa Thanh Hóa 1-1. Bị đánh giá thấp hơn nhà đương kim vô địch ở vòng 7 song thầy trò ông Đặng Trần Chỉnh biết chắt chiu cơ hội để ghi bàn.

Sau khi Võ Hoàng Minh Khoa tạo "siêu phẩm" giúp Becamex TP HCM mở tỉ số trận đấu ở phút 38, đội khách tiếp tục khiến cầu trường sân Thiên Trường câm lặng ở đầu hiệp 2, khi Oduenyi thực hiện thành công quả phạt đền 11m, nâng tỉ số 2-0 từ ohut1 53.

Võ Hoàng Minh Khoa có màn trình diễn ấn tượng trước nhà đương kim vô địch

Sở hữu nòng cốt lực lượng với nhiều ngôi sao đắt giá của V-League, lại còn được chơi trên sân nhà nhưng đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt bế tắc trong việc xuyên thùng hàng công của Becamex TP HCM. Nam Định chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 67%, tung 16 cú sút song chỉ 7 lần đưa bóng đi trúng đích.

Pha lập công của Rômulo ở phút 56 là bàn gỡ duy nhất mà đội bóng thành Nam làm được khi tiếp đón Becamex TP HCM. Thua sốc 1-2, thầy trò ông Vũ Hồng Việt mất cơ hội trở lại tốp 3 bảng xếp hạng, rơi xuống thứ 9 và bị chính Becamex TP HCM vượt mặt.

Rômulo ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Nam Định

Giành chiến thắng thứ 2 ở mùa giải 2025-2026, đoàn quân HLV Đặng Trần Chỉnh có cùng 7 điểm với Nam Định nhưng tạm xếp thứ 8 nhờ hơn đối phương chỉ số phụ. Kết quả này cũng giúp đội bóng của TP HCM thoát nhóm "nguy hiểm", trở lại cuộc đua vô địch V-League mùa này.