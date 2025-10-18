Vòng 7 V-League 2025-2026: "Chelsea Việt Nam" khó tạo "địa chấn" ở Thiên Trường

Lúc 18 giờ ngày 18-10, CLB Becamex TP HCM sẽ có chuyến hành quân vất vả trên sân Thiên Trường của nhà đương kim vô địch Nam Định. Quãng nghỉ ngắn ngày dịp FIFA Days tháng 10-2025 giúp đội bóng thành Nam xốc lại tinh thần, rà soát đội hình để hướng tới trận thắng ở vòng 7.

Becamex TP HCM vừa có điểm sau khi "trảm" tướng

Nam Định khởi đầu mùa giải mới không suôn sẻ và đang ở thứ 8 bảng xếp hạng với 7 điểm. Đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt dồn lực vào đấu trường quốc tế, dẫn đến lơi là trong hành trình bảo vệ "ngôi vương" V-League.

Ở 3 vòng gần nhất, Nam Định hòa 1 và nhận đến 2 thất bại. Vì vậy, tiếp đón Becamex TP HCM - đối thủ được đánh giá yếu hơn - là cơ hội để nhà đương kim vô địch giành 3 điểm, tìm lại mạch thắng và sớm trở lại đường đua.

"Chelsea Việt Nam" được nhận định khó có điểm trước CLB Nam Định

Becamex TP HCM đã thay HLV trưởng song vẫn chưa cải thiện phong độ thi đấu. Đội chủ sân Gò Đậu chưa thể tìm được chiến thắng qua 6 trận đã đấu gần nhất. Sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia, lại còn ở vị trí trong nhóm 3 đội cuối bảng xếp hạng V-League, Becamex TP HCM không chỉ khó hoàn thành mục tiêu đăng quang giải quốc nội mà còn có nguy cơ rớt hạng.

Chỉ có 4 điểm sau 6 vòng đấu, đoàn quân HLV Đặng Trần Chỉnh cho thấy chiến thắng Hoàng Anh Gia Lai ở ngày ra quân V-League 2025-2026 chỉ là kết quả may mắn. Việc giành được 1 điểm trên sân Thiên Trường ở vòng 7 cũng được xem là thành công đối với "Chelsea Việt Nam".