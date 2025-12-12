Bến Bình Quới hoạt động trở lại: Những yêu cầu bắt buộc

UBND phường Thủ Đức, TPHCM vừa ban hành quyết định gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới – điểm kết nối giao thông thủy giữa cuối đường Bình Quới (phường Bình Quới) và cuối đường 36, phường Thủ Đức. Bến do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải bến đò Bình Quới quản lý.

Bến Bình Quới được gia hạn khai thác 12 tháng

Theo quyết định, bến nằm tại km 25+800 đến km 25+820 sông Sài Gòn. Công trình có kết cấu mái nghiêng bằng bê-tông, vùng nước khai thác dài 20 m và rộng 30 m tính từ mép bờ.

Trong thời gian gia hạn, chủ bến phải tuân thủ đầy đủ quy định về hoạt động đường thủy nội địa theo Nghị định 08/2021 và các văn bản sửa đổi. Phương tiện đưa vào khai thác phải đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển có giấy phép phù hợp; tuyệt đối không chở quá tải và phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cho hành khách.

Công ty cũng phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sự cố.

UBND phường Thủ Đức yêu cầu đơn vị khai thác chủ động phối hợp cơ quan chức năng để hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan đến sử dụng đất – mặt nước. Vị trí tiếp giáp cuối đường 36 chỉ được sử dụng phục vụ hành khách lên xuống, không được kinh doanh hoặc sử dụng sai mục đích, đồng thời không được rào chắn gây cản trở công trình kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn. Chủ bến cũng phải thực hiện biện pháp chống ngập khi có triều cường.

Khi hết thời hạn hiệu lực, nếu không tiếp tục được gia hạn, đơn vị vận hành phải tự tháo dỡ các hạng mục ảnh hưởng đến an toàn giao thông, rà quét, thanh thải chướng ngại trong thời hạn 60 ngày.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thủ Đức sẽ phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên hoạt động của bến, kịp thời xử lý vi phạm.