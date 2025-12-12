HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bến Bình Quới hoạt động trở lại: Những yêu cầu bắt buộc

Ngọc Quý

(NLĐO) - Bến khách ngang sông Bình Quới được UBND phường Thủ Đức gia hạn hoạt động 12 tháng.

UBND phường Thủ Đức, TPHCM vừa ban hành quyết định gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới – điểm kết nối giao thông thủy giữa cuối đường Bình Quới (phường Bình Quới) và cuối đường 36, phường Thủ Đức. Bến do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải bến đò Bình Quới quản lý.

Bến Bình Quới hoạt động trở lại: Những yêu cầu bắt buộc - Ảnh 1.

Bến Bình Quới được gia hạn khai thác 12 tháng

Theo quyết định, bến nằm tại km 25+800 đến km 25+820 sông Sài Gòn. Công trình có kết cấu mái nghiêng bằng bê-tông, vùng nước khai thác dài 20 m và rộng 30 m tính từ mép bờ.

Trong thời gian gia hạn, chủ bến phải tuân thủ đầy đủ quy định về hoạt động đường thủy nội địa theo Nghị định 08/2021 và các văn bản sửa đổi. Phương tiện đưa vào khai thác phải đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển có giấy phép phù hợp; tuyệt đối không chở quá tải và phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cho hành khách. 

Công ty cũng phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sự cố.

UBND phường Thủ Đức yêu cầu đơn vị khai thác chủ động phối hợp cơ quan chức năng để hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan đến sử dụng đất – mặt nước. Vị trí tiếp giáp cuối đường 36 chỉ được sử dụng phục vụ hành khách lên xuống, không được kinh doanh hoặc sử dụng sai mục đích, đồng thời không được rào chắn gây cản trở công trình kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn. Chủ bến cũng phải thực hiện biện pháp chống ngập khi có triều cường.

Khi hết thời hạn hiệu lực, nếu không tiếp tục được gia hạn, đơn vị vận hành phải tự tháo dỡ các hạng mục ảnh hưởng đến an toàn giao thông, rà quét, thanh thải chướng ngại trong thời hạn 60 ngày.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thủ Đức sẽ phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên hoạt động của bến, kịp thời xử lý vi phạm.

Tin liên quan

TP HCM: Tin vui cho người dân khu vực phà Bình Quới

TP HCM: Tin vui cho người dân khu vực phà Bình Quới

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa cho phép phà Bình Quới nối phường Bình Quới với phường Thủ Đức hoạt động trở lại sau hơn 1 năm tạm ngưng

Bến đò Bình Quới xin tiếp tục hoạt động, Ban Giao thông ra điều kiện

(NLĐO) - Ban Giao thông TP HCM đề nghị Bến đò Bình Quới không làm ảnh hưởng kết cấu kè thuộc dự án chống sạt lở Thanh Đa trong quá trình hoạt động.

Cầu Bình Triệu ùn tắc, phà Bình Quới vẫn nằm chờ

(NLĐO) - Sau hơn 1 năm ngưng hoạt động, bến phà Bình Quới hoang vắng, trong khi áp lực giao thông tại cầu Bình Triệu ngày càng trầm trọng.

sông Sài Gòn đường thủy nội địa TPHCM phà Bình Quới phường Bình Quới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo