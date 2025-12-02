UBND phường Bình Quới vừa quyết định gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới – điểm kết nối giao thông thủy giữa phường Bình Quới (TPHCM) và phường Thủ Đức. Việc gia hạn được thực hiện sau khi phường tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp khai thác bến và căn cứ các văn bản chấp thuận từ cấp thành phố, sở ngành.

Theo quyết định, bến sẽ tiếp tục phục vụ đưa rước khách qua sông Sài Gòn tại khu vực cuối đường Bình Quới. Công trình hiện có dạng mái nghiêng bằng bê tông, vùng nước khai thác giới hạn trong phạm vi 20 m dọc bờ và 30 m từ mép bờ ra sông. Chủ khai thác là Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới.

Trong thời gian hoạt động, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo phương tiện đăng kiểm, người điều khiển đủ chứng chỉ, trang bị áo phao – dụng cụ nổi và đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố do phương tiện hoặc điều kiện khai thác không đúng tiêu chuẩn.

Phường yêu cầu chủ bến phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông đang thi công tuyến kè tại khu vực, nhằm đảm bảo an toàn đường thủy – đường bộ trong giai đoạn xây dựng. Đồng thời, doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến sử dụng đất, mặt nước và sẵn sàng tháo dỡ công trình khi có yêu cầu phục vụ quy hoạch.

Trung tâm Quản lý Đường thủy chịu trách nhiệm giám sát hoạt động chuyên ngành tại bến. Quyết định gia hạn có hiệu lực đến ngày 8-2-2026.