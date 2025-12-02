Gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND phường Bình Quới gia hạn bến đò Bình Quới, yêu cầu chủ bến tuân thủ an toàn đường thủy và hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan.

UBND phường Bình Quới vừa quyết định gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới – điểm kết nối giao thông thủy giữa phường Bình Quới (TPHCM) và phường Thủ Đức. Việc gia hạn được thực hiện sau khi phường tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp khai thác bến và căn cứ các văn bản chấp thuận từ cấp thành phố, sở ngành.

img

UBND phường Bình Quới vừa quyết định gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới

Theo quyết định, bến sẽ tiếp tục phục vụ đưa rước khách qua sông Sài Gòn tại khu vực cuối đường Bình Quới. Công trình hiện có dạng mái nghiêng bằng bê tông, vùng nước khai thác giới hạn trong phạm vi 20 m dọc bờ và 30 m từ mép bờ ra sông. Chủ khai thác là Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới.

Trong thời gian hoạt động, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn giao thông đường thủy, đảm bảo phương tiện đăng kiểm, người điều khiển đủ chứng chỉ, trang bị áo phao – dụng cụ nổi và đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố do phương tiện hoặc điều kiện khai thác không đúng tiêu chuẩn.

Phường yêu cầu chủ bến phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông đang thi công tuyến kè tại khu vực, nhằm đảm bảo an toàn đường thủy – đường bộ trong giai đoạn xây dựng. Đồng thời, doanh nghiệp phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến sử dụng đất, mặt nước và sẵn sàng tháo dỡ công trình khi có yêu cầu phục vụ quy hoạch.

Trung tâm Quản lý Đường thủy chịu trách nhiệm giám sát hoạt động chuyên ngành tại bến. Quyết định gia hạn có hiệu lực đến ngày 8-2-2026.

Tin liên quan

Bến đò Bình Quới xin tiếp tục hoạt động, Ban Giao thông ra điều kiện

Bến đò Bình Quới xin tiếp tục hoạt động, Ban Giao thông ra điều kiện

(NLĐO) - Ban Giao thông TP HCM đề nghị Bến đò Bình Quới không làm ảnh hưởng kết cấu kè thuộc dự án chống sạt lở Thanh Đa trong quá trình hoạt động.

TP HCM: Tin vui cho người dân khu vực phà Bình Quới

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa cho phép phà Bình Quới nối phường Bình Quới với phường Thủ Đức hoạt động trở lại sau hơn 1 năm tạm ngưng

Xây dựng "Lá phổi xanh" Bình Quới thành khu đô thị sinh thái

(NLĐO)- Trong 5 năm tới, phường Bình Quới phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, thông minh và là một trong những điểm đến hấp dẫn của TP HCM

vệ sinh môi trường giao thông đường thủy sông Sài gòn phà Bình Quới UBND phường Bình Quới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo