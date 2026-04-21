Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu sẽ có khu bến du thuyền với sức chứa khoảng 280 chiếc

UBND TPHCM vừa đưa Dự án Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu vào danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm phát huy tiềm năng kinh tế biển, du lịch và dịch vụ của TPHCM và khu vực.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai tại phường Vũng Tàu với quy mô hơn 73 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.147 tỉ đồng. Công trình hướng đến xây dựng một cảng hành khách hiện đại, đủ khả năng đón các tàu du lịch quốc tế cỡ lớn, góp phần đưa Vũng Tàu trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên bản đồ du lịch tàu biển khu vực.

Phối cảnh Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu

Dự án gồm khu bến cảng với một cầu cảng dài 420 m, có thể tiếp nhận tàu khách trọng tải đến 225.000 GT. Bên cạnh đó là khu bến du thuyền với sức chứa khoảng 280 chiếc, phục vụ phân khúc du lịch cao cấp và nhu cầu neo đậu của các phương tiện cá nhân trên biển.

Hạ tầng đi kèm bao gồm nhà ga hành khách, bãi đỗ xe, hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan cùng các công trình kỹ thuật đồng bộ. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống cầu dẫn, khu nước đậu tàu, hành lang an toàn hàng hải và vũng quay tàu kết nối với luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải.

Một điểm nhấn đáng chú ý là khu nước chuyển tiếp dành cho du thuyền xung quanh cầu dẫn và nhà ga, nơi dự kiến tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển nhằm tăng trải nghiệm cho du khách. Khu vực đê chắn sóng cũng sẽ được đầu tư nhằm bảo đảm an toàn khai thác cảng trong mọi điều kiện thời tiết.

Khi hoàn thành, Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ mở ra động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch tàu biển, thu hút dòng khách quốc tế chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biển của TPHCM trong giai đoạn tới.