Xây dựng "Lá phổi xanh" Bình Quới thành khu đô thị sinh thái

Ngày 20-8, Đảng bộ phường Bình Quới, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Quan tâm dự án Khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận sau 50 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị phường Bình Quới đã vận hành thông suốt.

Bà đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu và đầy trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường trong chuẩn bị và tổ chức đại hội. Báo cáo chính trị đã thể hiện sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, nêu bật thành tựu, nhìn thẳng vào hạn chế và đề ra phương hướng phát triển sát thực tiễn.

Đại hội nhận hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận phường Bình Quới là một địa bàn đặc biệt của thành phố, ở khu vực trung tâm nhưng vì nhiều lý do nên còn nhiều hạn chế. Hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. "Đây là một vấn đề mà Đảng bộ phường cần đặc biệt quan tâm, cũng là trách nhiệm của thành phố trong thời gian tới" – bà nhấn mạnh.

Trong điều kiện chưa thể triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, bà đề nghị Đảng bộ phường tập trung nghiên cứu, đề xuất phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của thành phố để giải quyết các vấn đề trước mắt về hạ tầng kinh tế - xã hội để đời sống người dân tốt hơn.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo đại hội

Phối hợp với các ngành chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng mới các cụm chung cư, thực hiện dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.

Đồng thời tích cực tham mưu cho thành phố triển khai thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực đô thị, hướng tới xây dựng đô thị xanh và thân thiện với môi trường.

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Bình Quới - Thanh Đa

Trong nhiệm kỳ mới, phường Bình Quới định hướng phát triển kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, củng cố quốc phòng - an ninh.

Lấy người dân làm trung tâm, mọi chủ trương, chính sách đều hướng đến việc nâng cao chất lượng sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Quới nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Đồng thời tận dụng triệt để lợi thế của việc sáp nhập để quy hoạch lại không gian, tổ chức lại sản xuất, phát huy thế mạnh đặc thù của bán đảo Bình Quới là "Lá phổi xanh", là khu đô thị sinh thái của thành phố để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá từ không gian phát triển mới.

Đại biểu thông qua Nghị quyết đại hội

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực để tạo sức bật mới.

Đại hội thống nhất mục tiêu phát triển phường Bình Quới phấn đấu đến năm 2030, cơ bản trở thành một đô thị sinh thái, thông minh và là một trong những điểm đến hấp dẫn của TP HCM; phát triển kinh tế bền vững theo hướng dịch vụ - du lịch sinh thái; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Phường đặt ra 23 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế, xã hội thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong 5 công trình trọng điểm nhiệm kỳ tới, phường phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Bình Quới - Thanh Đa...

Ba đột phá trong 5 năm tới của phường Bình Quới Đảng bộ phường Bình Quới xác định 3 khâu đột phá trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. 1. Đột phá trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện. 2. Đột phá trong chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị và bảo vệ môi trường sinh thái: gắn quy hoạch phát triển với giữ gìn bản sắc sinh thái của bán đảo Bình Quới - Thanh Đa... 3. Đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ trẻ và lực lượng nòng cốt ở cơ sở: xây dựng đội ngũ "vừa hồng, vừa chuyên", đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh đô thị hóa nhanh...



