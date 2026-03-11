HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bên trong chiếc balo trắng bị bỏ lại sân bay Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Một du khách người Ấn Độ để quên balo tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, bên trong có nhiều tài sản giá trị.

Ngày 11-3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã trao trả tài sản trị giá gần 150 triệu đồng cho một hành khách nước ngoài bỏ quên tại sân bay.

Bên trong chiếc balo màu trắng, bị bỏ lại ở sân bay Đà Nẵng - Ảnh 1.

Số tài sản bên trong balo bỏ quên tại sân bay

Trước đó, ngày 5-3, trong quá trình tuần tra tại khu vực Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội phát hiện một balo màu trắng bị bỏ quên.

Qua kiểm tra, bên trong có nhiều tài sản giá trị gồm 5.000 USD, gần 40.000 Rubee, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Tổng giá trị tài sản gần 150 triệu đồng.

Bên trong chiếc balo màu trắng, bị bỏ lại ở sân bay Đà Nẵng - Ảnh 2.

Toàn bộ tài sản được trao trả nguyên vẹn, không thất lạc

Sau khi tiếp nhận sự việc, chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại sân bay xác minh chủ sở hữu là ông P.A. (quốc tịch Ấn Độ).

Nam hành khách này đến Việt Nam du lịch, sau đó đi chuyến bay từ Đà Nẵng vào TPHCM rồi nối chuyến trở về Ấn Độ. Lực lượng chức năng đã phối hợp với đại diện hãng hàng không và các bên liên quan để bàn giao lại toàn bộ tài sản cho hành khách.

TIN LIÊN QUAN

Khi nhận được thông báo tìm thấy hành lý thất lạc, nam du khách đã viết thư cảm ơn các lực lượng chức năng.

Trong thư, ông cho biết sau khi đến TPHCM mới phát hiện để quên balo tại sân bay Đà Nẵng. Toàn bộ tài sản sau đó nhanh chóng được tìm thấy và giữ nguyên vẹn, không thất lạc vật dụng nào.

Tin liên quan

Chiếc nhẫn kim cương “đi lạc” ở sân bay Đà Nẵng và cái kết khiến hành khách xúc động

Chiếc nhẫn kim cương “đi lạc” ở sân bay Đà Nẵng và cái kết khiến hành khách xúc động

(NLĐO) - Làm rơi nhẫn kim cương tại sân bay và chỉ phát hiện khi máy bay đã cất cánh, một nữ hành khách sau đó bất ngờ nhận lại được tài sản

Chiếc vali màu đen, chứa 6,8 triệu won bị thất lạc tại sân bay Đà Nẵng

(NLĐO) – Một người dân trình báo lực lượng công an về việc bị thất lạc vali chứa 6,8 triệu won tại sân bay Đà Nẵng.

Giả công an vào sân bay Đà Nẵng để phân luồng xe

(NLĐO) – Trước khi vào sân bay Đà Nẵng, năm 2019, nam thanh niên cũng từng mặc đồ công an vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng nhưng sớm bị phát hiện.

Sân bay quốc tế sân bay Đà Nẵng cảng hàng không quốc tế người Ấn Độ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo