Ngày 20-1, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã nhận được thư điện tử cảm ơn của bà T.H.Đ.L, hành khách trên chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TP HCM.

Trong thư, bà L. bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng kiểm soát an ninh sân bay trong việc hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản thất lạc.

Trước đó, hôm 18-1, trong quá trình làm thủ tục kiểm tra an ninh tại ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, bà L. vô tình làm rơi một chiếc nhẫn kim cương tại khay đựng đồ. Đến khi máy bay cất cánh, bà mới biết sự việc.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), bà L. đã liên hệ với nhân viên hướng dẫn du lịch để nhờ hỗ trợ thông báo, tìm kiếm tài sản bị thất lạc.

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao nhẫn kim cương cho hãng bay để trả lại hành khách

Tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội Kiểm soát an ninh quốc nội sân bay Đà Nẵng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương rà soát quy trình, kiểm tra khu vực liên quan và nhanh chóng xác định được chiếc nhẫn kim cương.

Sau khi được phát hiện và bảo quản theo đúng quy định, tài sản đã được trao trả lại cho hành khách.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng chức năng, bà L. cho biết chiếc nhẫn không chỉ có giá trị lớn về vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với cá nhân bà. Việc tìm lại được tài sản khiến bà vô cùng xúc động và trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng kiểm soát an ninh sân bay.

Bà L. cũng gửi lời cảm ơn đến tập thể Tổ 3, Đội Kiểm soát an ninh quốc nội Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhất là anh Nguyễn Thành Nhân – người trực tiếp phát hiện và bảo quản chiếc nhẫn thất lạc, góp phần kịp thời giúp hành khách nhận lại tài sản.