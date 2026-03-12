HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cụ ông nhiều ngày bí tiểu, nước tiểu trắng đục như sữa

Hải Yến

(NLĐO) - Sau nhiều ngày bí tiểu kéo dài, cụ ông 80 tuổi phải nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng nghi xuất phát từ đường tiết niệu.

Ngày 11-3, BSCKI Phạm Công Doanh, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc-Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II, cho biết vừa điều trị thành công cho cụ ông 80 tuổi bị bí tiểu, biến chứng nặng khiến nước tiểu trắng đục như sữa.

Cụ ông 80 tuổi sốc nhiễm trùng sau nhiều ngày bí tiểu, nước tiểu trắng đục như sữa - Ảnh 1.

Ống thông tiểu để dẫn lưu nước tiểu có màu trắng đục

Bệnh nhân là ông N.V.B. (80 tuổi, ở phường An Phú Đông, TPHCM). Theo người nhà, ông B. bắt đầu xuất hiện tình trạng bí tiểu từ mùng 5 Tết. Nghĩ rằng đây chỉ là rối loạn tiểu tiện thông thường, gia đình đã đưa ông đến một bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, bác sĩ đặt ống thông tiểu để dẫn lưu nước tiểu và dặn sau 4 ngày quay lại cơ sở y tế gần nhà để tháo ống.

Tuy nhiên, đến ngày thứ tư, do cảm thấy khó chịu, bệnh nhân đã tự dùng kéo cắt ống thông tiểu. Người nhà phải tạm thời buộc lại dây dẫn trước khi đưa ông đến một phòng khám gần nhà để rút ống. Sau khi rút ống, tình trạng bí tiểu của ông vẫn không cải thiện. Bệnh nhân liên tục buồn tiểu nhưng không thể đi tiểu, vùng bàng quang căng tức và xuất hiện dịch bất thường.

Cụ ông 80 tuổi sốc nhiễm trùng sau nhiều ngày bí tiểu, nước tiểu trắng đục như sữa - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh

Trong những ngày tiếp theo, sức khỏe của cụ ông suy yếu nhanh chóng, ăn uống kém và thường xuyên mệt mỏi. Lo ngại bệnh tình trở nặng, tối cuối tuần vừa qua, gia đình quyết định đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II để cấp cứu.

Theo BS Doanh, khi nhập viện bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, mạch nhanh 128 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/40 mmHg và chỉ số oxy máu chỉ khoảng 90–94%.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bàng quang bệnh nhân căng lớn, nghi ngờ nhiễm trùng nặng từ đường tiết niệu. Ê-kíp cấp cứu lập tức đặt lại ống thông tiểu để dẫn lưu. Khi nước tiểu chảy ra, các bác sĩ ghi nhận dịch trắng đục như sữa – dấu hiệu cho thấy tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhanh chóng được chẩn đoán sốc nhiễm trùng nghi từ đường tiết niệu và được điều trị khẩn cấp bằng bù dịch tích cực, sử dụng kháng sinh phổ rộng, đồng thời lấy mẫu máu và nước tiểu để cấy tìm vi khuẩn. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cũng được theo dõi chặt chẽ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có đường huyết tăng rất cao, lên tới 546 mg/dL, kèm tình trạng tăng ceton máu, biến chứng nguy hiểm thường gặp ở người mắc đái tháo đường khi bị nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành điều chỉnh đường huyết bằng insulin, cân bằng điện giải và kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

Sau khoảng 3 giờ điều trị tích cực, huyết áp bệnh nhân bắt đầu ổn định, nhịp tim giảm dần. Sau 24 giờ, các dấu hiệu sinh tồn cải thiện rõ rệt, tình trạng nhiễm trùng và ceton máu được kiểm soát.

Hiện sau hơn hai ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể ăn uống và sức khỏe cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, gia đình vẫn quyết định để ông tiếp tục theo dõi tại bệnh viện để đảm bảo an toàn.

BS Doanh cảnh báo người cao tuổi, đặc biệt những người có bệnh nền như đái tháo đường hoặc tăng huyết áp, có nguy cơ cao bị nhiễm trùng nặng. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành nhiễm trùng huyết, gây tổn thương đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Do đó, khi người lớn tuổi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu khó, tiểu lắt nhắt, đau tức vùng bụng dưới, sốt hoặc mệt mỏi bất thường, gia đình cần đưa đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Một người miền Tây bí tiểu, liệt chân do chữa trị kiểu cắt lể

Một người miền Tây bí tiểu, liệt chân do chữa trị kiểu cắt lể

(NLĐO) - Một người đàn ông miền Tây đau lưng nhờ thầy lang cắt lể chữa trị dẫn đến nhiếm trùng, bí tiểu, liệt cả chân vừa được các bác sĩ TP HCM phẫu thuật cứu chữa.

Bất thường ở "vùng kín", bé gái mới lớn bí tiểu suốt 2 tháng, phụ huynh cần chủ động quan tâm

(NLĐO) - Bệnh nhi đau bụng dưới từng cơn suốt hơn hai tháng, gần như không đi tiểu được trong hai ngày trước nhập viện, bụng căng tức và táo bón kéo dài.

Người đàn ông đi làm ruộng về nhiễm trùng nguy kịch

(NLĐO) - Một người đàn ông ở Tây Ninh đi làm ruộng về thì chân trái bỗng sưng đau, tím tái, nổi nhiều bóng nước lớn, nhiễm trùng nguy kịch.

đái tháo đường nhiễm trùng đảm bảo an toàn bệnh viện đa khoa điều trị tích cực người lớn tuổi đe dọa tính mạng biến chứng nặng khoa Hồi sức nước tiểu tiết niệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo