Sức khỏe

Bệnh nhân bị bỏ rơi ở bệnh viện đã tử vong, chưa ai đến nhận

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Bệnh viện đang phối hợp với công an tìm thân nhân của người phụ nữ tử vong khi bị bỏ rơi tại bệnh viện hơn 2 tháng qua.

Ngày 6-9, Công an phường Linh Xuân, TP HCM cho biết đang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác minh danh tính, tìm thân nhân của người phụ nữ bị bỏ rơi tại bệnh viện hơn 2 tháng qua. 

Bệnh nhân bị bỏ rơi tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tử vong - Ảnh 1.

Thông tin bệnh nhân nữ bị bỏ rơi tại bệnh viện chưa có người đến nhận

Bệnh nhân dù được các bác sĩ tận tình điều trị nhưng do bệnh quá nặng đã tử vong, đến nay vẫn chưa có người thân đến nhận. 

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, khoảng 6 giờ ngày 20-6, một số người đưa một phụ nữ (chưa rõ danh tính) đến cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Nhóm người này khẳng định là hàng xóm của người phụ nữ.

Do thấy người phụ nữ bị bệnh nằm 1 mình không ai chăm sóc nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi đưa người phụ nữ đến bệnh viện, nhóm người này đã rời đi và không để lại thông tin liên lạc.

Bệnh nhân ngay lập tức được các bác sĩ tiến hành cấp cứu rồi chuyển vào Khoa Nhiễm để tiếp tục điều trị. Sau thời gian điều trị, sức khoẻ bệnh nhân có lúc ổn định nhưng không nói được và sau đó tử vong. 

Thông qua Báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức mong muốn thân nhân của bệnh nhân khi biết được thông tin hãy liên hệ với Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức theo số điện thoại: 028.3722 3556 - số nội bộ 120 để được hỗ trợ và nhận người thân.

