Ngày 4-9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho hay vừa phẫu thuật thành công một ca u màng não phức tạp cho bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền. Bệnh nhân là bà P.T.N. (73 tuổi, ngụ TP HCM), bị u màng não thái dương trái (3,5x5cm).

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tận tình hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân

Trước đó, bà N. chỉ có biểu hiện đau đầu nhẹ và được điều trị giảm đau thông thường không hiệu quả. Đến khi bị té ngã trong lúc tắm, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thăm khám. Qua chụp CT và MRI, các bác sĩ phát hiện khối u màng não đáng ngại, vị trí sàn sọ phức tạp cần can thiệp phẫu thuật.

Thách thức đặc biệt trong ca mổ này là bệnh nhân có nhiều bệnh nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ chưa kiểm soát tốt. Ê-kíp phẫu thuật đã phải phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa nội tiết và tim mạch để chuẩn bị cho bệnh nhân trước mổ, bao gồm việc ngưng thuốc chống đông Clopidogrel 5 ngày.

Ca phẫu thuật kéo dài với nhiều khó khăn do màng cứng dày dính vào hộp sọ, song các bác sĩ đã lấy thành công trọn khối u. Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức với 48 giờ an thần sâu để bảo vệ chức năng thần kinh.

Đến ngày 4-9, bệnh nhân đã hồi phục tốt, hoàn toàn tỉnh táo và được chuyển sang Khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị. Hiện tại, bệnh nhân ổn định, nói chuyện trao đổi tốt, đang có những tiến triển tích cực trong quá trình hồi phục.

Ca phẫu thuật thành công này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong việc điều trị các ca bệnh phức tạp, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý thần kinh.



