HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người phụ nữ té ngã trong lúc tắm, tới bệnh viện thì phát hiện điều bất ngờ

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Một người phụ nữ đang tắm bỗng bị té ngã, được đưa đến bệnh viện thì được các bác sĩ phát hiện có u màng não thái dương kích thước 3,5x5cm.

Ngày 4-9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho hay vừa phẫu thuật thành công một ca u màng não phức tạp cho bệnh nhân lớn tuổi có bệnh nền. Bệnh nhân là bà P.T.N. (73 tuổi, ngụ TP HCM), bị u màng não thái dương trái (3,5x5cm).

Người phụ nữ té ngã trong lúc tắm, tới bệnh viện thì phát hiện điều bất ngờ - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tận tình hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân

Trước đó, bà N. chỉ có biểu hiện đau đầu nhẹ và được điều trị giảm đau thông thường không hiệu quả. Đến khi bị té ngã trong lúc tắm, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thăm khám. Qua chụp CT và MRI, các bác sĩ phát hiện khối u màng não đáng ngại, vị trí sàn sọ phức tạp cần can thiệp phẫu thuật.

Thách thức đặc biệt trong ca mổ này là bệnh nhân có nhiều bệnh nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ chưa kiểm soát tốt. Ê-kíp phẫu thuật đã phải phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa nội tiết và tim mạch để chuẩn bị cho bệnh nhân trước mổ, bao gồm việc ngưng thuốc chống đông Clopidogrel 5 ngày.

Ca phẫu thuật kéo dài với nhiều khó khăn do màng cứng dày dính vào hộp sọ, song các bác sĩ đã lấy thành công trọn khối u. Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức với 48 giờ an thần sâu để bảo vệ chức năng thần kinh.

Đến ngày 4-9, bệnh nhân đã hồi phục tốt, hoàn toàn tỉnh táo và được chuyển sang Khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị. Hiện tại, bệnh nhân ổn định, nói chuyện trao đổi tốt, đang có những tiến triển tích cực trong quá trình hồi phục.

Ca phẫu thuật thành công này một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong việc điều trị các ca bệnh phức tạp, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý thần kinh.


Tin liên quan

Ớn lạnh phát hiện 20 viên nam châm rỉ sét nằm trong bụng bé trai

Ớn lạnh phát hiện 20 viên nam châm rỉ sét nằm trong bụng bé trai

(NLĐO) - Trong quá trình mổ, các bác sĩ phát hiện ruột non của bé trai bị thủng 8 lỗ, dị vật đã rỉ sét bám dính gây hoại tử.

Mổ khẩn trong đêm cứu bé gái bị chấn thương vùng kín nghiêm trọng

(NLĐO) - Một bé gái chơi patin không may trượt té dẫn đến chấn thương chảy máu vùng kín nghiêm trọng được các bác sĩ mổ cấp cứu trong đêm.

Cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ hồi phục kỳ diệu sau đột quỵ

(NLĐO) - Sau 45 phút được các bác sĩ can thiệp bằng thủ thuật, cụ bà 90 tuổi ở Cần Thơ đã tỉnh táo, sức khỏe hồi phục khả quan

bệnh viện đa khoa ca phẫu thuật phẫu thuật thành công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo