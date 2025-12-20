Bệnh nhân ở Cà Mau "bỏ quên" ống thông JJ trong người suốt hơn 10 năm

Tối 20-12, Bệnh viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết vừa phẫu thuật lấy 2 ống thông JJ bị bệnh nhân "bỏ quên" trong người hơn 10 năm.

Hai ống thông JJ "bỏ quên" trong người bệnh nhân ở Cà Mau đã được lấy ra thành công

Theo thông tin từ bệnh viện, ngày 18-12, bệnh nhân L.V.E. (50 tuổi; ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) đến Bệnh viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thăm khám trong tình trạng đau tức vùng hông lưng 2 bên.

Sau khi thăm khám, bệnh nhân được xác định có 2 ống thông JJ trong thận - niệu quản - bàng quang… Bác sĩ đã tiến hành mổ nội soi rút ống thông JJ ra khỏi người bệnh nhân. Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Tạ Hữu Nghĩa, Phó Khoa ngoại Bệnh viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, cho hay ống thông JJ là ống thông cần thiết để đặt vào đường tiết niệu của bệnh nhân sau khi điều trị các bệnh lý liên quan để đảm bảo lưu thông hệ thống đường tiết niệu từ thận đến bàng quang.

Tuy nhiên, thời gian lưu thông tối đa chỉ 6 tháng với loại thông thường và 1 năm với loại ống thông cao cấp. Việc để "quên" ống thông JJ có thể gây nhiều biến chứng, như: Sỏi đóng vào đầu thông không lấy qua nội soi được dẫn đến đứt ống thông phải mổ nhiều vị trí để lấy ống; ống thông nghẹt tắc lâu ngày gây ảnh hưởng đến chức năng thận và nhiều trường hợp dẫn đến suy thận.