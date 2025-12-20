HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Luật Dân số thay đổi quan điểm về số con

N.Dung

(NLĐO) - Luật Dân số chính thức bãi bỏ quan điểm “mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ một đến hai con”, chuyển sang khuyến khích sinh đủ hai con.

Luật Dân số có hiệu lực từ 1-7-2026 đánh dấu bước chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Luật đặt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số.

Luật Dân số bỏ quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1-2 con” - Ảnh 1.

Bộ Y tế sẽ triển khai các chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con

Vận động "yêu nước là sinh đủ hai con"

Một điểm mới quan trọng là bãi bỏ quy định hạn chế số con, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Cụm từ "mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ một đến hai con" tại Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân chính thức được xóa bỏ. Thay vào đó, Nhà nước thực hiện chính sách duy trì mức sinh thay thế, bình quân 2,1 con/phụ nữ; quyền quyết định số con, thời điểm và khoảng cách sinh thuộc về mỗi cá nhân, cặp vợ chồng.

Từ mức sinh 6-7 con/phụ nữ vài thập kỷ trước, tổng tỉ suất sinh của Việt Nam đã giảm nhanh và rơi xuống dưới mức sinh thay thế. Số liệu cho thấy mức sinh lần lượt là 2,01 con/phụ nữ năm 2022, 1,96 con năm 2023 và 1,91 con năm 2024, thấp nhất trong lịch sử và được dự báo còn tiếp tục giảm.

Chất lượng dân số cũng cải thiện rõ rệt, thể hiện qua Chỉ số Phát triển con người (HDI) tăng mạnh so với giai đoạn đầu đổi mới, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có mức phát triển con người trung bình - cao.

Luật Dân số đồng thời mở rộng quyền lợi khi sinh con thứ hai: lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng (tăng một tháng so với hiện hành); lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai hoặc sinh đôi.

Luật cũng quy định nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp nhằm khuyến khích sinh đủ hai con và nâng cao chất lượng dân số. Theo đó, Nhà nước hỗ trợ tài chính cho phụ nữ thuộc vùng dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ tại các địa phương có mức sinh thấp và đặc biệt là phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Theo ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế), trọng tâm công tác dân số từ năm 2026 và các năm tiếp theo là vận động các cặp vợ chồng sinh đủ hai con, với thông điệp "yêu nước là sinh đủ 2 con".

Sinh đủ hai con, thêm cơ hội mua nhà ở xã hội

Ông Dũng cho biết Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương xác định công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh mức sinh giảm nhanh, già hóa dân số tăng tốc và mất cân bằng giới tính khi sinh còn hiện hữu, ông Dũng nhấn mạnh cần nguồn lực đầu tư thỏa đáng và các giải pháp đồng bộ. Đầu tư cho dân số chính là đầu tư cho con người, trung tâm và động lực của phát triển bền vững. 

Thời gian tới, chính sách sẽ tập trung khuyến khích sinh đủ hai con, ưu tiên các địa bàn mức sinh thấp và nâng cao chất lượng dân số.

Luật Dân số bỏ quy định “mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 1-2 con” - Ảnh 3.

Nhiều chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Ảnh: Cục Dân số

Một điểm đáng chú ý là chính sách nhà ở cho người sinh đủ 2 con. Theo Luật Dân số, Bộ Y tế sẽ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền bổ sung nhóm ưu tiên mua nhà ở xã hội đối với các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. 

"Bộ Xây dựng đã ban hành tiêu chí xác định đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội. Bộ Y tế đề xuất bổ sung gia đình sinh đủ hai con nhằm khuyến khích sinh con trong bối cảnh mức sinh giảm"- ông Dũng nói.

Như vậy, từ thời điểm luật có hiệu lực, bên cạnh các đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành, gia đình sinh đủ hai con sẽ được xếp vào diện ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Cục trưởng Cục Dân số cho biết Luật Dân số đánh dấu sự chuyển đổi căn bản từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, tập trung bốn trụ cột: duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số.

Tin liên quan

Mức sinh ở Việt Nam đang giảm thế nào?

Mức sinh ở Việt Nam đang giảm thế nào?

(NLĐO) - Mức sinh ở Việt Nam tiếp tục giảm, nhiều nơi dưới mức thay thế, đặt ra thách thức lớn cho dân số và phát triển bền vững.

Mức sinh gần gấp đôi TP HCM, phụ nữ tỉnh nào đẻ nhiều nhất?

(NLĐO) - Việt Nam đang chứng kiến xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn và sinh ít con. Tuy nhiên, vẫn có tỉnh mức sinh lên tới gần 2,7 con/phụ nữ

Bộ Y tế đề xuất ưu đãi nhà ở xã hội để nâng mức sinh

(NLĐO) - Nhằm ứng phó tình trạng mức sinh giảm, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh đủ 2 con tại các vùng có tỉ lệ sinh thấp.

dân số sức khỏe nhân dân mức sinh sinh đủ 2 con sinh con Luật Dân số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo