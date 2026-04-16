Sức khỏe

Bệnh nhi 11 tuổi bị viêm não mô cầu đã không qua khỏi

Liên Anh

(NLĐO) - Bệnh nhi 11 tuổi mắc viêm não mô cầu thể tối cấp khiến bệnh trở nặng nhanh, dù đã được bác sĩ điều trị tích cực nhưng không qua khỏi.

Ngày 16-4, đại diện Viện Pasteur TP HCM cho biết đơn vị này tiếp nhận báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM về một ca viêm màng não mô cầu tại phường Hòa Hưng, TPHCM. 

Vi khuẩn não mô cầu có 13 type huyết thanh, trong đó 5 type A,B,C,Y,W-135 gây bệnh cho trên 90% các trường hợp nhiễm não mô cầu trên toàn thế giới.

Bệnh nhi 11 tuổi, mắc viêm màng não mô cầu thể tối cấp nên diễn tiến nhanh và rất nặng. Trước đó, bệnh nhi được xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Neisseria meningitidis, nhóm B. Chỉ trong thời gian ngắn từ khi khởi phát đến nhập viện tại một cơ sở chuyên khoa nhi, tình trạng đã trở nặng và không qua khỏi dù được điều trị tích cực.

Viện Pasteur TPHCM khuyến cáo bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Vi khuẩn não mô cầu có 13 type huyết thanh, trong đó 5 type A,B,C,Y,W-135 gây bệnh cho trên 90% các trường hợp nhiễm não mô cầu trên toàn thế giới. 

Bệnh do não mô cầu lưu hành ở mọi nơi trên thế giới, bệnh thường tản phát và có thể gây những vụ dịch nhỏ nhưng cũng có thể thành những vụ dịch lớn. Mặc dù có kháng sinh và cả vắc-xin có hiệu quả, não mô cầu vẫn là một trong những nguyên nhân gây viêm màng não và nhiễm trùng nặng hàng đầu trên thế giới, gây tử vong nhanh chóng cho một người trước đó còn khoẻ mạnh bình thường. 

Tại khu vực phía Nam, sau năm 2012 có ghi nhận các ca bệnh rải rác hàng năm, chủ yếu do type B gây bệnh. Tuy nhiên, giám sát chủ động của hệ thống y tế cũng ghi nhận type C. 

Các khu vực có nguy cơ cao phát hiện ca bệnh gồm những nơi đông dân cư, chật chội, điều kiện vệ sinh kém và nơi tập trung đông người có sự luân chuyển người mới/cũ. Dự báo thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận thêm các ca bệnh mới nếu không sớm triển khai các biện pháp kiểm soát dịch từ sớm, từ xa theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế.


Kết quả xét nghiệm 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu ở Cà Mau

Kết quả xét nghiệm 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu ở Cà Mau

(NLĐO) – CDC tỉnh Cà Mau cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu được ghi nhận trước đó.

CDC Cà Mau khuyến cáo sau khi ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu

(NLĐO) – Giám đốc CDC Cà Mau Trần Hiến Khóa đã có những chia sẻ quan trọng khi địa phương ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu.

Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

(NLĐO) - Ngành y tế Cà Mau đang triển khai các biện pháp giám sát, xử lý ổ dịch để ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật viêm màng não Trung tâm kiểm soát Viện Pasteur TPHCM viêm não mô cầu
